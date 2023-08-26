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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Эвертон
0:0
Второй тайм: 62'
Вулверхэмптон
0'
29' Желтая карточка
Гомес Жоао
40' Желтая карточка
Семеду Нелсон
52' Желтая карточка
Лемина Марио
53' Желтая карточка
Брэнтуэйт Джерред

Ход матча

29'
 
Гомес Жоао
40'
 
Семеду Нелсон
46'
 
Аит-Нури Раян
Хи-Чан Хван
52'
 
Лемина Марио
53'
Брэнтуэйт Джерред
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 203 Количество передач 284
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 114
Эвертон 64% (73)
X 23.7% (27)
Вулверхэмптон 12.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Вулверхэмптон
2.75
3.45
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
18
Янг
Эшли
27
Гуэйе
Идрисса
37
Гарнер
Джеймс
16
Дукуре
Абдулай
8
Онана
Амаду
61
Доббин
Льюис
10
Данджума
Арно
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
17
Буэно
Уго
7
Нету
Педру
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
29
Силва
Фабио
Эвертон
4-1-4-1
Вулверхэмптон
4-4-1-1

История личных встреч

Эвертон
Вулверхэмптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.19
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
72

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 1 0.33
Сарабия Пабло 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Лемина Марио 1 0
Гомес Жоао 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Нету Педру 1 0
Килман Макс 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вулверхэмптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1
Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0
Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0

Результаты матчей

Эвертон
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Арсенал
 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Арсенал
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Фулхэм
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Арсенал
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Стерлинг Рахим 2
Брентфорд Висса Йоан 2
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Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
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    Прогнозы 114
    Эвертон 64% (73)
    X 23.7% (27)
    Вулверхэмптон 12.3% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.75
    3.45
    3.80
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Эвертон
    64% (73)
    Ничья
    23.7% (27)
    Вулверхэмптон
    12.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (52)
    Меньше
    52.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (76)
    Нет
    30.91% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    36% (41)
    1:1 Ничья
    21.1% (24)
    1:0 Эвертон
    19.3% (22)
    1:2 Вулверхэмптон
    7.9% (9)
    2:0 Эвертон
    5.3% (6)
    0:1 Вулверхэмптон
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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