После навеса с правого края Биллин выиграл второй "этаж" у соперника и пробил по центру. Мяч прямо в руки голкиперу прилетел! Красиво получилось!

Не получается пока у "Борнмута" ничего в атаке придумать. А вот "шпоры" снова бегут в атаку. Это будет очень опасно и интересно. Посмотрим.

ФАНТАСТИКА! Разогнали по центру свою атаку "шпоры". Прошел соперника в лице защитника, убрал мяч пяткой от вратаря, а пробить забыл! Каким-то чудом не смогли второй гол гости забить!

В атаку отправился сейчас "Тоттенхэм". Биссума в центре получил мяч на большой скорости, выполнял передачу к воротам, но попал под прессинг и подкат, лишившись снаряда.

УФФФ! Момент! Мэддисон снова создал эпизод у ворот соперника для Ришарлисона. Тот выстрелил с близкого расстояния, но мяч не сумел направить в сетку!

КРИСТИ! Получил он мяч на левом краю штрафной, после чего нанес мощный удар в дальний угол, но мяч просвистел рядом со стойкой! Было классно.

Ротуэлл подал угловой с левого края. Последовал навес на дальнюю штангу, где уверенно в обороне отработал один из защитников "шпор".

33' Соланке на правом фланге получил удар по ноге. Встает футболист "Борнмута". Встречу он продолжить сможет, но ему весьма непросто.

32' Клюйверт отдавал передачу верхом на Соланке, но не смог наконечник атак "Борнмута" сыграть по мячу должным образом и сохранить его для себя и своей команды.

31' Живет своей жизнью стадион "Виталити". Скучновато играет команда хозяев сегодня, но болельщики радуют все в полной мере. В том числе и самих себя.

29' Треть матча позади, 1:0 в пользу "Тоттенхэма", и подавляющее преимущество "шпор" во всех смыслах. Показателен и xG - 0.17 против 1.17.

28' Биссума показал чудеса техники. По ноге его огрели защитники "Борнмута". Все это привело к тому, что Ив упал на газон, распластавшись по нему.

27' Еще один навес от Мэддисона с правого края, но на сей раз Сон не успевает мяч в игре сохранить. Укатывается снаряд за лицевую линию. Будет удар от ворот.

26' Подали угловой гости. Мэддисон выполнил подачу на Сона, который нанес удар с левого края штрафной - сфера полетела намного выше цели! Было опасно!