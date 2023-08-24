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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 16
Нью-Йорк Ред Буллз 18.8% (3)
X 12.5% (2)
Интер Майами 68.8% (11)
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Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Интер Майами
2.65
3.65
2.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
0:1
М
3:1
М
2:0
М
1:0
М
0:4
М
1:2
М
1:4

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.67
2.25

Среднее время на гол

54
40

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
52

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амайя Фрэнки 4 0.17
Фернандес Омир 3 (1) 0.13
Ванзейр Данте 2 0.08
Барлоу Том 2 0.08
Elias Manoel 2 0.08
Рейес Андрес 2 0.08
Бёрк Кори 2 0.08
Толкин Джон 1 0.04
Харпер Кэмерон 1 0.04
Кассерес Кристиан 1 0.04
Лима Лукас II 1 0.04
Эдельман Даниэль 1 0.04
Кармона Викельман 1 0.04
Данкан Кайл 0 0
Нилис Шон 0 0
Ronald Donkor 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 6 (2) 0.27
Кампана Леонардо 4 0.18
Тейлор Роберт 2 0.09
Кремаски Бенджамин 1 0.05
Негри Франко 1 0.05
Руис Давид 1 0.05
Кривцов Сергей 1 0.05
Арройо Диксон 1 0.05
Жан Корентен 1 0.05
Стефанелли Николас 1 0.05
Боргелин Шанидер 1 0.05
Фрэй Ян 1 0.05
Аллен Ноа 1 0.05
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 9 1
Данкан Кайл 8 0
Кассерес Кристиан 7 0
Нилис Шон 6 0
Харпер Кэмерон 4 1
Толкин Джон 4 0
Эдельман Даниэль 4 0
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Карлос Мигел Коронел 2 0
Ванзейр Данте 2 0
Ндам Хассан 2 0
Фернандес Омир 2 0
Амайя Фрэнки 2 0
Elias Manoel 2 0
Нилис Дилан 1 0
Peter Stroud 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 5 1
Йедлин Деандре 5 0
Тейлор Роберт 5 0
Негри Франко 3 1
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Кремаски Бенджамин 4 0
Миллер Камаль 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Арройо Диксон 2 0
Жан Корентен 2 0
Дюк Брайс 2 0
Аллен Ноа 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
7
Нью-Йорк Ред Буллз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Интер Майами
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

5
11
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Интер Майами
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

17
9
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
8
47%
2
22%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
6
32%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
5
33%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
5
33%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Забито

25
24
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
0
0%
2
8%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
6
25%
31-45
6
24%
6
25%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
10
40%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
34
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
3
13%
2
6%
1-15
6
25%
7
21%
16-30
3
13%
7
21%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0
Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
8
1.5
6
5
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
14
8
5
19
1.5
8
14
1
23
2.5
1
23
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 24 14 2 8 49 - 30 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 11 7 6 38 - 25 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 24 9 8 7 29 - 29 35
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
7.
Остин
 Заявка 24 9 5 10 35 - 38 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 Заявка 23 8 6 9 25 - 26 30
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 25 6 8 11 31 - 36 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 24 15 6 3 39 - 28 51
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 12 7 4 42 - 28 43
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 23 12 4 7 39 - 26 40
4.
Орландо Сити
 Заявка 24 11 7 6 37 - 29 40
5.
Коламбус Крю
 Заявка 24 11 6 7 48 - 33 39
6.
Нэшвилл
 Заявка 24 11 5 8 31 - 22 38
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 10 8 7 44 - 39 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 24 10 2 12 25 - 34 32
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 8 6 11 32 - 35 30
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 24 7 8 9 23 - 26 29
12.
Шарлотт
 Заявка 23 6 8 9 30 - 40 26
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 5 11 9 25 - 32 26
14.
Торонто
 Заявка 25 3 10 12 20 - 36 19
15.
Интер Майами
 Заявка 22 5 3 14 22 - 36 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 Заявка 11 6 2 3 16 - 10 20
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 5 2 5 20 - 15 17
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 11 1 0 24 - 8 34
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 9 3 1 33 - 12 30
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
5.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 11 8 0 3 17 - 5 24
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 27 - 15 24
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 4 3 17 - 13 22
9.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
10.
Орландо Сити
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 4 4 3 20 - 14 16
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
15.
Шарлотт
 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 5 1 5 14 - 17 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
6.
Остин
 Заявка 12 3 2 7 17 - 27 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 2 4 6 11 - 20 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 4 2 6 16 - 19 14
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 1 7 6 11 - 17 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
15.
Торонто
 Заявка 12 0 4 8 7 - 22 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (4)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2023, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 16
    Нью-Йорк Ред Буллз 18.8% (3)
    X 12.5% (2)
    Интер Майами 68.8% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Ничья
    Интер Майами
    2.65
    3.65
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами

    Исход игры
    Нью-Йорк Ред Буллз
    18.8% (3)
    Ничья
    12.5% (2)
    Интер Майами
    68.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (13)
    Меньше
    18.75% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (15)
    Нет
    6.25% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    43.8% (7)
    2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
    18.8% (3)
    1:1 Ничья
    12.5% (2)
    2:3 Интер Майами
    12.5% (2)
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    Интер Майами
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