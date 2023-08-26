Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Саймон Адингра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Митома Каору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

89' Керер Тило - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Митома Каору - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Вельтман Йоел пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля ловит мяч

87' Жуан Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Жуан Педру из команды Брайтон разыграл угловой с левого угла.

87' Жуан Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

82' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Забив гол, Брайтон сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

81' Г О О О О Л - Гросс Паскаль из команды Брайтон правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

80' Фергюсон Эван пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

80' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Гросс Паскаль пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

79' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Саймон Адингра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Жуан Педру из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Фергюсон Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Брайтон

72' Оооо... вот это был удар! Антонио Майкл должен был забить с этой позиции.

71' Антонио Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Пакета Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Жуан Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Уорд-Праус Джеймс пробует нанести удар издали, но Bart Verbruggen держит все под контролем

68' Эмерсон Палмиери создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Марч Соломон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Данк Льюис нанес удар головой, но Альфонс Ареоля спокойно отбил мяч.

66' Гросс Паскаль пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

63' Г О О О О Л - Антонио Майкл забивает с правой ноги!

63' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Марч Соломон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

60' Тактическая замена. Уэлбек Данни уходит с поля и его заменяет Жуан Педру

59' Команда Вест Хэм забила мяч, хотя лучше играли соперники

58' Г О О О О Л - Боуэн Джаррод забивает с левой ноги!

58' Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Пакета Лукас пробует нанести удар издали, но Bart Verbruggen ловит мяч

57' Удар от ворот произведет Брайтон

56' Эмерсон Палмиери оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

55' Данк Льюис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Брайтон

53' Оооо... вот это был удар! Боуэн Джаррод должен был забить с этой позиции.

53' Боуэн Джаррод оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Зума Курт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Фергюсон Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Гилмор Билли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Митома Каору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Фергюсон Эван нанес удар головой, но Альфонс Ареоля спокойно отбил мяч.

46' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.