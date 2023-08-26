Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Силькеборг будет все-таки засчитан.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Силькеборг

47' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг подал угловой справа.

47' Г О О О О Л - Пелле Мэттсон забивает ударом с левой ноги!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Силькеборг

45' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Хойленд Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Orri Oskarsson из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Пелле Мэттсон.

42' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

40' Эльюнусси Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Копенгаген

29' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Orri Oskarsson нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Силькеборг

27' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хойленд Оскар наказан за толчок Пелле Мэттсон

22' Бардгджи Руни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

21' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Соренсен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хойленд Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг подал угловой справа.

14' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

13' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Эльюнусси Мохамед нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

11' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гонсалвеш Диогу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Бардгджи Руни забивает с левой ноги!

4' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Клем Виллиам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Силькеборг начинает с центра поля