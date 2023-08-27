Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
3:0
Второй тайм: 69'
0'
1:0
6' ГолБупендза Аарон
45' Желтая карточкаМиазга Мэтт
50' Желтая карточкаКубо Юя
2:0
52' ГолМорено Хуниор
3:0
59' ГолХагглунд Ник
Ход матча
6'
1:0
45'
50'
52'
2:0
59'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
42
Хэлси
Бретт
7
Кубо
Юя
24
Грей
Тэйвон
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
15
Перея
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
-
42 Хэлси БреттЗащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
- Защитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
15 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles Magno
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Среднее время на гол
51
77
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.5
1.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
36
52
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|12 (5)
|0.48
|Баджи Доминик
|4
|0.16
|Васкес Брэндон
|4 (1)
|0.16
|Морено Хуниор
|4
|0.16
|Сантос Сержио II
|4
|0.16
|Барреаль Альваро
|3
|0.12
|Нвободо Обинна
|2
|0.08
|Ариас Сантьяго
|2
|0.08
|Бупендза Аарон
|2
|0.08
|Москера Йерсон
|2
|0.08
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|Бреннер
|1
|0.04
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.23
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.15
|Talles Magno
|3
|0.12
|Куфре Бриан
|2
|0.08
|Паркс Китон
|2
|0.08
|Gabriel Segal
|2
|0.08
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Хавьер Тиаго
|1
|0.04
|Шано Максим
|1
|0.04
|Хаак Джастин
|1
|0.04
|Жассон Андрес
|1
|0.04
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|8
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Миазга Мэтт
|6
|0
|Москера Йерсон
|6
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Кубо Юя
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Пинту Малик
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Бупендза Аарон
|1
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куфре Бриан
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Пеллегрини Матиас
|7
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
11
Цинциннати
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Нью-Йорк Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
14
11
Цинциннати
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
42% (10)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Нью-Йорк Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
24
12
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
8%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
5
21%
3
25%
46-60
7
29%
29%
2
17%
61-75
2
8%
3
25%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
5
31%
76-90
Забито
16
13
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
5
31%
3
23%
76-90
Пропущено
19
16
14 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
6
32%
4
25%
31-45
2
11%
5
31%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Забито
40
25
14 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
3
8%
2
8%
1-15
4
10%
3
12%
16-30
7
18%
5
20%
31-45
9
23%
5
20%
46-60
10
25%
4
16%
61-75
7
18%
6
24%
76-90
Пропущено
27
32
19 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 22
5
19%
3
9%
1-15
5
19%
2
6%
16-30
9
33%
7
22%
31-45
4
15%
7
22%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
3
11%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1
Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 32%
1:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
0
3 раза 13%
1
13 раз 52%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
38
48
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
95
48
212
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
187
1212
520
618
223
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|25
|14
|2
|9
|49 - 31
|44
|2.
|0:1 Заявка
|25
|11
|7
|7
|38 - 26
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|0:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 30
|35
|6.
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 38
|33
|7.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|8.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|25 - 26
|31
|11.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|32 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|24
|12
|8
|4
|42 - 28
|44
|3.
|3:0 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 26
|43
|4.
|1:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|38 - 29
|43
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|49 - 33
|42
|6.
|3:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 39
|41
|7.
|0:3 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 25
|38
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|3
|12
|25 - 34
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|10.
|0:3 Заявка
|26
|8
|6
|12
|32 - 38
|30
|11.
|1:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|31 - 40
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 27
|29
|13.
|0:3 Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|23 - 36
|21
|15.
|0:1 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|0:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 15
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 12
|33
|3.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|3:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|6.
|0:3 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|7.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 5
|25
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|9.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 14
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|0:3 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|0:3 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|6.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 27
|12
|7.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|9.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|3:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|3:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|4.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|5.
|3:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|6.
|0:3 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:3 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|0:3 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 21
|7
|15.
|0:1 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 23
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (4)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5