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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Арсенал
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 42
Арсенал 100% (42)
X 0% (0)
Фулхэм 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Фулхэм
1.27
7.00
14.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал
Фулхэм

История личных встреч

Арсенал
Фулхэм

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

19 матчей

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

2.11
2.2

Среднее время на гол

42
40

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.7
0.89

Среднее время на гол

128
101

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.37
1.58

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 1 0.5
Сака Букайо 1 0.5
Эдегор Мартин 1 (1) 0.5
Салиба Вильям 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 1 0.5

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томиясу Такэхиро 1 1
Хаверц Кай 1 0
Уайт Бен 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 1 1
Виллиан Боргес 1 0
Тете Кенни 1 0
Рид Харрисон 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Марку Силва 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Арсенал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1
Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1
Фулхэм
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0
Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2

Результаты матчей

Арсенал
Фулхэм

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 35 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

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    • Прогнозы 42
    Арсенал 100% (42)
    X 0% (0)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Фулхэм
    1.27
    7.00
    14.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Арсенал - Фулхэм

    Исход игры
    Арсенал
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.5% (21)
    Меньше
    47.5% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (21)
    Нет
    47.5% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    42.9% (18)
    2:1 Арсенал
    28.6% (12)
    3:1 Арсенал
    19% (8)
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    Арсенал
    Фулхэм
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