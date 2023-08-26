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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Брентфорд
1:0
Второй тайм: 64'
Кристал Пэлас
0'
1:0
18' Гол
Шаде Кевин

Ход матча

18'
Шаде Кевин
(Норгор Кристиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 280 Количество передач 181
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 117
Брентфорд 65% (76)
X 29.1% (34)
Кристал Пэлас 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Кристал Пэлас
2.20
4.80
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
2
Хикки
Аарон
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
9
Шаде
Кевин
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
28
Дукуре
Шейк
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
Брентфорд
4-3-3
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Кристал Пэлас

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМС
3:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 3 (2) 1
Висса Йоан 2 0.67
Шаде Кевин 1 0.33
Норгор Кристиан 0 0
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 1 0.33
Айю Джордан 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 2 0
Генри Рико 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 1 0
Дукуре Шейк 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кристал Пэлас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2
Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0

Результаты матчей

Брентфорд
Кристал Пэлас

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
4.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Арсенал
 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
13.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Арсенал
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Фулхэм
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Арсенал
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Манчестер Юнайтед
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19.
Эвертон
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Стерлинг Рахим 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
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    Прогнозы 117
    Брентфорд 65% (76)
    X 29.1% (34)
    Кристал Пэлас 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.20
    4.80
    3.60
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    Где смотреть матч Брентфорд 1:0 Кристал Пэлас онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 1:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Брентфорд
    65% (76)
    Ничья
    29.1% (34)
    Кристал Пэлас
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (52)
    Меньше
    52.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    30.8% (36)
    1:1 Ничья
    23.1% (27)
    1:0 Брентфорд
    21.4% (25)
    1:2 Кристал Пэлас
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Брентфорд
    4.3% (5)
    3:1 Брентфорд
    3.4% (4)
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