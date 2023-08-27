Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаМаланда Адилсон
13' Желтая карточкаСвидерски Кароль
19' Желтая карточкаТильман Тимоти
1:0
29' ГолВествуд Эшли
1:1
67' ГолГонсалес Марио
2:1
76' ГолАрфилд Скотт
90' Желтая карточкаБронико Брандт
90'+10
Ход матча
13'
19'
29'
1:0
67'
1:1
76'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
15
Бендер
Бен
20
Джонс
Деррик
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маркс ДжорджВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Шарлотт
Лос-Анджелес
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|7 (1)
|0.29
|Копетти Энцо
|4
|0.17
|Мерам Джастин
|3
|0.13
|Бендер Бен
|3
|0.13
|Юзвяк Камиль
|2
|0.08
|Вествуд Эшли
|2
|0.08
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.08
|Кембридж Брэндон
|2
|0.08
|Линдси Джейлин
|1
|0.04
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.04
|Агьеманг Патрик
|1
|0.04
|Арфилд Скотт
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|12 (2)
|0.48
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.36
|Опоку Квадво
|3
|0.12
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.12
|Бюк Стипе
|3
|0.12
|Тильман Тимоти
|2
|0.08
|Холлингсхед Райан
|2
|0.08
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.04
|Санчес Илье
|1
|0.04
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.04
|Гонсалес Марио
|1
|0.04
|Оливера Кристиан
|1
|0.04
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.04
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|8
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Свидерски Кароль
|6
|0
|Копетти Энцо
|6
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Маланда Адилсон
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Агьеманг Патрик
|2
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|6
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Санчес Илье
|4
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Богуш Матеуш
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Паленсия Серги
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Лос-Анджелес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
5
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Лос-Анджелес
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
11
24
Шарлотт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Лос-Анджелес
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
40% (10)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
3
20%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
15%
2
12%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
5
25%
2
12%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
26
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
1
6%
5
19%
1-15
6
35%
3
12%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
0
0%
7
27%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
4
40%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
3
14%
1
10%
76-90
Забито
32
39
17 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
4
13%
6
15%
1-15
9
28%
6
15%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
3
9%
9
23%
76-90
Пропущено
41
27
18 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
5
12%
3
11%
1-15
3
7%
8
30%
30%
16-30
10
24%
2
7%
31-45
9
22%
3
11%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
6
15%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1
Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Результаты матчей
Шарлотт
Лос-Анджелес
Точный счет
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
66
85
210
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
196
1113
1114
321
718
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 36
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|6.
|1:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|39 - 33
|34
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|8.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|33 - 31
|32
|9.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|10.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|4.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|9.
|0:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 34
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|13.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|15.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|10.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|9.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|11.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7