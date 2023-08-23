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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Борнмут
 
Позже
Тоттенхэм
Борнмут
Тоттенхэм

История личных встреч

Борнмут
Тоттенхэм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ТМС
0:4
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.63
0.83

Среднее время на гол

144
108

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

3
2.38

Среднее время на гол

30
37

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
52

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 1 0.5
Семеньо Антуан 1 0.5
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Пап Матар 1 0.5
Ромеро Кристиан 1 0.5
Эмерсон Жуниор 1 0.5
Мэддисон Джеймс 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викарио Гульельмо 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Удоги Дестини 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3
Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Лестер - Борнмут 0:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Борнмут - Фулхэм 2:1 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0

Результаты матчей

Борнмут
Тоттенхэм

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2023, осталось 2 дня 5 часов 5 минут.

    Главный судья: Робинсон Тим

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    • Прогнозы 46
    Борнмут 2.2% (1)
    X 4.3% (2)
    Тоттенхэм 93.5% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.80
    4.00
    1.99
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Борнмут - Тоттенхэм

    Исход игры
    Борнмут
    2.2% (1)
    Ничья
    4.3% (2)
    Тоттенхэм
    93.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.67% (39)
    Меньше
    13.33% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    65.2% (30)
    1:3 Тоттенхэм
    10.9% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    0:2 Тоттенхэм
    4.3% (2)
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    Тоттенхэм
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