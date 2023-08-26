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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Борнмут
0:1
Первый тайм: 44'
Тоттенхэм
0'
0:1
17' Гол
Мэддисон Джеймс

Ход матча

17'
0:1
Мэддисон Джеймс
(Сарр Пап Матар)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 122
Борнмут 4.1% (5)
X 10.7% (13)
Тоттенхэм 85.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Тоттенхэм
9.50
5.90
2.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
37
Ааронс
Макс
27
Забарный
Илья
5
Келли
Ллойд
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
8
Ротуэлл
Джо
24
Семеньо
Антуан
29
Биллинг
Филип
19
Клюйверт
Джастин
9
Соланке
Доминик
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
7
Хын-Мин
Сон
9
Ришарлисон
Борнмут
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Борнмут
Тоттенхэм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ТМС
0:4
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.63
0.83

Среднее время на гол

144
108

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

3
2.38

Среднее время на гол

30
37

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
52

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 1 0.33
Семеньо Антуан 1 0.33
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 1 0.33
Сарр Пап Матар 1 0.33
Ромеро Кристиан 1 0.33
Эмерсон Жуниор 1 0.33

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викарио Гульельмо 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Удоги Дестини 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3
Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0

Результаты матчей

Борнмут
Тоттенхэм

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Борнмут
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Борнмут
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Стерлинг Рахим 2
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 42'
    Ротуэлл подал угловой с левого края. Последовал навес на дальнюю штангу, где уверенно в обороне отработал один из защитников "шпор".
  • Опасный момент
    40'
    КРИСТИ! Получил он мяч на левом краю штрафной, после чего нанес мощный удар в дальний угол, но мяч просвистел рядом со стойкой! Было классно.
  • Опасный момент
    39'
    УФФФ! Момент! Мэддисон снова создал эпизод у ворот соперника для Ришарлисона. Тот выстрелил с близкого расстояния, но мяч не сумел направить в сетку!
  • 38'
    В атаку отправился сейчас "Тоттенхэм". Биссума в центре получил мяч на большой скорости, выполнял передачу к воротам, но попал под прессинг и подкат, лишившись снаряда. 
  • Опасный момент
    37'
    ФАНТАСТИКА! Разогнали по центру свою атаку "шпоры". Прошел соперника в лице защитника, убрал мяч пяткой от вратаря, а пробить забыл! Каким-то чудом не смогли второй гол гости забить!
  • 36'
    Не получается пока у "Борнмута" ничего в атаке придумать. А вот "шпоры" снова бегут в атаку. Это будет очень опасно и интересно. Посмотрим.
  • Опасный момент
    35'
    После навеса с правого края Биллин выиграл второй "этаж" у соперника и пробил по центру. Мяч прямо в руки голкиперу прилетел! Красиво получилось!
  • Фол, нарушение
    33'
    Соланке на правом фланге получил удар по ноге. Встает футболист "Борнмута". Встречу он продолжить сможет, но ему весьма непросто. 
  • 32'
    Клюйверт отдавал передачу верхом на Соланке, но не смог наконечник атак "Борнмута" сыграть по мячу должным образом и сохранить его для себя и своей команды.
  • 31'
    Живет своей жизнью стадион "Виталити". Скучновато играет команда хозяев сегодня, но болельщики радуют все в полной мере. В том числе и самих себя. 
  • 29'
    Треть матча позади, 1:0 в пользу "Тоттенхэма", и подавляющее преимущество "шпор" во всех смыслах. Показателен и xG - 0.17 против 1.17.
  • 28'
    Биссума показал чудеса техники. По ноге его огрели защитники "Борнмута". Все это привело к тому, что Ив упал на газон, распластавшись по нему. 
  • 27'
    Еще один навес от Мэддисона с правого края, но на сей раз Сон не успевает мяч в игре сохранить. Укатывается снаряд за лицевую линию. Будет удар от ворот.
  • Опасный момент
    26'
    Подали угловой гости. Мэддисон выполнил подачу на Сона, который нанес удар с левого края штрафной - сфера полетела намного выше цели! Было опасно!
  • Угловой
    25'
    Много владеет мячом отдельно Сон, который в одной атаке лондонцев чуть ли не 6-7 раз мячом овладевал. В итоге до удара по воротам дело довести не удалось. Но есть угловой. 
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    • 23'
      Владение подавляющее на стороне "Тоттенхэма" сегодня. Ришарлисон в прессинг сейчас бросился, и вратарю "Борнмута" пришлось выносить сферу в аут. 
    • 22'
      Биллинг получил мяч, и из центра нанес выстрел по воротам соперника. Мяч прилетел в руки голкиперу, который уверенно сыграл на последнем рубеже. 
    • Угловой
      21'
      Угловой на правом краю заработали игроки "Борнмута". Подача от углового флага в центр штрафной "шпор", и играет рукой в центре штрафной Соланке.
    • 19'
      И мяч продолжает под своим контролем удерживать "Тоттенхэм", а вот "Борнмуту" нужно как-то в себя уже приходить. Начало было неплохое, но сейчас игра уже не столь активной кажется в исполнении "вишен".
    • 18'
      Клюйверт пытался после передачи в центр пробить по рамке соперника, но угодил в своего же игрока. Мяч до вратаря довести не удалось!
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МЭДДИСОН! 0:1!
      Забивает за "Тоттенхэм" первый гол новичок клуба! Сарр сейчас отдал на подступах к штрафной соперника проникающий пас в центр, откуда в касание в левый от себя угол пробил Мэддисон.
    • 15'
      Сон на Ришарлисона выполнял передачу с правого края. На выходе сыграл голкипер, который спокойно мяч в свои перчатки сумел забрать.
    • 14'
      15 минут фактически отыграли соперники. "Тоттенхэм" владеет инициативой в последние минуты. Команда играет максимально ярко и эффективно.
    • Угловой
      12'
      Керкез с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но защитник подставил ногу, направив мяч за лицевую линию. Уже второй корнер для "вишен". 
    • 11'
      "Шпоры" забрали мяч под свой контроль. Владеет уверенно снарядом коллектив гостей, который намерен забить гол до перерыва в рамка своего оппонента. 
    • Угловой
      10'
      Потихоньку инициативу "Тоттенхэм" перехватывает. Угловой на левом фланге сейчас зарабатывает команда из Лондона. Следует навес на ближнюю штангу, и оборонцы "вишен" выбивают сферу подальше от рамки.
    • 8'
      Мэддисон наносил удар из центра штрафной соперника. Мяч попадает в руку защитнику после рикошета. Судья не фиксирует фола, хотя мог и пенальти он тут назначить.
    • 7'
      Шансы на победу "Тоттенхэма", согласно искусственного интеллекта, равны 52%. Значительно меньше у команды хозяев. Оно и понятно, состав команды не так хорош, как у "шпор", даже с учетом потери Кейна. 
    • 6'
      Хорошая посещаемость в Борнмуте сегодня. Большое количество болельщиков именно по центру трибун сидит. Да и вообще, ситуация, близкая к аншлагу. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Фолят в атаке сейчас "шпоры". Ришарлисон толкнул соперника на газон. Рефери устно предупредил футболиста, который едва не нанес сопернику травму.
    • Угловой
      4'
      Футболисты "вишен" подали угловой сейчас. Навес с правого края ничего интересного не принес команде "красно-черных". "Шпоры" отбиваются.
    • 2'
      "Борнмут" сегодня вышел на поле в красно-черных цветах, а игроки "Тоттенхэма" - в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал свисток к началу игры! Пожелаем удачи командам! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Тоттенхэм

    Исход игры
    Борнмут
    4.1% (5)
    Ничья
    10.7% (13)
    Тоттенхэм
    85.2% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.56% (85)
    Меньше
    25.44% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    54.1% (66)
    0:1 Тоттенхэм
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    1:3 Тоттенхэм
    7.4% (9)
    0:2 Тоттенхэм
    4.9% (6)
    2:1 Борнмут
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Тоттенхэм
    2.5% (3)
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