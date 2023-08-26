Тур: 3. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
2:2
Второй тайм: 61'
0'
0:1
2' ГолАвонийи Тайво
0:2
4' ГолБоли Вийи
1:2
17' ГолЭриксен Кристиан
44' Желтая карточкаОрье Серж
45' Желтая карточкаГиббс-Уайт Морган
2:2
52' ГолКаземиро Карлос
58' Желтая карточкаУан-Биссака Аарон
Ход матча
2'
4'
0:2
17'
44'
52'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
367 Количество передач 153
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
21
Антони
30
Боли
Вийи
24
Орье
Серж
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Гор ДэниелПолузащитник
-
25 Санчо ДжедонНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Орье СержЗащитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хорват ИтанВратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
-
35 Уи-Чжо ХванНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан
|1
|0.33
|Каземиро Карлос
|1
|0.33
|Варан Рафаэль
|1
|0.33
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Рэшфорд Маркус
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|1
|Вуд Крис
|1
|0.33
|Боли Вийи
|1
|0.33
|Орье Серж
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Антони
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орье Серж
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Эйна Ола
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5
ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|2:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|2:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|2:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|2:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|2:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|2:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|19.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Челси
|Стерлинг Рахим
|2
|Брентфорд
|Висса Йоан
|2
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Вест Хэм
|Агер Наиф
|1 1
|Арсенал
|Томиясу Такэхиро
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
|Вулверхэмптон
|Луис Матеус II
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:2 Ноттингем Форест
Исход игры
Манчестер Юнайтед
99.2% (118)
Ничья
0% (0)
Ноттингем Форест
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
38.74% (43)
Нет
61.26% (68)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
41.2% (49)
2:1 Манчестер Юнайтед
22.7% (27)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.2% (11)
1:0 Манчестер Юнайтед
9.2% (11)
3:0 Манчестер Юнайтед
5.9% (7)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
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