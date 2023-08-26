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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Варта Познань
0:0
Конец матча
Краковия
0'
4' Желтая карточка
Атанасов Яни
19' Желтая карточка
Купчак Матеуш
69' Желтая карточка
Шмыт Каетан
89' Желтая карточка
Копчински Михал
90'+6
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
21
Купчак
Матеуш
2
Бартковски
Якуб
77
Савич
Стефан
V
16
Луиш
Мигел
3
Кьельб
Якуб
7
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
29
Визингер
Дарио
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
18
Takuto
Oshima
2
Рыпэ
Корнел
10
Ракочи
Михал
17
Бохнак
Матеуш
6
Атанасов
Яни
9
Кялльман
Беньямин
7
Patryk
Makuch
Варта Познань
3-4-3
Краковия
3-5-2

История личных встреч

Варта Познань
Краковия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
112

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 3 (3) 0.5
Журавски Мачей 2 0.33
Визингер Дарио 1 0.17
Купчак Матеуш 1 0.17
Луиш Мигел 1 0.17
Кьельб Якуб 0 0
Савич Стефан V 0 0
Боровски Филип 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 2 0.4
Patryk Makuch 2 0.4
Ракочи Михал 1 0.2
Ярошински Павел 1 0.2
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмыт Каетан 3 0
Журавски Мачей 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Копчински Михал 1 0
Савич Стефан V 1 0
Визингер Дарио 1 0
Плеснерович Виктор 1 0
Боровски Филип 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 3 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Югас Якуб 1 0
Karol Knap 1 0
Kacper Smiglewski 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Варта Познань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Варта Познань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0
Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0
Краковия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0
Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1

Результаты матчей

Варта Познань
Краковия

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Краковия
 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
6.
Сталь Мелец
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Шленск Вроцлав
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
12.
ЛКС Лодзь
 5 2 0 3 3 - 7 6
13.
Пяст
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Варта Познань
 6 1 3 2 8 - 8 6
15.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Рух Хожув
 5 1 1 3 5 - 8 4
17.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
13.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
2.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шленск Вроцлав
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Пяст
 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Пяст Дзичек Патрик 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Видзев Лодзь Сильва Луис 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Купчак Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Атанасов Яни получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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