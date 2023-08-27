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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
0:0
Второй тайм: 68'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
25' Желтая карточка
Полстер Мэтт
61' Желтая карточка

Ход матча

25'
 
Полстер Мэтт
61'
 
62'
 
Боатенг Эммануль
Ривера Дамьен
62'
 
Чанкалай Томас
Бак Ноуэл
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.75
3.85
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
25
Корбо
Габриэле
15
Бро-Гийяр
Закари
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
90
Опоку
Квадво
28
Jules-Anthony
Vilsaint
36
Эдвардс
Эрл
8
Полстер
Мэтт
3
Гонсалес
Омар
2
Ромни
Дейв
34
Ryan
Spaulding
28
Кэй
Марк-Энтони
14
Харкс
Иэн
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
72
Ривера
Дамьен
9
Вриони
Джакомо
ФК Монреаль
3-4-1-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

38.7%
9.7%
51.6%
12 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
4:0
М
0:1
М
4:0
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:3
М
3:1
М
0:1
М
2:1
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
4:2
М
4:0
М
2:3
М
1:0
М
3:0
М
1:3
М
3:2
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
0:1
М
0:1
М
2:1

Голы

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.75
0.93

Среднее время на гол

51
96

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

52
38

Голов в среднем за матч

1.68
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 4 (1) 0.16
Оффор Чинонсо 4 0.16
Киото Ромель 3 (1) 0.12
Дюк Брайс 2 0.08
Тойе Мейсон 2 0.08
Ласситер Ариэль 1 0.04
Ibrahim Sunusi 1 0.04
Уотерман Джоэл 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Бро-Гийяр Закари 1 0.04
Опоку Квадво 1 0.04
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 7 (2) 0.29
Вуд Бобби 7 0.29
Боу Густаво 5 0.21
Вриони Джакомо 5 0.21
Боатенг Эммануль II 2 0.08
Полстер Мэтт 2 0.08
Бай Брэндон 2 0.08
Бак Ноуэл 2 0.08
Харкс Иэн 2 0.08
Борреро Дилан 2 0.08
Джонс Дехуан 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 5 1
Уотерман Джоэл 6 0
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Кэмпбелл Джордж 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Шуэньер Матьё 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Оффор Чинонсо 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блессинг Латиф 4 1
Полстер Мэтт 5 0
Вуд Бобби 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Хиль Карлес 3 0
Борреро Дилан 1 1
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6
ФК Монреаль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

24
0

Упущенные победы

6
29
ФК Монреаль
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (14)
29% (7)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)

Сухие победы

15
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

28
1

Упущенные победы

6
35

Голы по времени матча

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
4
57%
5
25%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Забито

8
29
5 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 11
1
13%
2
7%
1-15
2
25%
3
10%
16-30
2
25%
11
38%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
38%
3
10%
76-90

Пропущено

29
10
17 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
3
10%
2
20%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
10
34%
1
10%
31-45
4
14%
1
10%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
5
17%
5
50%
76-90

Забито

23
40
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
4
17%
3
8%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
3
13%
12
30%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
7
30%
7
18%
76-90

Пропущено

36
30
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
8%
6
20%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
11
31%
3
10%
31-45
8
22%
6
20%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
5
14%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0
Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

2:0
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
2
6 раз 25%
1
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
9
3
2
9
2.5
6
6
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
8
3
3
10
1.5
4
7
1
12
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
20
3
9
15
1.5
13
10
3
21
2.5
7
16
1
23
3.5
2
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 25 14 2 9 49 - 31 44
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 25 11 7 7 38 - 26 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 30 35
6.
Остин
 0:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 38 33
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 0:0 Заявка 24 8 7 9 25 - 26 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 26 7 8 11 32 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 24 12 8 4 42 - 28 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 24 13 4 7 42 - 26 43
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 25 12 7 6 38 - 29 43
5.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 25 12 6 7 49 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 26 11 8 7 47 - 39 41
7.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 25 11 5 9 31 - 25 38
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 25 10 3 12 25 - 34 33
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 26 8 6 12 32 - 38 30
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 24 7 8 9 31 - 40 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 27 29
13.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 23 6 3 14 23 - 36 21
15.
Торонто
 0:1 Заявка 26 3 10 13 20 - 37 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 0:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 10 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 10 3 1 34 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 8 3 2 30 - 15 27
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
6.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
7.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 12 8 1 3 17 - 5 25
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 14 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 12 4 4 4 20 - 17 16
14.
Торонто
 0:1 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 1:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 17 - 27 12
7.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 21 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 3:0 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
5.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
6.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 12 2 1 9 8 - 21 7
15.
Торонто
 0:1 Заявка 13 0 4 9 7 - 23 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (4)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Полстер Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
2.75
3.85
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ФК Монреаль 0:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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