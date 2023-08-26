Тур: 6. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаАтанасов Яни
19' Желтая карточкаКупчак Матеуш
69' Желтая карточкаШмыт Каетан
89' Желтая карточкаКопчински Михал
90'+6
Ход матча
4'
19'
69'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
24
Югас
Якуб
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
20 Karol Knap
-
-
-
-
87 Oliwier Hyla
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Варта Познань
Краковия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
112
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|3 (3)
|0.5
|Журавски Мачей
|2
|0.33
|Визингер Дарио
|1
|0.17
|Купчак Матеуш
|1
|0.17
|Луиш Мигел
|1
|0.17
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|2
|0.4
|Patryk Makuch
|2
|0.4
|Ракочи Михал
|1
|0.2
|Ярошински Павел
|1
|0.2
|Takuto Oshima
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмыт Каетан
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Плеснерович Виктор
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|3
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Kacper Smiglewski
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Варта Познань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Варта Познань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0
Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0
Краковия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0
Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1
Результаты матчей
Варта Познань
Краковия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
42
23
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|1 2