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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 23832 Главный судья: Peter Kjaersgaard
Копенгаген
1:3
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
4' Гол
Бардгджи Руни
1:1
45' Гол
Маттссон Пелле
1:2
57' Гол
Линд Александр
63' Желтая карточка
Йелерт Элиас
1:3
72' Гол
Маккоуотт Каллум
84' Желтая карточка
Ларссон Джордан
90'+6

Ход матча

4'
Бардгджи Руни
(Эльюнусси Мохамед)
1:0
45'
1:1
Маттссон Пелле
57'
Ларссон Джордан
Эльюнусси Мохамед
 
57'
Фальк Расмус
Хойленд Оскар
 
57'
Мелинг Биргер
Соренсен Кристиан
 
57'
1:2
Линд Александр
(Эстрём Робин)
59'
Вавро Денис
Бойлесен Николай
 
63'
Йелерт Элиас
 
64'
 
Адамсен Тонни
Линд Александр
64'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Тенгстедт Сёрен
70'
Корнелиус Андреас
Бардгджи Руни
 
72'
1:3
Маккоуотт Каллум
(Клинг Андерс)
78'
 
Карлсен Фредрик
Маккоуотт Каллум
84'
Ларссон Джордан
 
90'
 
Пюндт Андреас
Клинг Андерс

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 605 Количество передач 483
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
2
Дикс
Кевин
20
Бойлесен
Николай
6
Соренсен
Кристиан
I
9
Гонсалвеш
Диогу
36
Клем
Виллиам
39
Хойленд
Оскар
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
10
Эльюнусси
Мохамед
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
Копенгаген
4-3-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Копенгаген
Силькеборг

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

30 матчей

60%
23.3%
16.7%
18 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.75
0.83

Среднее время на гол

120
108

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.47
1.1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
81

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 4 (3) 0.67
Бардгджи Руни 3 0.5
Ачури Мохамед Элиас 1 0.17
Эльюнусси Мохамед 1 0.17
Лерагер Лукас 1 0.17
Ларссон Джордан 1 0.17
Дикс Кевин 1 0.17
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.17
Оскарссон Орри 1 0.17
Соренсен Кристиан I 0 0
Фальк Расмус 0 0
Хойленд Оскар 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 4 0.67
Маккоуотт Каллум 2 0.33
Тенгстедт Сёрен 2 (1) 0.33
Адамсен Тонни 1 0.17
Маттссон Пелле 1 0.17
Куск Каспер 0 0
Энгель Лукас 0 0
Эстрём Робин 0 0
Клинг Андерс 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Йелерт Элиас 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Копенгаген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Силькеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1
Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Силькеборг - Нордшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2

Результаты матчей

Копенгаген
Силькеборг

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Нордшелланн
 5 4 0 1 15 - 5 12
3.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 8 10
4.
Брондбю
 5 3 0 2 8 - 6 9
5.
Митьюлланд
 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
8.
Люнгбю
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Оденсе
 5 1 2 2 7 - 8 5
10.
Раннерс
 6 1 2 3 5 - 14 5
11.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Оденсе
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Брондбю
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
9.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Силькеборг Линд Александр 4
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Оденсе Манне Аласана 3
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Силькеборг совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 23832 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Копенгаген: 56%, Силькеборг: 44%.
  • 96'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
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