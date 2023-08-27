Тур: 1. Стадион: Mercedes-Benz Stadium.
3:0
Второй тайм: 68'
0'
1:0
26' ГолСилва Алешандре
34' Желтая карточкаМуюмба Тристан
2:0
46' ГолАльмада Тьяго
3:0
58' ГолРобинсон Майлз
Ход матча
26'
1:0
34'
46'
2:0
58'
3:0
66'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
18
Мур
Шак
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Нападающий
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
12 Банбери ТилНападающий
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Среднее время на гол
67
49
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.11
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
54
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|12
|0.46
|Альмада Тьяго
|9 (1)
|0.35
|Уайли Калеб
|4
|0.15
|Вольф Тайлер
|4
|0.15
|Леннон Брукс
|3
|0.12
|Гутман Эндрю
|3
|0.12
|Араужо Луис
|3
|0.12
|Чол Мачоп
|2
|0.08
|Силва Алешандре
|1
|0.04
|Россетто Матеус
|1
|0.04
|Робинсон Майлз
|1
|0.04
|Фирмино Николас
|1
|0.04
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.04
|Берри Мигель
|1
|0.04
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухтар Хани
|13 (4)
|0.52
|Пико Фабрис
|4
|0.16
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.12
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.12
|Банбери Тил
|2
|0.08
|Циммерман Уокер
|2
|0.08
|Мьюл Алекс
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.04
|МакНотон Лукас
|1
|0.04
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|6
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Муюмба Тристан
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вашингтон Тейлор
|5
|1
|Ловитц Дэниел
|4
|1
|Банбери Тил
|5
|0
|Пико Фабрис
|3
|1
|Мур Шак
|3
|1
|Маккарти Дакс
|4
|0
|Циммерман Уокер
|2
|1
|Леаль Рэндэлл
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Мухтар Хани
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
5
Атланта Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
14
21
Атланта Юнайтед
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Нэшвилл
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
38% (9)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
26
10
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
5
19%
0
0%
1-15
3
12%
1
10%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
3
12%
3
30%
61-75
10
38%
4
40%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
19%
3
21%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
5
31%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
4
22%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
4
22%
6
29%
76-90
Пропущено
23
8
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
13%
1
13%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
25%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
6
26%
2
25%
76-90
Забито
44
31
16 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
9
20%
1
3%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
3
7%
9
29%
29%
31-45
6
14%
3
10%
46-60
8
18%
6
19%
61-75
14
32%
10
32%
76-90
Пропущено
39
22
15 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
6
15%
4
18%
1-15
4
10%
4
18%
16-30
5
13%
5
23%
31-45
10
26%
3
14%
46-60
4
10%
2
9%
61-75
10
26%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
3:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
75
49
39
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
168
1213
1113
619
420
223
124
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|25
|14
|2
|9
|49 - 31
|44
|2.
|0:1 Заявка
|25
|11
|7
|7
|38 - 26
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|0:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 30
|35
|6.
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 38
|33
|7.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|8.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|25 - 26
|31
|11.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|32 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|24
|12
|8
|4
|42 - 28
|44
|3.
|3:0 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 26
|43
|4.
|1:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|38 - 29
|43
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|49 - 33
|42
|6.
|3:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 39
|41
|7.
|0:3 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 25
|38
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|3
|12
|25 - 34
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|10.
|0:3 Заявка
|26
|8
|6
|12
|32 - 38
|30
|11.
|1:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|31 - 40
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 27
|29
|13.
|0:3 Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|23 - 36
|21
|15.
|0:1 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|0:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 15
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 12
|33
|3.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|3:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|6.
|0:3 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|7.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 5
|25
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|9.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 14
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|0:3 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|0:3 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|6.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 27
|12
|7.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|9.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|3:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|3:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|4.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|5.
|3:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|6.
|0:3 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:3 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|0:3 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 21
|7
|15.
|0:1 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 23
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (4)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5