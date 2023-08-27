Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
1:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолУре Микаэль
0:2
13' ГолМакГлинн Джек
36' Желтая карточкаМиллер Тайлер
0:3
38' ПенальтиГаздаг Даниэль
68' Желтая карточкаХарриэль Натан
76' Желтая карточкаГлеснес Якоб
1:3
88' ГолКу-Дипьетро Теодор
90' Желтая карточкаДонован Крис
90'+5
Ход матча
5'
0:1
13'
0:2
36'
38'
0:3
68'
76'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бирнбом
Стив
43
Клих
Матеуш
22
Асад
Ямиль
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
38 матчей
28.9%
15.8%
55.3%
11 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
21.1%
36.8%
42.1%
8 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
2.11
1.8
Среднее время на гол
42
50
Всего голов
68
50
Голов в среднем за матч
1.79
1.32
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
50
68
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.31
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.23
|Ку-Дипьетро Теодор
|4
|0.15
|Пинс Донован
|3
|0.12
|Клих Матеуш
|2
|0.08
|Дахоме Кристиан
|2
|0.08
|Дуркин Кристофер
|2
|0.08
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|О'Брайен Льюис
|1
|0.04
|Уильямс Дэррик
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Роберта Найджел
|1
|0.04
|Грин Джейкоб
|1
|0.04
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|10 (9)
|0.42
|Карранса Хулиан
|10
|0.42
|Уре Микаэль
|8
|0.33
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0.08
|МакГлинн Джек
|2
|0.08
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Торрес Хоакин
|1
|0.04
|Флэк Леон
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Глеснес Якоб
|1
|0.04
|Лоу Дэмион
|1
|0.04
|Перея Андрес
|1
|0.04
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Салливан Куинн
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|1
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Асад Ямиль
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|2
|Мартинес Хосе Андрес
|7
|0
|Бедойя Алехандро
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Глеснес Якоб
|4
|0
|Газдаг Даниэль
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Буэно Хесус
|1
|1
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Филадельфия Юнион
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
9
10
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Филадельфия Юнион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
7
20
Ди Си Юнайтед
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Филадельфия Юнион
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
10%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
19%
8
38%
31-45
2
10%
6
29%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
8
38%
2
10%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
12%
5
28%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
6
33%
76-90
Забито
13
21
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
5
38%
4
19%
76-90
Пропущено
20
9
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
15%
2
22%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
3
15%
3
33%
61-75
3
15%
2
22%
76-90
Забито
34
42
9 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
3
9%
4
10%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
4
12%
13
31%
31-45
5
15%
9
21%
46-60
7
21%
5
12%
61-75
13
38%
6
14%
76-90
Пропущено
37
27
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 16
5
14%
7
26%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
8
22%
2
7%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
7
19%
4
15%
61-75
7
19%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
Точный счет
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
3:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
2
6 раз 25%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
66
65
48
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
311
76
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
195
917
1311
521
717
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 36
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|6.
|1:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|39 - 33
|34
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|8.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|33 - 31
|32
|9.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|10.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|4.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|9.
|0:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 34
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|13.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|15.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|10.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|9.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|11.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7