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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Арсенал
0:1
Второй тайм: 62'
Фулхэм
0'
0:1
1' Гол
Перейра Андреас
19' Желтая карточка
Хименес Рауль
50' Желтая карточка
Угелумба Кэлвин

Ход матча

1'
0:1
Перейра Андреас
19'
 
Хименес Рауль
46'
Нкетиа Эдди
Троссар Леандро
 
50'
 
Угелумба Кэлвин
56'
Зинченко Александр
Парти Томас
 
56'
Виейра Фабиу
Хаверц Кай
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 128
Арсенал 98.4% (126)
X 0.8% (1)
Фулхэм 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Фулхэм
2.45
6.00
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремсдейл
Аарон
5
Парти
Томас
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
28
Лукич
Саша
26
Пальинья
Жоау
18
Перейра
Андреас
8
Уилсон
Гарри
7
Хименес
Рауль
14
Рид
Бобби
Арсенал
4-3-3
Фулхэм
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Фулхэм

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

19 матчей

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

2.11
2.2

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.7
0.89

Среднее время на гол

128
101

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.37
1.58

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 1 0.33
Сака Букайо 1 0.33
Эдегор Мартин 1 (1) 0.33
Салиба Вильям 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 1 0.33
Перейра Андреас 1 0.33

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томиясу Такэхиро 1 1
Хаверц Кай 1 0
Уайт Бен 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 1 1
Виллиан Боргес 1 0
Хименес Рауль 1 0
Тете Кенни 1 0
Рид Харрисон 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Марку Силва 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1
Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1
Фулхэм
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0
Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2

Результаты матчей

Арсенал
Фулхэм

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Арсенал
 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Арсенал
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Фулхэм
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Арсенал
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Стерлинг Рахим 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Эдегор справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • 62'
    Салиба неудачно сделал пас назад и вынудил Ремслейда играть головой. Голкипер "Арсенала" с задачей справился.
  • Опасный момент
    61'
    Сака справа сделал пас на Эдегора, который сместился к центру и с двадцати четырёх метров пробил по центру ворот. Лено мяч остановил.
  • Угловой
    60'
    Мартинелли от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.
  • 59'
    Прострел Виейры слева к воротам прервал Диоп.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Арсенала": вместо Кая Хаверца на поле вышел Александр Зинченко.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Арсенала": вместо Томаса Парти на поле вышел Фабиу Виейра.
  • Офсайд
    56'
    Хименес оказался в офсайде.
  • Офсайд
    54'
    Хаверц слева забежал в офсайд.
  • 53'
    Рид слева пронёсся вперёд, вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Желтая карточка
    52'
    Угелумба получил жёлтую карточку за задержку игры.
  • 51'
    Уайт справа попытался прорваться в чужую штрафную площадь, но у угла Пальинья сыграл в отборе.
  • Опасный момент
    50'
    Сака справа раскачал Робинсона и пробил в ближний угол. Лено верно занял позицию и мяч поймал.
  • 49'
    Сака справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Эдегора. А вот кому Мартин отдавал пас в штрафную площадь, осталось загадкой.
  • Дождь
    48'
    В Лондоне пошёл сильный дождь. Привычная английская погода не должна сказаться на ходе матча.
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    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Арсенала" произошла замена: вместо Леандро Троссара на поле вышел Эдди Нкетиа.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Лондоне!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Арсенал" - "Фулхэм" - 0:1.
    • Угловой
      45'
      Сака от углового флага навесил к дальней штанге, где Салиба не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Тирни в первом тайме.
    • 45'
      Сака справа пошёл к воротам, но был остановлен Пальиньей.
    • Опасный момент
      44'
      Сака справа покатил мяч на Эдегора к центра. Мартин с двадцати трёх метров пробил под перекладину. а Лено в прыжке поймал мяч.
    • 42'
      "Арсенал" продолжает комбинировать на чужой половине поля.
    • Офсайд
      41'
      Эдегорр с линии штрафной площади точно пробил по воротам. Но гол отменён из-за офсайда Хаверца на левом фланге, который делал голевую передачу на Мартина.
    • 40'
      Мартинелли слева получил пас от Райса и пробил по воротам. Мяч полетел точно в Лено.
    • 38'
      Сака с Эдегором устроили перепасовку справа у угла штрафной площади, но передачи к воротам от них так и не последовало.
    • 37'
      "Арсенал" в очередной раз пытается переводом мяча с фланга на фланг расшатать оборону соперников.
    • 36'
      Мартинелли чуть сильно слева сделал пас к воротам на ход Хаверцу. Мяч прикатился в руки Лено.
    • 34'
      Сака справа навесил к дальней штанге. Хаверц пролетел мяч и попытался сыграть пяткой. Мяч полетел в сторону от ворот, а ещё не удалось сыграть Троссару, который набегал за Каем.
    • Угловой
      33'
      Троссар от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч выбили обратно во фланг.
    • Опасный момент
      32'
      Троссар слева вывел к воротам Мартинелли, удар которого в ближний угол Лено сумел парировать.
    • Опасный момент
      31'
      Троссар слева навесил к дальней штанге. Сака головой пробил от газона, но мяч отскочил высоко и упал сверху на сетку ворот.
    • 30'
      "Фулхэму" удалось подержать мяч в центре поля. Это позволило обороне гостей "перевести дух".
    • Фол, нарушение
      29'
      Хаверц на чужой половине поля подтолкнул Уилсона.
    • 28'
      Передачу Мартинелли слева в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 26'
      Уилсон слева с двадцати четырёх метров пробил немного правее цели.
    • Угловой
      25'
      Перейра от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Уайт.
    • 24'
      Удар Хименеса слева с двенадцати метров заблокировал Уайт.
    • Опасный момент
      23'
      Хименес в чужой штрафной площади попытался в падении через себя пробить  по опускающемуся мячу. Рядом с правой штангой пролетел футбольный снаряд.
    • Угловой
      22'
      Сака от углового флага навесил к дальней штанге. Салиба сделал скидку в центр, где партнёрам сыграть не удалось.
    • 21'
      Сака справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Робинсон выбил мяч за пределы поля.
    • Желтая карточка
      20'
      Хименес на фланге врезал по ногам Сакап и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      19'
      Троссар от углового флага навесил к ближней штанге. Райс сделал скидку в центр на Мартинелли, удар которого соперники заблокировали.
    • Опасный момент
      18'
      Троссар слева отправил вперёд Мартинелли. Габриэл вошёл в штрафную площадь и низом пробил по центру ворот. Ленго успел сложиться и забрать мяч в руки.
    • 16'
      Мартинелли на левом фланге раз за разом утыкается в Тете и не может сыграть с обострением.
    • Фол, нарушение
      15'
      Эдегор на чужой половине поля нарушил правила.
    • 14'
      Сака с Эдегором справа не смогли подойти к чужой штрафной площади.
    • 13'
      "Арсенал" продолжает "наседать" на чужую штрафную площадь. Издали хозяева бить по воротам  не решаются.
    • Опасный момент
      12'
      Сака сделал скидку к воротам на Хаверца, который с трёх метров не сумел нанести прицельный удар.
    • 11'
      Гостям всё сложнее даются перехваты, а атак они и вовсе не проводят. При этом не позволяют создавать моменты у своих ворот.
    • 10'
      Навес Хаверца слева к воротам  соперники перехватили.
    • 8'
      Мартинелли слева откликнулся на длинный заброс вперёд, но Тете не позволил сыграть нападающему "Арсенала".
    • 7'
      "Арсенал" расположился на чужой половине поля. Зрители ждут обостряющих передач к воротам.
    • 6'
      Диоп исполнил длинный заброс вперёд на Уилсона, но защитники "Арсенала" сумели помешать Гарри нанести удар по воротам.
    • 5'
      Эдегор исполнил отличный перевод налево на Мартинелли, который с девяти метров не смог попасть в дальний угол ворот.
    • 4'
      Мартинелли на левом фланге не совладал с собственной скоростью и убежал с мячом за пределы поля.
    • 3'
      "Арсенал" играет в красных футболках и белых трусах, "Фулхэм" - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ПЕРЕЙРА!!! Сака на фланге сделал неудачно пас назад в центр. Перейра побежал на перехват и издали слева пробил в ближний угол. Ремсдейл побежал назад и на удар не среагировал вовремя.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эмирейтс"!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Арсенал: 72%, Фулхэм: 28%.
    • 48'
      Букайо Сака выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Кивёр Якуб выиграл воздушное противоборство у Хименес Рауль.
    • 47'
      Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Хименес Рауль из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Хименес Рауль выиграл воздушное противоборство у Салиба Вильям.
    • 46'
      Букайо Сака навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Пальинья Жоау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Арсенал: 73%, Фулхэм: 27%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 45'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 44'
      Эдегор Мартин пробует нанести удар издали, но Бернд Лено держит все под контролем
    • 44'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 43'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 41'
      Хаверц Кай из команды Арсенал в офсайде
    • 41'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Мартинелли Габриэл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Арсенал: 68%, Фулхэм: 32%.
    • 39'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 39'
      Угелумба Кэлвин из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Диоп Исса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 38'
      Эдегор Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 36'
      Салиба Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Арсенал: 67%, Фулхэм: 33%.
    • 35'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 34'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 33'
      Букайо Сака из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Робинсон Энтони из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Троссар Леандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Мартинелли Габриэл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Троссар Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Букайо Сака выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 31'
      Оооо... вот это был удар! Букайо Сака должен был забить с этой позиции.
    • 31'
      Букайо Сака из команды Арсенал наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 31'
      Троссар Леандро из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Арсенал: 69%, Фулхэм: 31%.
    • 30'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Райс Деклан из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Хаверц Кай наказан за толчок Уилсон Гарри
    • 28'
      Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 26'
      Уилсон Гарри не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Лукич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Арсенал: 72%, Фулхэм: 28%.
    • 24'
      Парти Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Пальинья Жоау нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Лукич Саша нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Уайт Бен из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Уайт Бен успешно блокирует удар.
    • 23'
      Хименес Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Фулхэм начинает контратаку
    • 23'
      Лукич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Арсенал
    • 22'
      Хименес Рауль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 22'
      Уайт Бен ошибается в защите.
    • 22'
      Кивёр Якуб из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Угелумба Кэлвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Букайо Сака из команды Арсенал подал угловой справа.
    • 21'
      Диоп Исса из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Букайо Сака пробил со штрафного прямо в стенку
    • 20'
      Контроль мяча: Арсенал: 74%, Фулхэм: 26%.
    • 19'
      Хименес Рауль получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Безумный фол. Хименес Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Букайо Сака
    • 19'
      Салиба Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Хименес Рауль успешно блокирует удар.
    • 19'
      Мартинелли Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Троссар Леандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Тете Кенни из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Мартинелли Габриэл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Эдегор Мартин из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Рид Бобби
    • 15'
      Контроль мяча: Арсенал: 76%, Фулхэм: 24%.
    • 14'
      Букайо Сака выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 14'
      Хименес Рауль выиграл воздушное противоборство у Троссар Леандро.
    • 13'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 12'
      Хаверц Кай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 12'
      Букайо Сака создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Арсенал: 73%, Фулхэм: 27%.
    • 9'
      Диоп Исса из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 8'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 7'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 7'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 6'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Фулхэм контролирует мяч.
    • 5'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Арсенал: 94%, Фулхэм: 6%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 4'
      Мартинелли Габриэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 4'
      Мартинелли Габриэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 4'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Перейра Андреас выиграл воздушное противоборство у Райс Деклан.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Фулхэм
    • 3'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Букайо Сака плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 1'
      Г О О О О Л - Перейра Андреас из команды Фулхэм правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Букайо Сака ошибается в защите.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Арсенал начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:1 Фулхэм

    Исход игры
    Арсенал
    98.4% (126)
    Ничья
    0.8% (1)
    Фулхэм
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    52.68% (59)
    Нет
    47.32% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    32% (41)
    2:1 Арсенал
    26.6% (34)
    3:1 Арсенал
    18% (23)
    3:0 Арсенал
    4.7% (6)
    1:0 Арсенал
    4.7% (6)
    4:1 Арсенал
    1.6% (2)
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    Фулхэм
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