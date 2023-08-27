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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
4:0
Конец матча
Нэшвилл
0'
1:0
26' Гол
Силва Алешандре
34' Желтая карточка
Муюмба Тристан
2:0
46' Гол
Альмада Тьяго
3:0
58' Гол
Робинсон Майлз
66' Желтая карточка
Вольф Тайлер
4:0
87' Гол
Лобжанидзе Саба
90'+5
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
20
Россетто
Матеус
21
Москера
Эдвин
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
3
МакНотон
Лукас
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
14
Шаффельбург
Джейкоб
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
9
Сарридж
Сэм
10
Мухтар
Хани
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Нэшвилл
4-4-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Нэшвилл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
3:1
М
2:2
ОК
3:2
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
4:2
М
2:0
М
1:2

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Среднее время на гол

67
49

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.11
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
54

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 12 0.46
Альмада Тьяго 9 (1) 0.35
Уайли Калеб 4 0.15
Вольф Тайлер 4 0.15
Леннон Брукс 3 0.12
Гутман Эндрю 3 0.12
Араужо Луис 3 0.12
Чол Мачоп 2 0.08
Силва Алешандре 1 0.04
Россетто Матеус 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Лобжанидзе Саба 1 0.04
Фирмино Николас 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Берри Мигель 1 0.04
Этьенн Дерик 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 13 (4) 0.52
Пико Фабрис 4 0.16
Леаль Рэндэлл 3 0.12
Шаффельбург Джейкоб 3 0.12
Банбери Тил 2 0.08
Циммерман Уокер 2 0.08
Мьюл Алекс 1 0.04
Вашингтон Тейлор 1 0.04
МакНотон Лукас 1 0.04
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 6 0
Гутман Эндрю 3 1
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Россетто Матеус 3 0
Леннон Брукс 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Гузан Брэд 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Сейдич Амар 2 0
Москера Эдвин 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Муюмба Тристан 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вашингтон Тейлор 5 1
Ловитц Дэниел 4 1
Банбери Тил 5 0
Пико Фабрис 3 1
Мур Шак 3 1
Маккарти Дакс 4 0
Циммерман Уокер 2 1
Леаль Рэндэлл 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Годой Анибал 2 0
Мухтар Хани 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Нэшвилл
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
5
Атланта Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Нэшвилл
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

14
21
Атланта Юнайтед
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Нэшвилл
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
28% (7)
40% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

30
10
10 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
5
17%
0
0%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
1
3%
2
20%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
3
10%
3
30%
61-75
11
37%
4
40%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
19%
3
17%
1-15
3
19%
5
28%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
4
22%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
11%
7
33%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
4
22%
6
29%
76-90

Пропущено

23
8
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
13%
1
13%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
2
25%
31-45
5
22%
2
25%
46-60
4
17%
1
13%
61-75
6
26%
2
25%
76-90

Забито

48
31
17 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
9
19%
1
3%
1-15
5
10%
2
6%
16-30
3
6%
9
29%
29%
31-45
8
17%
3
10%
46-60
8
17%
6
19%
61-75
15
31%
10
32%
76-90

Пропущено

39
26
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
6
15%
4
15%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
5
13%
5
19%
31-45
10
26%
5
19%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
10
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Нэшвилл

Точный счет

2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
8
4
5
8
2.5
4
8
3
10
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
3
10
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
16
9
13
13
1.5
11
14
7
19
2.5
4
21
3
23
3.5
1
25
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 36 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 24 9 7 8 39 - 33 34
7.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 33 - 31 32
9.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 23 5 8 10 25 - 37 23
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
4.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
9.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 9 8 32 - 34 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
11.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
15.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 15 15
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
14.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 9 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Остин Даниэль Перейра 1 7
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Силва Алешандре сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Альмада Тьяго бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Муюмба Тристан получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Альмада Тьяго сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Силва Алешандре бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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