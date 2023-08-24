Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.67
2.25
Среднее время на гол
54
40
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.14
1.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
52
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амайя Фрэнки
|4
|0.17
|Фернандес Омир
|3 (1)
|0.13
|Ванзейр Данте
|2
|0.08
|Барлоу Том
|2
|0.08
|Elias Manoel
|2
|0.08
|Рейес Андрес
|2
|0.08
|Бёрк Кори
|2
|0.08
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Харпер Кэмерон
|1
|0.04
|Кассерес Кристиан
|1
|0.04
|Лима Лукас II
|1
|0.04
|Эдельман Даниэль
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Ronald Donkor
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|6 (2)
|0.27
|Кампана Леонардо
|4
|0.18
|Тейлор Роберт
|2
|0.09
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.05
|Негри Франко
|1
|0.05
|Руис Давид
|1
|0.05
|Кривцов Сергей
|1
|0.05
|Арройо Диксон
|1
|0.05
|Жан Корентен
|1
|0.05
|Стефанелли Николас
|1
|0.05
|Боргелин Шанидер
|1
|0.05
|Фрэй Ян
|1
|0.05
|Аллен Ноа
|1
|0.05
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|9
|1
|Данкан Кайл
|8
|0
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Нилис Шон
|6
|0
|Харпер Кэмерон
|4
|1
|Толкин Джон
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Ндам Хассан
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|5
|1
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Тейлор Роберт
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Кремаски Бенджамин
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Арройо Диксон
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
7
Нью-Йорк Ред Буллз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Интер Майами
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
5
11
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Интер Майами
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
10
18
Голы по времени матча
Забито
17
9
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
22%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
8
47%
2
22%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
6
32%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
5
33%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
5
33%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
2
18%
5
33%
76-90
Забито
25
24
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
0
0%
2
8%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
6
25%
31-45
6
24%
6
25%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
10
40%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
34
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
3
13%
2
6%
1-15
6
25%
7
21%
16-30
3
13%
7
21%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
6
25%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0
Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
8 раз 36%
2
8 раз 36%
1
6 раз 27%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
92
58
65
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
148
519
814
123
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|49 - 30
|44
|2.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 25
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|29 - 29
|35
|6.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|7.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|35 - 38
|32
|8.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 26
|30
|11.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|31 - 36
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|39 - 28
|51
|2.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|42 - 28
|43
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|39 - 26
|40
|4.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|37 - 29
|40
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|48 - 33
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|31 - 22
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 39
|38
|8.
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|25 - 34
|32
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|10.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|32 - 35
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|23 - 26
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|30 - 40
|26
|13.
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|25 - 32
|26
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|20 - 36
|19
|15.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 36
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|24 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|33 - 12
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|6.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|17 - 5
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 15
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|9.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 27
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|9.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|10.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|15.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|7 - 22
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (4)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5
Прогнозы на матч Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
Исход игры
Нью-Йорк Ред Буллз
18.8% (3)
Ничья
12.5% (2)
Интер Майами
68.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
81.25% (13)
Меньше
18.75% (3)
Обе команды забьют
Да
93.75% (15)
Нет
6.25% (1)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
43.8% (7)
2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
18.8% (3)
1:1 Ничья
12.5% (2)
2:3 Интер Майами
12.5% (2)
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