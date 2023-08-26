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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 38851 Главный судья: Поусон Крейг
Эвертон
0:1
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
29' Желтая карточка
Гомес Жоао
40' Желтая карточка
Семеду Нелсон
51' Желтая карточка
Лемина Марио
53' Желтая карточка
Брэнтуэйт Джерред
63' Желтая карточка
Гарнер Джеймс
68' Желтая карточка
Доусон Крэйг
0:1
87' Гол
Калайджич Саша
90' Желтая карточка
Чермити Юссеф
90'+7

Ход матча

29'
 
Гомес Жоао
40'
 
Семеду Нелсон
46'
 
Аит-Нури Раян
Хи-Чан Хван
51'
 
Лемина Марио
53'
Брэнтуэйт Джерред
 
63'
Гарнер Джеймс
 
66'
Чермити Юссеф
Доббин Льюис
 
68'
 
Доусон Крэйг
74'
 
Сарабия Пабло
Силва Фабио
85'
 
Калайджич Саша
Кунья Матеус
85'
 
Гомеш Тоти
Буэно Уго
87'
0:1
Калайджич Саша
(Нету Педру)
90'
Чермити Юссеф
 
90'
Кэннон Томас
Данджума Арно
 
90'
Кин Майкл
Гуэйе Идрисса
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 397 Количество передач 462
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Эвертон 64% (73)
X 23.7% (27)
Вулверхэмптон 12.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
18
Янг
Эшли
27
Гуэйе
Идрисса
37
Гарнер
Джеймс
16
Дукуре
Абдулай
8
Онана
Амаду
61
Доббин
Льюис
10
Данджума
Арно
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
17
Буэно
Уго
7
Нету
Педру
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
29
Силва
Фабио
Эвертон
4-1-4-1
Вулверхэмптон
4-4-1-1

История личных встреч

Эвертон
Вулверхэмптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.19
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
72

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калайджич Саша 1 0.33
Хи-Чан Хван 1 0.33
Сарабия Пабло 0 0
Нету Педру 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Брэнтуэйт Джерред 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Матеус II 1 1
Доусон Крэйг 2 0
Лемина Марио 2 0
О'Нил Гари 1 0
Гомес Жоао 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Нету Педру 1 0
Килман Макс 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1
Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0
Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0

Результаты матчей

Эвертон
Вулверхэмптон

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 3:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Брайтон
 0:3 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
7.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Вест Хэм
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Брайтон
 0:3 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 3:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Брайтон
 0:3 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Стерлинг Рахим 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
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    Прогнозы 114
    Эвертон 64% (73)
    X 23.7% (27)
    Вулверхэмптон 12.3% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 0:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Эвертон
    64% (73)
    Ничья
    23.7% (27)
    Вулверхэмптон
    12.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (52)
    Меньше
    52.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (76)
    Нет
    30.91% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    36% (41)
    1:1 Ничья
    21.1% (24)
    1:0 Эвертон
    19.3% (22)
    1:2 Вулверхэмптон
    7.9% (9)
    2:0 Эвертон
    5.3% (6)
    0:1 Вулверхэмптон
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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