Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Хикки Аарон из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Мбеумо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Г О О О О Л - Андерсен Йоаким забивает с правой ноги!

76' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Норгор Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Мбеумо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Брентфорд

72' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Брентфорд

71' Эзе Эберечи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Хорошую попытку сделал Айю Джордан . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Эзе Эберечи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Эдуар Одсонн бьет со штрафного в створ, но Марк Флеккен держит все под контролем

67' Уорд Джоэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Йенсен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

54' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Висса Йоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Висса Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Йенсен Матиас пробил со штрафного прямо в стенку

46' Генри Рико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.