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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Пуща Неполомице
2:1
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
6' Желтая карточка
Пируло
7' Желтая карточка
Jakub Letniowski
12' Желтая карточка
Данковски Камиль
1:0
25' Пенальти
Крачун Артур
38' Желтая карточка
Крачун Артур
40' Желтая карточка
Рамирес Даниэль
1:1
46' Гол
Техан Кай
52' Желтая карточка
Кой Михал
56' Красная карточка
Малаховски Адриан
66' Желтая карточка
Тутышкинас Артемиюс
2:1
73' Гол
Холевяк Матеуш
89' Желтая карточка
Alexander Bobek
89' Желтая карточка
Кидрич Рок
90' Желтая карточка
Монсальве Начо
90' Желтая карточка
Jacub Serafin
90' Желтая карточка
Engjell Hoti
90'+16
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
5
Konrad
Stepien
14
Jacub
Serafin
17
Бартош
Якуб
24
Мешанович
Мурис
9
Семашко
Артур
25
Запольник
Камиль
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
24
Лувеу
Адриен
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
27
Jakub
Letniowski
4
Монсальве
Начо
14
Michal
Mokrzycki
10
Пируло
9
Техан
Кай
16
Рамирес
Даниэль
Пуща Неполомице
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Пуща Неполомице
ЛКС Лодзь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:3
ПД
4:4
ПД
0:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 2 0.33
Холевяк Матеуш 1 0.17
Кидрич Рок 1 0.17
Вальски Михал 1 0.17
Семашко Артур 1 0.17
Крачун Артур 1 (1) 0.17
Piotr Mrozinski 0 0
Запольник Камиль 0 0
Якуба Роман 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Engjell Hoti 1 0.17
Техан Кай 1 0.17
Тутышкинас Артемиюс 1 0.17
Рамирес Даниэль 1 (1) 0.17
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 3 1
Jacub Serafin 2 0
Konrad Stepien 2 0
Хайда Войцех 2 0
Майчрзак Джордан 2 0
Piotr Mrozinski 1 0
Кой Михал 1 0
Запольник Камиль 1 0
Семашко Артур 1 0
Кидрич Рок 1 0
Якуба Роман 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakub Letniowski 4 0
Michal Mokrzycki 1 1
Малаховски Адриан 0 1
Марциняк Адам 1 0
Данковски Камиль 1 0
Монсальве Начо 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Пируло 1 0
Engjell Hoti 1 0
Stipe Juric 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Alexander Bobek 1 0
Лувеу Адриен 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
3
Пуща Неполомице
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1
Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3 Висла Краков - Пуща Неполомице 1:4 Пуща Неполомице - Хробры Глогув 0:1 СКРА Ченстохова - Пуща Неполомице 0:3 Пуща Неполомице - Тыхы 2:1 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 2:2 Пуща Неполомице - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - ЦВКС Ресовия 0:0
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0
Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Висла Краков 3:2 Заглембе Сосновец - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Подбескидзе 2:1 Брук-Бет Термалица - ЛКС Лодзь 2:2 Гурник Ленчна - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
ЛКС Лодзь

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Краковия
 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 7 - 7 9
6.
Сталь Мелец
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Шленск Вроцлав
 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
11.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
12.
Пяст
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7
13.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 3 - 4 6
14.
ЛКС Лодзь
 6 2 0 4 4 - 9 6
15.
Варта Познань
 6 1 3 2 8 - 8 6
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Рух Хожув
 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
ЛКС Лодзь
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Пяст
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Рух Хожув
 0:0 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
2.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Шленск Вроцлав
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
8.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Пяст
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Рух Хожув
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
11.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (1)
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Пяст Дзичек Патрик 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
ЛКС Лодзь Jakub Letniowski 4
Лех Муравски Радослав 1 2
Весь список
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