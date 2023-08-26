Тур: 6. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаПируло
7' Желтая карточкаJakub Letniowski
12' Желтая карточкаДанковски Камиль
1:0
25' ПенальтиКрачун Артур
38' Желтая карточкаКрачун Артур
40' Желтая карточкаРамирес Даниэль
1:1
46' ГолТехан Кай
52' Желтая карточкаКой Михал
56' Красная карточкаМалаховски Адриан
66' Желтая карточкаТутышкинас Артемиюс
2:1
73' ГолХолевяк Матеуш
89' Желтая карточкаAlexander Bobek
89' Желтая карточкаКидрич Рок
90' Желтая карточкаМонсальве Начо
90' Желтая карточкаJacub Serafin
90' Желтая карточкаEngjell Hoti
90'+16
Ход матча
6'
12'
25'
1:0
38'
40'
46'
46'
1:1
52'
73'
2:1
89'
89'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
17
Бартош
Якуб
24
Лувеу
Адриен
10
Пируло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Кидрич РокНападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
-
29 Фасе АнтонНападающий
-
21 Stipe Juric
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
История личных встреч
Пуща Неполомице
ЛКС Лодзь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|2
|0.33
|Холевяк Матеуш
|1
|0.17
|Кидрич Рок
|1
|0.17
|Вальски Михал
|1
|0.17
|Семашко Артур
|1
|0.17
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.17
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Запольник Камиль
|0
|0
|Якуба Роман
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Engjell Hoti
|1
|0.17
|Техан Кай
|1
|0.17
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.17
|Рамирес Даниэль
|1 (1)
|0.17
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|3
|1
|Jacub Serafin
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Майчрзак Джордан
|2
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Семашко Артур
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Якуба Роман
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|1
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Марциняк Адам
|1
|0
|Данковски Камиль
|1
|0
|Монсальве Начо
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Пируло
|1
|0
|Engjell Hoti
|1
|0
|Stipe Juric
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Alexander Bobek
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
3
Пуща Неполомице
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
ЛКС Лодзь
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|14.
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|17.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|14.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Пяст
|Дзичек Патрик
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4
|ЛКС Лодзь
|Jakub Letniowski
|4
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2