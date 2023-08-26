Тур: 6. Стадион: Паркен. Зрители: 23832 Главный судья: Peter Kjaersgaard
1:3
Конец матча
0'
1:0
4' ГолБардгджи Руни
1:1
45' ГолМаттссон Пелле
1:2
57' ГолЛинд Александр
63' Желтая карточкаЙелерт Элиас
1:3
72' ГолМаккоуотт Каллум
84' Желтая карточкаЛарссон Джордан
90'+6
Ход матча
4'
45'
1:1
57'
1:2
63'
72'
1:3
84'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
605 Количество передач 483
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
История личных встреч
Копенгаген
Силькеборг
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
30 матчей
60%
23.3%
16.7%
18 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
1.94
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.75
0.83
Среднее время на гол
120
108
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.47
1.1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
81
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|4 (3)
|0.67
|Бардгджи Руни
|3
|0.5
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.17
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.17
|Лерагер Лукас
|1
|0.17
|Ларссон Джордан
|1
|0.17
|Дикс Кевин
|1
|0.17
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.17
|Оскарссон Орри
|1
|0.17
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|4
|0.67
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.33
|Тенгстедт Сёрен
|2 (1)
|0.33
|Адамсен Тонни
|1
|0.17
|Маттссон Пелле
|1
|0.17
|Куск Каспер
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Йелерт Элиас
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Маттссон Пелле
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Копенгаген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Силькеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1
Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Нордшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2
Результаты матчей
Копенгаген
Силькеборг
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Силькеборг
|Линд Александр
|4
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Видовре
|Геертсен Николай
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2