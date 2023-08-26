Тур: 3. Стадион: Виталити. Главный судья: Робинсон Тим
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Ааронс
Макс
10
Кристи
Райан
23
Порро
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Тоттенхэм
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.63
0.83
Среднее время на гол
144
108
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
3
2.38
Среднее время на гол
30
37
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.64
1.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
52
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|1
|0.33
|Семеньо Антуан
|1
|0.33
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.33
|Сарр Пап Матар
|1
|0.33
|Ромеро Кристиан
|1
|0.33
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.33
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3
Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0
Результаты матчей
Борнмут
Тоттенхэм
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Челси
|Стерлинг Рахим
|2
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|2
|Брентфорд
|Висса Йоан
|2
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Вест Хэм
|Агер Наиф
|1 1
|Арсенал
|Томиясу Такэхиро
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
|Вулверхэмптон
|Луис Матеус II
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Борнмут
4.1% (5)
Ничья
10.7% (13)
Тоттенхэм
85.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
74.56% (85)
Меньше
25.44% (29)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
54.1% (66)
0:1 Тоттенхэм
10.7% (13)
1:1 Ничья
8.2% (10)
1:3 Тоттенхэм
7.4% (9)
0:2 Тоттенхэм
4.9% (6)
2:1 Борнмут
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:3 Тоттенхэм
2.5% (3)
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