Замена в составе "Арсенала": вместо Томаса Парти на поле вышел Фабиу Виейра.

Замена в составе "Арсенала": вместо Кая Хаверца на поле вышел Александр Зинченко.

Мартинелли от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч выбили.

Сака справа сделал пас на Эдегора, который сместился к центру и с двадцати четырёх метров пробил по центру ворот. Лено мяч остановил.

Салиба неудачно сделал пас назад и вынудил Ремслейда играть головой. Голкипер "Арсенала" с задачей справился.

В Лондоне пошёл сильный дождь. Привычная английская погода не должна сказаться на ходе матча.

Сака справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Эдегора. А вот кому Мартин отдавал пас в штрафную площадь, осталось загадкой.

Сака справа раскачал Робинсона и пробил в ближний угол. Лено верно занял позицию и мяч поймал.

Уайт справа попытался прорваться в чужую штрафную площадь, но у угла Пальинья сыграл в отборе.

Рид слева пронёсся вперёд, вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

Второй тайм в Лондоне!

В перерыве в составе "Арсенала" произошла замена: вместо Леандро Троссара на поле вышел Эдди Нкетиа.

Мартинелли слева получил пас от Райса и пробил по воротам. Мяч полетел точно в Лено.

Эдегорр с линии штрафной площади точно пробил по воротам. Но гол отменён из-за офсайда Хаверца на левом фланге, который делал голевую передачу на Мартина.

Сака справа покатил мяч на Эдегора к центра. Мартин с двадцати трёх метров пробил под перекладину. а Лено в прыжке поймал мяч.

Сака справа пошёл к воротам, но был остановлен Пальиньей.

Сака от углового флага навесил к дальней штанге, где Салиба не смог выиграть борьбу вверху у соперников.

38' Сака с Эдегором устроили перепасовку справа у угла штрафной площади, но передачи к воротам от них так и не последовало.

37' "Арсенал" в очередной раз пытается переводом мяча с фланга на фланг расшатать оборону соперников.

36' Мартинелли чуть сильно слева сделал пас к воротам на ход Хаверцу. Мяч прикатился в руки Лено.

34' Сака справа навесил к дальней штанге. Хаверц пролетел мяч и попытался сыграть пяткой. Мяч полетел в сторону от ворот, а ещё не удалось сыграть Троссару, который набегал за Каем.

33' Троссар от углового флага навесил к ближней штанге. Гости мяч выбили обратно во фланг.

32' Троссар слева вывел к воротам Мартинелли, удар которого в ближний угол Лено сумел парировать.

31' Троссар слева навесил к дальней штанге. Сака головой пробил от газона, но мяч отскочил высоко и упал сверху на сетку ворот.

30' "Фулхэму" удалось подержать мяч в центре поля. Это позволило обороне гостей "перевести дух".

29' Хаверц на чужой половине поля подтолкнул Уилсона.

28' Передачу Мартинелли слева в штрафную площадь соперники перехватили.

26' Уилсон слева с двадцати четырёх метров пробил немного правее цели.

25' Перейра от углового флага навесил к воротам, откуда мяч выбил Уайт.

24' Удар Хименеса слева с двенадцати метров заблокировал Уайт.

23' Хименес в чужой штрафной площади попытался в падении через себя пробить по опускающемуся мячу. Рядом с правой штангой пролетел футбольный снаряд.

22' Сака от углового флага навесил к дальней штанге. Салиба сделал скидку в центр, где партнёрам сыграть не удалось.

21' Сака справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Робинсон выбил мяч за пределы поля.

20' Хименес на фланге врезал по ногам Сакап и получил жёлтую карточку.

19' Троссар от углового флага навесил к ближней штанге. Райс сделал скидку в центр на Мартинелли, удар которого соперники заблокировали.

18' Троссар слева отправил вперёд Мартинелли. Габриэл вошёл в штрафную площадь и низом пробил по центру ворот. Ленго успел сложиться и забрать мяч в руки.

16' Мартинелли на левом фланге раз за разом утыкается в Тете и не может сыграть с обострением.

15' Эдегор на чужой половине поля нарушил правила.

14' Сака с Эдегором справа не смогли подойти к чужой штрафной площади.

13' "Арсенал" продолжает "наседать" на чужую штрафную площадь. Издали хозяева бить по воротам не решаются.

12' Сака сделал скидку к воротам на Хаверца, который с трёх метров не сумел нанести прицельный удар.

11' Гостям всё сложнее даются перехваты, а атак они и вовсе не проводят. При этом не позволяют создавать моменты у своих ворот.

10' Навес Хаверца слева к воротам соперники перехватили.

8' Мартинелли слева откликнулся на длинный заброс вперёд, но Тете не позволил сыграть нападающему "Арсенала".

7' "Арсенал" расположился на чужой половине поля. Зрители ждут обостряющих передач к воротам.

6' Диоп исполнил длинный заброс вперёд на Уилсона, но защитники "Арсенала" сумели помешать Гарри нанести удар по воротам.

5' Эдегор исполнил отличный перевод налево на Мартинелли, который с девяти метров не смог попасть в дальний угол ворот.

4' Мартинелли на левом фланге не совладал с собственной скоростью и убежал с мячом за пределы поля.

3' "Арсенал" играет в красных футболках и белых трусах, "Фулхэм" - в белых футболках и чёрных трусах.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ПЕРЕЙРА!!! Сака на фланге сделал неудачно пас назад в центр. Перейра побежал на перехват и издали слева пробил в ближний угол. Ремсдейл побежал назад и на удар не среагировал вовремя.