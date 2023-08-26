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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Пяст
0:0
Конец матча
Рух Хожув
0'
23' Желтая карточка
Михальский Кацпер
32' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
44' Желтая карточка
Храпек Михал
59' Желтая карточка
Дзичек Патрик
82' Желтая карточка
Садлок Мацей
90'+11
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
11
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
7
Феликс
Хорхе
1
Бухалик
Михал
26
Михальский
Кацпер
25
Барановски
Павел
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
19
Michal
Feliks
20
Szymon
Szymanski
6
Tomasz
Swedrowski
5
Tomasz
Wojtowicz
22
Стажиньски
Филип
95
Щепан
Даниэль
Пяст
4-2-3-1
Рух Хожув
4-4-1-1

История личных встреч

Пяст
Рух Хожув

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
ЭГБ
0:3
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
0:3
Э
3:0
Э
2:0
ER
1:1
Э
2:0
ТМС
1:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
OE
0:0
OE
0:0

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
1.13

Среднее время на гол

123
80

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

0.84
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

106
81

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 3 (3) 0.5
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Swedrowski 2 0.33
Михальский Кацпер 1 0.17
Michal Feliks 1 0.17
Щепан Даниэль 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 3 0
Храпек Михал 2 0
Томашевич Гжегож 2 0
Катранис Александрос 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Червински Якуб 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 4 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Михальский Кацпер 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Tomasz Swedrowski 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Стечик Доминик 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Michal Feliks 1 0
Tomasz Wojtowicz 1 0

Результаты матчей

Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рух Хожув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0
Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь Легница - Пяст 0:1
Рух Хожув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0
Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1

Результаты матчей

Пяст
Рух Хожув

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пяст
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Краковия
 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
6.
Сталь Мелец
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Шленск Вроцлав
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
12.
Пяст
 6 1 4 1 4 - 4 7
13.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
14.
ЛКС Лодзь
 6 2 0 4 4 - 9 6
15.
Варта Познань
 6 1 3 2 8 - 8 6
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Рух Хожув
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
2.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шленск Вроцлав
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
11.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Пяст Дзичек Патрик 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
ЛКС Лодзь Jakub Letniowski 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Пырка Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
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