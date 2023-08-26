Тур: 20. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Нильсен Ола
4:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолМайгор Миккел
2:0
50' ГолУпсет Кристиан
54' Желтая карточкаСандер Кристиансен
3:0
77' ГолСколевик Стеффен
82' Желтая карточкаHenrik Meister
83' Желтая карточкаКасас Арнау
4:0
90' ГолСандберг Никлас
90'+6
Ход матча
11'
1:0
50'
77'
82'
83'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
383 Количество передач 635
-
42 Владение мячом, % 58
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Anders Hiim
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
26 Malick Diouf
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Тромсё
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1.11
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.26
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|7
|0.35
|Майгор Миккел
|6
|0.3
|Торп Виктор
|6
|0.3
|Солтведт Йоахим
|4
|0.2
|Утвик Бьорн
|4
|0.2
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.15
|Вишне Эйрик
|2
|0.1
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.05
|Сандберг Никлас
|1
|0.05
|Henrik Meister
|1
|0.05
|Баа Кристофер
|1
|0.05
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|8 (3)
|0.42
|Yaw Paintsil
|4
|0.21
|Jakob Napoleon Romsaas
|4
|0.21
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.16
|Траоре Маи
|2
|0.11
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.11
|Йенсен Рубен
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Басси Даниэль
|1
|0.05
|Malick Diouf
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Тромсё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
1
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Тромсё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
12
14
Сарпсборг-08
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Тромсё
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
22
12
12 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
18%
0
0%
1-15
6
27%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
2
9%
4
33%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
31%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
31%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
11%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
18%
2
25%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
6
35%
1
13%
76-90
Забито
40
28
21 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
6
15%
3
11%
1-15
10
25%
3
11%
16-30
5
13%
3
11%
31-45
7
18%
6
21%
46-60
2
5%
8
29%
61-75
10
25%
5
18%
76-90
Пропущено
30
18
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
7
23%
3
17%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
6
20%
3
17%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
9
30%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1
Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Тромсё
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1
Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Тромсё
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
5:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
64
55
37
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
55
45
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
154
119
910
515
316
218
119
119
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5