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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Брайтон
0:3
Второй тайм: 79'
Вест Хэм
0'
0:1
19' Гол
Уорд-Праус Джеймс
24' Желтая карточка
Уорд-Праус Джеймс
45' Желтая карточка
Альварес Эдсон
0:2
58' Гол
Боуэн Джаррод
0:3
63' Гол
Антонио Майкл

Ход матча

19'
0:1
Уорд-Праус Джеймс
24'
 
Уорд-Праус Джеймс
39'
 
Бенрахма Саид
Соучек Томаш
45'
 
Альварес Эдсон
58'
0:2
Боуэн Джаррод
(Бенрахма Саид)
60'
Педро Жоао
Уэлбек Данни
 
60'
Лаллана Адам
Гилмор Билли
 
63'
0:3
Антонио Майкл
(Боуэн Джаррод)
72'
Вельтман Йоел
Милнер Джеймс
 
72'
Саймон Адингра
Марч Соломон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 355 Количество передач 62
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогнозы 119
Брайтон 61.3% (73)
X 22.7% (27)
Вест Хэм 16% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Вест Хэм
9.70
5.80
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
6
Милнер
Джеймс
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
7
Марч
Соломон
18
Уэлбек
Данни
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
Брайтон
4-2-3-1
Вест Хэм
4-1-4-1

История личных встреч

Брайтон
Вест Хэм

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
Ч
6:0
Ч
0:1

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.86
1.86

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.93
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

46
70

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марч Соломон 3 1
Эступиньян Первис 1 0.33
Митома Каору 1 0.33
Фергюсон Эван 1 0.33
Саймон Адингра 1 0.33
Педро Жоао 1 (1) 0.33
Энсисо Хулио 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 2 0.67
Уорд-Праус Джеймс 1 0.33
Антонио Майкл 1 0.33
Агер Наиф 1 0.33
Пакета Лукас 1 (1) 0.33
Бенрахма Саид 0 0
Соучек Томаш 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эступиньян Первис 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Митома Каору 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агер Наиф 1 1
Эмерсон Палмиери 2 0
Пакета Лукас 2 0
Антонио Майкл 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Альварес Эдсон 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2
Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1
Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1

Результаты матчей

Брайтон
Вест Хэм

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 3:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Брайтон
 0:3 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Вест Хэм
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Брайтон
 0:3 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 3:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Брайтон
 0:3 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Стерлинг Рахим 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
  • 77'
    Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 77'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 77'
    Уэбстер Адам из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 77'
    Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 76'
    Уэбстер Адам ослабляет давление, выбив мяч.
  • 75'
    Жуан Педру из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 75'
    Вест Хэм начинает контратаку
  • 75'
    Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Брайтон 61.3% (73)
    X 22.7% (27)
    Вест Хэм 16% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вест Хэм
    9.70
    5.80
    5.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон 0:3 Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 0:3 Вест Хэм

    Исход игры
    Брайтон
    61.3% (73)
    Ничья
    22.7% (27)
    Вест Хэм
    16% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.03% (78)
    Меньше
    30.97% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    37% (44)
    1:1 Ничья
    15.1% (18)
    1:2 Вест Хэм
    13.4% (16)
    3:1 Брайтон
    8.4% (10)
    2:0 Брайтон
    6.7% (8)
    1:0 Брайтон
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:1 Вест Хэм
    1.7% (2)
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    Вест Хэм
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