Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
25'
61'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
90
Опоку
Квадво
36
Эдвардс
Эрл
14
Харкс
Иэн
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
90 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хиль НачоПолузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
31 матч
38.7%
9.7%
51.6%
12 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.75
0.93
Среднее время на гол
51
96
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
52
38
Голов в среднем за матч
1.68
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|4 (1)
|0.16
|Оффор Чинонсо
|4
|0.16
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.12
|Дюк Брайс
|2
|0.08
|Тойе Мейсон
|2
|0.08
|Ласситер Ариэль
|1
|0.04
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.04
|Уотерман Джоэл
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.04
|Опоку Квадво
|1
|0.04
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.29
|Вуд Бобби
|7
|0.29
|Боу Густаво
|5
|0.21
|Вриони Джакомо
|5
|0.21
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|Полстер Мэтт
|2
|0.08
|Бай Брэндон
|2
|0.08
|Бак Ноуэл
|2
|0.08
|Харкс Иэн
|2
|0.08
|Борреро Дилан
|2
|0.08
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|5
|1
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Корбо Габриэле
|4
|0
|Кэмпбелл Джордж
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Полстер Мэтт
|5
|0
|Вуд Бобби
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
6
ФК Монреаль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
24
0
Упущенные победы
6
29
ФК Монреаль
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (14)
29% (7)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
33% (8)
13% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Сухие победы
15
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
28
1
Упущенные победы
6
35
Голы по времени матча
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
4
36%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
10%
31-45
4
57%
5
25%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Забито
8
29
5 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 11
1
13%
2
7%
1-15
2
25%
3
10%
16-30
2
25%
11
38%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
3
38%
3
10%
76-90
Пропущено
29
10
17 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
3
10%
2
20%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
10
34%
1
10%
31-45
4
14%
1
10%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
5
17%
5
50%
76-90
Забито
23
40
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 4
4
17%
3
8%
1-15
4
17%
6
15%
16-30
3
13%
12
30%
31-45
3
13%
7
18%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
7
30%
7
18%
76-90
Пропущено
36
30
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
3
8%
6
20%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
11
31%
3
10%
31-45
8
22%
6
20%
46-60
4
11%
4
13%
61-75
5
14%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0
Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
2:0
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
2
2 раза 15%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
4:0
3 раза 13%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
2
6 раз 25%
1
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
93
29
66
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
83
310
47
112
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
203
915
1310
321
716
123
221
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|25
|14
|2
|9
|49 - 31
|44
|2.
|0:1 Заявка
|25
|11
|7
|7
|38 - 26
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|0:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 30
|35
|6.
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 38
|33
|7.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|8.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|25 - 26
|31
|11.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|32 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|24
|12
|8
|4
|42 - 28
|44
|3.
|3:0 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 26
|43
|4.
|1:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|38 - 29
|43
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|49 - 33
|42
|6.
|3:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 39
|41
|7.
|0:3 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 25
|38
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|3
|12
|25 - 34
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|10.
|0:3 Заявка
|26
|8
|6
|12
|32 - 38
|30
|11.
|1:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|31 - 40
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 27
|29
|13.
|0:3 Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|23 - 36
|21
|15.
|0:1 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|0:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 15
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 12
|33
|3.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|3:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|6.
|0:3 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|7.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 5
|25
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|9.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 14
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|0:3 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|0:3 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|6.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 27
|12
|7.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|9.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|3:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|3:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|4.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|5.
|3:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|6.
|0:3 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:3 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|0:3 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 21
|7
|15.
|0:1 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 23
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (4)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5