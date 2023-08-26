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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Брайтон
1:3
Конец матча
Вест Хэм
0'
0:1
19' Гол
Уорд-Праус Джеймс
24' Желтая карточка
Уорд-Праус Джеймс
45' Желтая карточка
Альварес Эдсон
0:2
58' Гол
Боуэн Джаррод
0:3
63' Гол
Антонио Майкл
1:3
81' Гол
Гросс Паскаль
88' Желтая карточка
Митома Каору
89' Желтая карточка
Керер Тило
90'+8

Ход матча

19'
0:1
Уорд-Праус Джеймс
24'
 
Уорд-Праус Джеймс
39'
 
Бенрахма Саид
Соучек Томаш
45'
 
Альварес Эдсон
58'
0:2
Боуэн Джаррод
(Бенрахма Саид)
60'
Педро Жоао
Уэлбек Данни
 
60'
Лаллана Адам
Гилмор Билли
 
63'
0:3
Антонио Майкл
(Боуэн Джаррод)
72'
Вельтман Йоел
Милнер Джеймс
 
72'
Саймон Адингра
Марч Соломон
 
79'
 
Керер Тило
Антонио Майкл
81'
Гросс Паскаль
(Вельтман Йоел)
1:3
84'
 
Форнальс Пабло
Альварес Эдсон
85'
 
Ингс Дэнни
Пакета Лукас
88'
Митома Каору
 
89'
 
Керер Тило

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 7
  • 17 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 725 Количество передач 199
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Брайтон 61.3% (73)
X 22.7% (27)
Вест Хэм 16% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
6
Милнер
Джеймс
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
7
Марч
Соломон
18
Уэлбек
Данни
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
9
Антонио
Майкл
Брайтон
4-2-3-1
Вест Хэм
4-1-4-1

История личных встреч

Брайтон
Вест Хэм

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
Ч
6:0
Ч
0:1

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.86
1.86

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2
0.71

Среднее время на гол

45
126

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.93
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

46
70

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марч Соломон 3 1
Эступиньян Первис 1 0.33
Митома Каору 1 0.33
Гросс Паскаль 1 0.33
Фергюсон Эван 1 0.33
Саймон Адингра 1 0.33
Педро Жоао 1 (1) 0.33
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 2 0.67
Антонио Майкл 2 0.67
Уорд-Праус Джеймс 1 0.33
Агер Наиф 1 0.33
Пакета Лукас 1 (1) 0.33
Бенрахма Саид 0 0
Соучек Томаш 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эступиньян Первис 2 0
Митома Каору 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агер Наиф 1 1
Эмерсон Палмиери 2 0
Пакета Лукас 2 0
Антонио Майкл 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Керер Тило 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Альварес Эдсон 1 0

Результаты матчей

Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
43%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2
Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1
Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1

Результаты матчей

Брайтон
Вест Хэм

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1
2
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Вест Хэм Боуэн Джаррод 2 (1)
Вест Хэм Антонио Майкл 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вест Хэм заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Брайтон: 80%, Вест Хэм: 20%.
  • 97'
    Оооо... вот это был удар! Боуэн Джаррод должен был забить с этой позиции.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Боуэн Джаррод. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Вест Хэм пытается что-то создать.
  • 96'
    Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Контроль мяча: Брайтон: 81%, Вест Хэм: 19%.
  • 95'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 94'
    Данк Льюис из команды Брайтон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 94'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Брайтон 61.3% (73)
    X 22.7% (27)
    Вест Хэм 16% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон 1:3 Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:3 Вест Хэм

    Исход игры
    Брайтон
    61.3% (73)
    Ничья
    22.7% (27)
    Вест Хэм
    16% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.03% (78)
    Меньше
    30.97% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    37% (44)
    1:1 Ничья
    15.1% (18)
    1:2 Вест Хэм
    13.4% (16)
    3:1 Брайтон
    8.4% (10)
    2:0 Брайтон
    6.7% (8)
    1:0 Брайтон
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    0:1 Вест Хэм
    1.7% (2)
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