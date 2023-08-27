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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
3:0
Второй тайм: 69'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
6' Гол
Бупендза Аарон
45' Желтая карточка
Миазга Мэтт
50' Желтая карточка
Кубо Юя
2:0
52' Гол
Морено Хуниор
3:0
59' Гол
Хагглунд Ник
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
13
Ариас
Сантьяго
42
Хэлси
Бретт
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
9
Бупендза
Аарон
19
Васкес
Брэндон
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
35
Иленчич
Митя
3
Куфре
Бриан
55
Паркс
Китон
15
Перея
Андрес
11
Julian
Fernandez
27
Моралес
Максимильяно
9
Monsef
Bakrar
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Йорк Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:3
ОК
1:0
М
1:1
М
4:4
М
1:2
М
5:0
М
4:0
М
2:1
М
1:4
М
5:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.5
1.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

36
52

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 12 (5) 0.48
Баджи Доминик 4 0.16
Васкес Брэндон 4 (1) 0.16
Морено Хуниор 4 0.16
Сантос Сержио II 4 0.16
Барреаль Альваро 3 0.12
Нвободо Обинна 2 0.08
Ариас Сантьяго 2 0.08
Бупендза Аарон 2 0.08
Москера Йерсон 2 0.08
Хагглунд Ник 1 0.04
Бреннер 1 0.04
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.23
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.15
Talles Magno 3 0.12
Куфре Бриан 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Gabriel Segal 2 0.08
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Хавьер Тиаго 1 0.04
Шано Максим 1 0.04
Хаак Джастин 1 0.04
Жассон Андрес 1 0.04
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 8 0
Мерфи Ян 3 2
Миазга Мэтт 6 0
Москера Йерсон 6 0
Акоста Лусиано 5 0
Барреаль Альваро 5 0
Сантос Сержио II 5 0
Васкес Брэндон 3 0
Кубо Юя 2 0
Ариас Сантьяго 2 0
Гэддис Рэймон 2 0
Бреннер 2 0
Ангуло Марко 2 0
Пинту Малик 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Бупендза Аарон 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Челентано Роман 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куфре Бриан 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Пеллегрини Матиас 7 0
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Грей Тэйвон 4 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Моралес Альфредо 2 0
Альфаро Тони 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
11
Цинциннати
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Нью-Йорк Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

14
11
Цинциннати
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

24
12
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
8%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
7
29%
29%
2
17%
61-75
2
8%
3
25%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
5
31%
76-90

Забито

16
13
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
5
31%
3
23%
76-90

Пропущено

19
16
14 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
6
32%
4
25%
31-45
2
11%
5
31%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Забито

40
25
14 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
3
8%
2
8%
1-15
4
10%
3
12%
16-30
7
18%
5
20%
31-45
9
23%
5
20%
46-60
10
25%
4
16%
61-75
7
18%
6
24%
76-90

Пропущено

27
32
19 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 22
5
19%
3
9%
1-15
5
19%
2
6%
16-30
9
33%
7
22%
31-45
4
15%
7
22%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
3
11%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1
Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 32%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
3 раза 13%
1
13 раз 52%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
3
8
4
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
5
4
8
1.5
2
12
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
18
7
12
12
1.5
5
20
6
18
2.5
2
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 25 14 2 9 49 - 31 44
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 25 11 7 7 38 - 26 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 30 35
6.
Остин
 0:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 38 33
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 0:0 Заявка 24 8 7 9 25 - 26 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 26 7 8 11 32 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 24 12 8 4 42 - 28 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 24 13 4 7 42 - 26 43
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 25 12 7 6 38 - 29 43
5.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 25 12 6 7 49 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 26 11 8 7 47 - 39 41
7.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 25 11 5 9 31 - 25 38
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 25 10 3 12 25 - 34 33
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 26 8 6 12 32 - 38 30
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 24 7 8 9 31 - 40 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 27 29
13.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 23 6 3 14 23 - 36 21
15.
Торонто
 0:1 Заявка 26 3 10 13 20 - 37 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 0:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 10 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 10 3 1 34 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 8 3 2 30 - 15 27
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
6.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
7.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 12 8 1 3 17 - 5 25
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 14 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 12 4 4 4 20 - 17 16
14.
Торонто
 0:1 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 1:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 17 - 27 12
7.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 21 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 3:0 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
5.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
6.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 12 2 1 9 8 - 21 7
15.
Торонто
 0:1 Заявка 13 0 4 9 7 - 23 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (4)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • 52'
    Г О О О О Л - Морено Хуниор бьет в цель!
  • 50'
    Кубо Юя получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Г О О О О Л - Бупендза Аарон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Сити
1.94
9.92
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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