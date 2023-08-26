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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Манчестер Юнайтед
2:2
Второй тайм: 61'
Ноттингем Форест
0'
0:1
2' Гол
Авонийи Тайво
0:2
4' Гол
Боли Вийи
1:2
17' Гол
Эриксен Кристиан
44' Желтая карточка
Орье Серж
45' Желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
2:2
52' Гол
Каземиро Карлос
58' Желтая карточка
Уан-Биссака Аарон

Ход матча

2'
0:1
Авонийи Тайво
(Гиббс-Уайт Морган)
4'
0:2
Боли Вийи
17'
Эриксен Кристиан
(Рэшфорд Маркус)
1:2
44'
 
Орье Серж
45'
 
Гиббс-Уайт Морган
46'
Линделоф Виктор
Варан Рафаэль
 
52'
Каземиро Карлос
(Фернандеш Бруну)
2:2
57'
 
Ньякат Мусса
Маккена Скотт
58'
Уан-Биссака Аарон
 
61'
Санчо Джедон
Марсьяль Антони
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 367 Количество передач 153
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 119
Манчестер Юнайтед 99.2% (118)
X 0% (0)
Ноттингем Форест 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
2.60
5.40
8.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
1
Тёрнер
Мэтт
30
Боли
Вийи
4
Уорролл
Джо
26
Маккена
Скотт
24
Орье
Серж
43
Эйна
Ола
28
Данило
Ларанжера
22
Йейтс
Райан
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ноттингем Форест
3-4-2-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
2:0
КЛ
0:3
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан 1 0.33
Каземиро Карлос 1 0.33
Варан Рафаэль 1 0.33
Фернандеш Бруну 0 0
Рэшфорд Маркус 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 1
Вуд Крис 1 0.33
Боли Вийи 1 0.33
Орье Серж 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Антони 1 0
Шоу Люк 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 1 0
Эйна Ола 1 0
Мангаля Орель 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Манчестер Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Манчестер Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5
ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Арсенал
 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Арсенал
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Фулхэм
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Арсенал
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Стерлинг Рахим 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    59'
    Антони получает мяч от Уан-Биссаки и от лицевой линии простреливает на Фернандеша, тот ковырнул снаряд в направлении дальнего угла, но в створ не попал!
  • Желтая карточка
    58'
    Уан-Биссака получает желтую карточку за грубый фол против Айны на фланге.
  • Замена
    57'
    Мусса Ньякат появляется на поле вместо Скотта Маккены.
  • Травма, повреждение
    56'
    Маккена оказывается на газоне, помощь врачей требуется защитнику "Ноттингем Форест", а, похоже, и замена.
  • Угловой
    55'
    Справляется оборона "Ноттингема" с угловым от Эриксена, на подборе хозяева выводят на удар Антони, которого в этот раз накрыли защитники.
  • Угловой
    54'
    Два подряд угловых исполнили хозяева поля, следом нас ожидает третий корнер манкунианцев.
  • Опасный момент
    53'
    Антони входит в штрафную, убирает мяч под любимую левую и закручивает снаряд точно в дальний угол, но Тёрнер вытянулся в струнку и отвёл угрозу!
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! КАЗЕМИРО!
    Бруну со штрафного неожиданно катит мяч в центральную зону на Рэшфорда, сам открывается на углу вратарской, после диагонали Маркуса головой скидывает снаряд вдоль ворот, а Каземиро переправляет снаряд в сетку!
  • Фол, нарушение
    51'
    Уан-Биссака вынуждает Йейтса нарушить правила на фланге, готовит Фернандеш подачу.
  • 50'
    Уан-Биссака с правого фланга исполняет подачу в направлении Марсьяля, которого на втором этаже опережают защитники.
  • 48'
    Снова Бруну Фернандеш получает возможность для удара с дальней дистанции, однако мяч в этот раз пошел над перекладиной.
  • 47'
    Авонийи цепляется за мяч на левом краю штрафной и катит на Гиббс-Уайта, тот обыграл Мартинеса и прострелил на пустые ворота, однако Далот выбил снаряд.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Виктор Линделоф появляется на поле вместо Рафаэля Варана.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Джонсон здорово обыгрывает двоих соперников на правом фланге, врывается в штрафную и катит под удар Гиббс-Уайту, который попадает в своего же партнера Авонийи!
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    • Желтая карточка
      45'
      Гиббс-Уайт получает желтую карточку за затяжку времени при попытке разыграть штрафной.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Стюарт Эттуэлл к основному времени первого тайма.
    • Желтая карточка
      44'
      Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Орье срывает забег Антони по левому флангу ценой предупреждения.
    • 43'
      Гиббс-Уайт заработал штрафной на правом фланге примерно в той же точке, с которой он навешивал на второй гол, но в этот раз Эриксен выиграл верховую борьбу.
    • 42'
      Каземиро попытался забраться в штрафную по центру, однако Маккенна остановил проход бразильца.
    • Угловой
      41'
      Угловой в исполнении "МЮ" получается не самым удачным, на подборе мяч вернулся к Фернандешу, португалец обыграл двоих и навесил во вратарскую - Тёрнер забрал снаряд.
    • 40'
      Антони на входе в штрафную пытается обыграть Айну, однако игрок "Ноттингема" в подкате выбивает мяч на угловой.
    • 39'
      Бруну Фернандеш завершает позиционную атаку "МЮ" ударом из пределов штрафной - мяч попадает в одного из защитников.
    • 38'
      В последние 10 минут у "МЮ" уже не такое весомое преимущество по владению мячом - 56 на 44 процентов, удается "Ноттингему" выровнять игру.
    • Угловой
      36'
      Угловой в исполнении "Ноттингема" получается не самым удачным, остроты у чужих ворот в этот раз гостям создать не удалось.
    • 35'
      Гиббс-Уайт после передачи с правого фланга врывается в штрафную с правого края и простреливает в направлении Авонийи - выбивает Варан мяч за лицевую.
    • 34'
      Уан-Биссака получает мяч на правом краю штрафной и простреливает, после рикошета снаряд попадает к Марсьялю, который подкорректировал траекторию полёта, но Тёрнер справился с угрозой.
    • 33'
      Авонийи цепляется за мяч на правом фланге атаки и низом катит его в штрафную - Онана без помех забирает снаряд в руки.
    • 31'
      Далот с левого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, однако никто из партнеров даже не пошел на дальнюю штангу.
    • Офсайд
      30'
      Пытаются гости выбраться в атаку через вертикальный заброс на Авонийи, который оказался в положении "вне игры".
    • 29'
      Антони врывается в штрафную с правого края и с левой направляет мяч на дальнюю штангу, но снаряд летит слишком высоко.
    • 28'
      Антони набирает ход на правом фланге атаки, однако подкат Айны останавливает прорыв бразильца.
    • 27'
      Редкая вылазка гостей на чужую половину завершается подчей Джонсона с правого фланга - мяч улетает за пределы поля.
    • Опасный момент
      26'
      С углового следует острая подача во вратарскую, Тёрнер не среагировал на этот мяч, а Каземиро не смог попасть головой в пустой угол!
    • 25'
      Антони спасает мяч у боковой линии и отдает на Фернандеша в штрафную, удар португальца защитники блокируют.
    • 24'
      Рэфшорд входит в штрафную с левого края, однако в попытке обыграть соперника допустил брак и упустил мяч за лицевую.
    • 23'
      6 ударов у "МЮ" к середине первого тайма, 5 из которых пришлись в створ. У "Ноттингем Форест" 100-процентная реализация ударов.
    • 22'
      Теперь Айна простреливает в штрафную с левого фланга, однако защитники "МЮ" обстановку разряжают.
    • 21'
      Айна исполняет длинный аут с левого фланга, однако не удается партнерам выиграть верховую борьбу в чужой штрафной.
    • 20'
      Очередная атака "МЮ" завершается ударом Каземиро с 18 метров - мяч становится добычей Тёрнера.
    • 19'
      Продолжает "МЮ" давить после первого ответного гола, довольно сильный дождь в Манчестере, так что ставка на дальние удары имеет право на существование.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! КРИСТИАН ЭРИКСЕН!
      Тёрнер парирует дальний удар Бруну Фернандеша, на отскоке Рэфшорд подбирает мяч на левом краю штрафной и простреливает во вратарскую, а Эриксен переправляет мяч в сетку!
    • 15'
      Джонсон попытался выбраться в контратаку по правому флангу, однако попал под подкат Каземиро. С трудом валлиец поднимается на ноги.
    • 14'
      Не покидает мяч половину поля "Ноттингем Форест", однако гости глубоко сидят в обороне, сохраняя стройность рядов.
    • 13'
      Отметим, что в прошлом сезоне "МЮ" четырежды встречался с "Ноттингем Форест", одержав четыре победы с общим счётом 10:0. 
    • 12'
      Феноменальная статистика по владению мячом к этой минуте - 91 на 9 процентов игрового времени.
    • 11'
      Бруну Фернандеш завершает позиционную атаку "МЮ" ударом с дальней дистанции - Тёрнер уверенно ловит мяч на ленточке.
    • Угловой
      10'
      Неприятным для обороны получается угловой в исполнении Фернандеша, однако удара по воротам всё же удается не допустить.
    • 9'
      Позиционная атака хозяев завершается угловым у чужих ворот, подачу Бруну Фернандеша заблокировал защитник гостей.
    • 7'
      "Ноттингем Форест" на старте сезона уступил "Арсеналу" со счётом 1:2, после чего дома с тем же счётом обыграл "Шеффилд Юнайтед".
    • 6'
      Напомним, что "МЮ" стартовал в АПЛ с минимальной победы над "Вулверхэмптоном", а во втором туре проиграл в Лондоне "Тоттенхэму" - 0:2,
    • 5'
      Крайне неожиданным получается дебют нашего матча, в очень непростом положении оказывается "Манчестер Юнайтед".
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ВИЙИ БОЛИ!
      Гиббс-Уайт со штрафного подает к линии вратарской, а Боли головой посылает мяч в ближний угол, Онана даже не шелохнулся!
    • Фол, нарушение
      3'
      Проход Джонсона по правому флангу с нарушением правил останавливает Далот, штрафной готовят гости.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ТАЙВО АВОНИЙИ!
      Отбиваются гости после углового у своих ворот, дальше в центре поля Авонийи прокидывает мяч мимо Рэшфорда, убегает к воротам Онана и спокойно поражает цель!
    • 1'
      Антони уже на 35-й секунде наносит удар в створ метров с 22 - Тёрнер отбивает мяч на угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 41.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 2:2 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    99.2% (118)
    Ничья
    0% (0)
    Ноттингем Форест
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (51)
    Меньше
    54.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    38.74% (43)
    Нет
    61.26% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    41.2% (49)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    22.7% (27)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.2% (11)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    9.2% (11)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    5.9% (7)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    1.7% (2)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    1.7% (2)
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