Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Эвертон

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Кунья Матеус получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Кунья Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

41' Янг Эшли из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Семеду Нелсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

37' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

37' Данджума Арно из команды Эвертон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

37' Гарнер Джеймс из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Удар от ворот произведет Эвертон

36' Нету Педру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хи-Чан Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

30' Янг Эшли из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

29' Оооо... вот это был удар! Тарковски Джеймс должен был забить с этой позиции.

29' Тарковски Джеймс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Гомес Жоао получил желтую карточку от судьи

28' Оооо... вот это был удар! Тарковски Джеймс должен был забить с этой позиции.

28' Тарковски Джеймс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Хорошую попытку сделал Доббин Льюис . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Гарнер Джеймс не смог попасть в створ ударом издали

28' Янг Эшли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Янг Эшли из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Удар от ворот произведет Эвертон

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Хи-Чан Хван получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Буэно Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Онана Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Нету Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

21' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

20' Янг Эшли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

16' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Оооо... вот это был удар! Данджума Арно должен был забить с этой позиции.

14' Данджума Арно из команды Эвертон нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

14' Онана Амаду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

13' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

10' Онана Амаду из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

8' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Эвертон

7' Лемина Марио из команды Вулверхэмптон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

6' Данджума Арно из команды Эвертон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Семеду Нелсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Хи-Чан Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

3' Нету Педру из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Кунья Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

1' Доббин Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля