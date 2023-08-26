Тур: 6. Стадион: Пяст. Главный судья: Марциняк Шимон
0'
23' Желтая карточкаМихальский Кацпер
32' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
44' Желтая карточкаХрапек Михал
59' Желтая карточкаДзичек Патрик
82' Желтая карточкаСадлок Мацей
90'+11
Ход матча
32'
44'
59'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
История личных встреч
Пяст
Рух Хожув
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.73
1.13
Среднее время на гол
123
80
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
0.84
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
106
81
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.5
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Swedrowski
|2
|0.33
|Михальский Кацпер
|1
|0.17
|Michal Feliks
|1
|0.17
|Щепан Даниэль
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Храпек Михал
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Катранис Александрос
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|4
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Михальский Кацпер
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Tomasz Swedrowski
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рух Хожув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0
Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь Легница - Пяст 0:1
Рух Хожув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0
Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1
Результаты матчей
Пяст
Рух Хожув
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пяст
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
24
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4
|ЛКС Лодзь
|Jakub Letniowski
|4