Тур: 3. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 38851 Главный судья: Поусон Крейг
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаГомес Жоао
40' Желтая карточкаСемеду Нелсон
51' Желтая карточкаЛемина Марио
53' Желтая карточкаБрэнтуэйт Джерред
63' Желтая карточкаГарнер Джеймс
68' Желтая карточкаДоусон Крэйг
0:1
87' ГолКалайджич Саша
90' Желтая карточкаЧермити Юссеф
90'+7
Ход матча
29'
40'
51'
63'
68'
85'
87'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
397 Количество передач 462
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
61
Доббин
Льюис
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
23
Килман
Макс
17
Буэно
Уго
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
29
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
13 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
47 Кэннон ТомасНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
12 Кунья МатеусПолузащитник
-
29 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
-
32 Ходж ДжозефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эвертон
Вулверхэмптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Среднее время на гол
80
65
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.19
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
72
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калайджич Саша
|1
|0.33
|Хи-Чан Хван
|1
|0.33
|Сарабия Пабло
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Матеус II
|1
|1
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Гомес Жоао
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вулверхэмптон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
0
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1
Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0
Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0
Результаты матчей
Эвертон
Вулверхэмптон
Точный счет
0:1
2 раза 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|0:3 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|0:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|0:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Челси
|Стерлинг Рахим
|2
|Брентфорд
|Висса Йоан
|2
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Вест Хэм
|Агер Наиф
|1 1
|Арсенал
|Томиясу Такэхиро
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
|Вулверхэмптон
|Луис Матеус II
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 0:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Эвертон
64% (73)
Ничья
23.7% (27)
Вулверхэмптон
12.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
47.27% (52)
Меньше
52.73% (58)
Обе команды забьют
Да
69.09% (76)
Нет
30.91% (34)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
36% (41)
1:1 Ничья
21.1% (24)
1:0 Эвертон
19.3% (22)
1:2 Вулверхэмптон
7.9% (9)
2:0 Эвертон
5.3% (6)
0:1 Вулверхэмптон
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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