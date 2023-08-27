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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:0
Второй тайм: 65'
Лос-Анджелес
0'
8' Желтая карточка
Маланда Адилсон
13' Желтая карточка
Свидерски Кароль
19' Желтая карточка
Тильман Тимоти
1:0
29' Гол
Вествуд Эшли
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
14
Бёрн
Натан
8
Вествуд
Эшли
15
Бендер
Бен
13
Бронико
Брандт
20
Джонс
Деррик
10
Деягере
Брехт
11
Свидерски
Кароль
77
Маккарти
Джон
30
Паленсия
Серги
2
Мальдонадо
Дениль
33
Лонг
Аарон
24
Холлингсхед
Райан
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
9
Гонсалес
Марио
99
Буанга
Денис
Шарлотт
4-1-4-1
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Шарлотт
Лос-Анджелес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 7 (1) 0.29
Копетти Энцо 4 0.17
Мерам Джастин 3 0.13
Бендер Бен 3 0.13
Юзвяк Камиль 2 0.08
Вествуд Эшли 2 0.08
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.08
Кембридж Брэндон 2 0.08
Линдси Джейлин 1 0.04
Гейнс Маккинзи 1 0.04
Агьеманг Патрик 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 12 (2) 0.48
Вела Карлос 9 (3) 0.36
Опоку Квадво 3 0.12
Богуш Матеуш 3 (1) 0.12
Бюк Стипе 3 0.12
Тильман Тимоти 2 0.08
Холлингсхед Райан 2 0.08
Сифуэнтес Хосе 1 0.04
Санчес Илье 1 0.04
Кьеллини Джорджо 1 0.04
Оливера Кристиан 1 0.04
Мальдонадо Дениль 1 0.04
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 6 0
Свидерски Кароль 6 0
Копетти Энцо 6 0
Собоциньский Ян 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Бронико Брандт 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Маланда Адилсон 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Агьеманг Патрик 2 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 6 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Санчес Илье 4 0
Холлингсхед Райан 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Мурильо Хесус 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Опоку Квадво 1 1
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Паленсия Серги 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Буанга Денис 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Лос-Анджелес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
4
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Лос-Анджелес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

11
24
Шарлотт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Лос-Анджелес
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
42% (10)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
3
23%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
16%
2
13%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
5
26%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
4
27%
76-90

Забито

17
26
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
1
6%
5
19%
1-15
6
35%
3
12%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
0
0%
7
27%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
4
40%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
3
14%
1
10%
76-90

Забито

30
38
16 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
4
13%
6
16%
1-15
8
27%
6
16%
16-30
4
13%
6
16%
31-45
6
20%
5
13%
46-60
6
20%
6
16%
61-75
2
7%
9
24%
76-90

Пропущено

40
25
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
5
13%
3
12%
1-15
3
8%
7
28%
16-30
10
25%
2
8%
31-45
9
23%
3
12%
46-60
7
18%
5
20%
61-75
6
15%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1
Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1

Результаты матчей

Шарлотт
Лос-Анджелес

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
1
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
3 раза 13%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
6
1.5
8
5
2
9
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
18
6
10
13
1.5
11
13
3
20
2.5
7
17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 25 14 2 9 49 - 31 44
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 25 11 7 7 38 - 26 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 30 35
6.
Остин
 0:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 38 33
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 0:0 Заявка 24 8 7 9 25 - 26 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 26 7 8 11 32 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 24 12 8 4 42 - 28 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 24 13 4 7 42 - 26 43
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 25 12 7 6 38 - 29 43
5.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 25 12 6 7 49 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 26 11 8 7 47 - 39 41
7.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 25 11 5 9 31 - 25 38
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 25 10 3 12 25 - 34 33
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 26 8 6 12 32 - 38 30
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 24 7 8 9 31 - 40 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 27 29
13.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 23 6 3 14 23 - 36 21
15.
Торонто
 0:1 Заявка 26 3 10 13 20 - 37 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 0:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 10 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 10 3 1 34 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 8 3 2 30 - 15 27
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
6.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
7.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 12 8 1 3 17 - 5 25
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 14 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 12 4 4 4 20 - 17 16
14.
Торонто
 0:1 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 1:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 17 - 27 12
7.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 21 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 3:0 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
5.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
6.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 12 2 1 9 8 - 21 7
15.
Торонто
 0:1 Заявка 13 0 4 9 7 - 23 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (4)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Лос-Анджелес
3.10
3.85
8.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес онлайн

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