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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Сарпсборг-08
4:0
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
11' Гол
Майгор Миккел
2:0
50' Гол
Упсет Кристиан
54' Желтая карточка
Сандер Кристиансен
3:0
77' Гол
Сколевик Стеффен
82' Желтая карточка
Henrik Meister
83' Желтая карточка
Касас Арнау
4:0
90' Гол
Сандберг Никлас
90'+6

Ход матча

11'
Майгор Миккел
(Вишне Эйрик)
1:0
46'
 
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
46'
 
Нордас Лассе
Jakob Napoleon Romsaas
50'
Упсет Кристиан
(Сандберг Никлас)
2:0
54'
Сандер Кристиансен
 
58'
 
Коскела Миика
Псише Кристоф
62'
Сколевик Стеффен
Упсет Кристиан
 
71'
Henrik Meister
Торп Виктор
 
71'
Мартинссон-Нгуали Серж
Лундквист Рамон-Паскаль
 
72'
 
Норхейм Рунар
Vegard Oestraat Erlien
75'
Зехнини Рафик
Майгор Миккел
 
75'
Касас Арнау
Вишне Эйрик
 
77'
Сколевик Стеффен
(Зехнини Рафик)
3:0
78'
 
Malick Diouf
Yaw Paintsil
82'
Henrik Meister
 
83'
Касас Арнау
 
90'
Сандберг Никлас
(Henrik Meister)
4:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 383 Количество передач 635
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
72
Сандер
Кристиансен
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
23
Сандберг
Никлас
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
27
Jens
Hjertoe-Dahl
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Тромсё

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
2:5
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:1
ТМС
1:0
Э
3:0
Э
5:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.26

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 7 0.35
Майгор Миккел 6 0.3
Торп Виктор 6 0.3
Солтведт Йоахим 4 0.2
Утвик Бьорн 4 0.2
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.15
Вишне Эйрик 2 0.1
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.05
Сандберг Никлас 1 0.05
Henrik Meister 1 0.05
Баа Кристофер 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 8 (3) 0.42
Yaw Paintsil 4 0.21
Jakob Napoleon Romsaas 4 0.21
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.16
Траоре Маи 2 0.11
Гундерсен Йостейн 2 0.11
Йенсен Рубен 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Басси Даниэль 1 0.05
Malick Diouf 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Скиппер Антон 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Тромсё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
1
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Тромсё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

12
14
Сарпсборг-08
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Тромсё
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

22
12
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
18%
0
0%
1-15
6
27%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
2
9%
4
33%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
31%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
11%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
18%
2
25%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
6
35%
1
13%
76-90

Забито

40
28
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
6
15%
3
11%
1-15
10
25%
3
11%
16-30
5
13%
3
11%
31-45
7
18%
6
21%
46-60
2
5%
8
29%
61-75
10
25%
5
18%
76-90

Пропущено

30
18
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
7
23%
3
17%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
6
20%
3
17%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
9
30%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1
Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Тромсё
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1
Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Тромсё

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

5:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
4
5
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
15
4
11
9
1.5
9
10
5
15
2.5
3
16
2
18
3.5
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
2.
Викинг
 19 14 2 3 43 - 25 44
3.
Тромсё
 19 12 3 4 27 - 19 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 19 10 2 7 36 - 30 32
7.
Сарпсборг-08
 20 9 3 8 37 - 33 30
8.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Русенборг
 19 7 4 8 23 - 28 25
10.
Стрёмсгодсет
 19 7 2 10 23 - 25 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 19 5 4 10 18 - 29 19
13.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 36 17
14.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 19 3 1 15 13 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 10 8 1 1 28 - 14 25
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
7.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
8.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
9.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
10.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
11.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
12.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
13.
Стрёмсгодсет
 9 4 0 5 12 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Лиллестрём
 9 4 2 3 12 - 13 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 9 0 0 9 5 - 27 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Вишне Эйрик сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Майгор Миккел бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 4:0 Тромсё онлайн

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