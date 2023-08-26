Антони входит в штрафную, убирает мяч под любимую левую и закручивает снаряд точно в дальний угол, но Тёрнер вытянулся в струнку и отвёл угрозу!

Два подряд угловых исполнили хозяева поля, следом нас ожидает третий корнер манкунианцев.

Справляется оборона "Ноттингема" с угловым от Эриксена, на подборе хозяева выводят на удар Антони, которого в этот раз накрыли защитники.

Маккена оказывается на газоне, помощь врачей требуется защитнику "Ноттингем Форест", а, похоже, и замена.

Уан-Биссака получает желтую карточку за грубый фол против Айны на фланге.

Антони получает мяч от Уан-Биссаки и от лицевой линии простреливает на Фернандеша, тот ковырнул снаряд в направлении дальнего угла, но в створ не попал!

Второй тайм начался! Виктор Линделоф появляется на поле вместо Рафаэля Варана.

Авонийи цепляется за мяч на левом краю штрафной и катит на Гиббс-Уайта, тот обыграл Мартинеса и прострелил на пустые ворота, однако Далот выбил снаряд.

Снова Бруну Фернандеш получает возможность для удара с дальней дистанции, однако мяч в этот раз пошел над перекладиной.

Уан-Биссака с правого фланга исполняет подачу в направлении Марсьяля, которого на втором этаже опережают защитники.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! КАЗЕМИРО! Бруну со штрафного неожиданно катит мяч в центральную зону на Рэшфорда, сам открывается на углу вратарской, после диагонали Маркуса головой скидывает снаряд вдоль ворот, а Каземиро переправляет снаряд в сетку!

Джонсон здорово обыгрывает двоих соперников на правом фланге, врывается в штрафную и катит под удар Гиббс-Уайту, который попадает в своего же партнера Авонийи!

Угловой в исполнении "Ноттингема" получается не самым удачным, остроты у чужих ворот в этот раз гостям создать не удалось.

В последние 10 минут у "МЮ" уже не такое весомое преимущество по владению мячом - 56 на 44 процентов, удается "Ноттингему" выровнять игру.

Бруну Фернандеш завершает позиционную атаку "МЮ" ударом из пределов штрафной - мяч попадает в одного из защитников.

Антони на входе в штрафную пытается обыграть Айну, однако игрок "Ноттингема" в подкате выбивает мяч на угловой.

Угловой в исполнении "МЮ" получается не самым удачным, на подборе мяч вернулся к Фернандешу, португалец обыграл двоих и навесил во вратарскую - Тёрнер забрал снаряд.

Каземиро попытался забраться в штрафную по центру, однако Маккенна остановил проход бразильца.

Гиббс-Уайт заработал штрафной на правом фланге примерно в той же точке, с которой он навешивал на второй гол, но в этот раз Эриксен выиграл верховую борьбу.

Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Орье срывает забег Антони по левому флангу ценой предупреждения.

3 минуты добавляет Стюарт Эттуэлл к основному времени первого тайма.

Гиббс-Уайт получает желтую карточку за затяжку времени при попытке разыграть штрафной.

35' Гиббс-Уайт после передачи с правого фланга врывается в штрафную с правого края и простреливает в направлении Авонийи - выбивает Варан мяч за лицевую.

34' Уан-Биссака получает мяч на правом краю штрафной и простреливает, после рикошета снаряд попадает к Марсьялю, который подкорректировал траекторию полёта, но Тёрнер справился с угрозой.

33' Авонийи цепляется за мяч на правом фланге атаки и низом катит его в штрафную - Онана без помех забирает снаряд в руки.

31' Далот с левого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, однако никто из партнеров даже не пошел на дальнюю штангу.

30' Пытаются гости выбраться в атаку через вертикальный заброс на Авонийи, который оказался в положении "вне игры".

29' Антони врывается в штрафную с правого края и с левой направляет мяч на дальнюю штангу, но снаряд летит слишком высоко.

28' Антони набирает ход на правом фланге атаки, однако подкат Айны останавливает прорыв бразильца.

27' Редкая вылазка гостей на чужую половину завершается подчей Джонсона с правого фланга - мяч улетает за пределы поля.

26' С углового следует острая подача во вратарскую, Тёрнер не среагировал на этот мяч, а Каземиро не смог попасть головой в пустой угол!

25' Антони спасает мяч у боковой линии и отдает на Фернандеша в штрафную, удар португальца защитники блокируют.

24' Рэфшорд входит в штрафную с левого края, однако в попытке обыграть соперника допустил брак и упустил мяч за лицевую.

23' 6 ударов у "МЮ" к середине первого тайма, 5 из которых пришлись в створ. У "Ноттингем Форест" 100-процентная реализация ударов.

22' Теперь Айна простреливает в штрафную с левого фланга, однако защитники "МЮ" обстановку разряжают.

21' Айна исполняет длинный аут с левого фланга, однако не удается партнерам выиграть верховую борьбу в чужой штрафной.

20' Очередная атака "МЮ" завершается ударом Каземиро с 18 метров - мяч становится добычей Тёрнера.

19' Продолжает "МЮ" давить после первого ответного гола, довольно сильный дождь в Манчестере, так что ставка на дальние удары имеет право на существование.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! КРИСТИАН ЭРИКСЕН!

Тёрнер парирует дальний удар Бруну Фернандеша, на отскоке Рэфшорд подбирает мяч на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую, а Эриксен переправляет мяч в сетку!

15' Джонсон попытался выбраться в контратаку по правому флангу, однако попал под подкат Каземиро. С трудом валлиец поднимается на ноги.

14' Не покидает мяч половину поля "Ноттингем Форест", однако гости глубоко сидят в обороне, сохраняя стройность рядов.

13' Отметим, что в прошлом сезоне "МЮ" четырежды встречался с "Ноттингем Форест", одержав четыре победы с общим счётом 10:0.

12' Феноменальная статистика по владению мячом к этой минуте - 91 на 9 процентов игрового времени.

11' Бруну Фернандеш завершает позиционную атаку "МЮ" ударом с дальней дистанции - Тёрнер уверенно ловит мяч на ленточке.

10' Неприятным для обороны получается угловой в исполнении Фернандеша, однако удара по воротам всё же удается не допустить.

9' Позиционная атака хозяев завершается угловым у чужих ворот, подачу Бруну Фернандеша заблокировал защитник гостей.

7' "Ноттингем Форест" на старте сезона уступил "Арсеналу" со счётом 1:2, после чего дома с тем же счётом обыграл "Шеффилд Юнайтед".

6' Напомним, что "МЮ" стартовал в АПЛ с минимальной победы над "Вулверхэмптоном", а во втором туре проиграл в Лондоне "Тоттенхэму" - 0:2,

5' Крайне неожиданным получается дебют нашего матча, в очень непростом положении оказывается "Манчестер Юнайтед".

4' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ВИЙИ БОЛИ!

Гиббс-Уайт со штрафного подает к линии вратарской, а Боли головой посылает мяч в ближний угол, Онана даже не шелохнулся!

3' Проход Джонсона по правому флангу с нарушением правил останавливает Далот, штрафной готовят гости.

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ТАЙВО АВОНИЙИ!

Отбиваются гости после углового у своих ворот, дальше в центре поля Авонийи прокидывает мяч мимо Рэшфорда, убегает к воротам Онана и спокойно поражает цель!

1' Антони уже на 35-й секунде наносит удар в створ метров с 22 - Тёрнер отбивает мяч на угловой.