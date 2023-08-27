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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
1:0
Второй тайм: 69'
Торонто
0'
1:0
21' Гол
Росси Диего
24' Желтая карточка
Амундсен Мальте
44' Желтая карточка
О'Нил Шейн

Ход матча

21'
Росси Диего
1:0
24'
Амундсен Мальте
 
44'
 
О'Нил Шейн
46'
 
Deandre Kerr
Сапонг Чарльз
58'
 
Мабика Айме
О'Нил Шейн
64'
 
Васкес Виктор II
Alonso Coello Camarero
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Торонто
1.38
8.00
7.20
Все Коэффициенты
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
7
Грессель
Юлиан
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
30
Ромеро
Томас
19
Kobe
Franklin
27
О'Нил
Шейн
4
Брэдли
Майкл
81
Themi
Antonoglou
23
Сервания
Брандон
52
Alonso
Coello
Camarero
21
Осорио
Джонатан
10
Бернардески
Федерико
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
Коламбус Крю
3-4-2-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Коламбус Крю
Торонто

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

40 матчей

37.5%
32.5%
30%
15 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
15 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
2:2
М
3:3
М
0:2
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
0:0
М
0:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
0:2
ТМС
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0

Голы

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.86
0.89

Среднее время на гол

48
100

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

66
46

Голов в среднем за матч

1.65
1.15

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 10 (2) 0.4
Кристиан Рамирез 8 0.32
Эрнандес Хуан 6 (1) 0.24
Моррис Эйдан 4 0.16
Йебоа Яв 3 0.12
Рассел-Роу Джейсен 3 0.12
Завадски Шон 3 0.12
Арфстен Макс 2 0.08
Нэйджби Дарлингтон 2 0.08
Амундсен Мальте 2 0.08
Мэцан Александру 1 0.04
Медранда Джимми 1 0.04
Росси Диего 1 0.04
Кинтон Филип 1 0.04
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.19
Инсинье Лоренцо 3 0.12
Deandre Kerr 3 0.12
Ларьи Ричи 2 0.08
Кэй Марк-Энтони 2 0.08
Осорио Джонатан 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Сервания Брандон 1 0.04
Сапонг Чарльз 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Амундсен Мальте 4 0
Моррис Эйдан 4 0
Морейра Стивен 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Завадски Шон 3 0
Йебоа Яв 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Шульте Патрик 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 4 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
О'Нил Шейн 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Themi Antonoglou 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Торонто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
8
Коламбус Крю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Торонто
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

8
11
Коламбус Крю
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Торонто
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
60% (15)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

33
8
18 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 20
6
18%
1
13%
1-15
5
15%
1
13%
16-30
7
21%
0
0%
31-45
5
15%
2
25%
46-60
5
15%
2
25%
61-75
5
15%
2
25%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
3
25%
5
24%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
3
25%
7
33%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
6
27%
2
15%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
8
36%
4
31%
76-90

Забито

47
22
24 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 10
2 Не забивали 12
7
15%
3
14%
1-15
6
13%
3
14%
16-30
11
23%
3
14%
31-45
9
19%
4
18%
46-60
8
17%
5
23%
61-75
6
13%
4
18%
76-90

Пропущено

34
34
12 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
2
6%
2
6%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
4
12%
3
9%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
4
12%
6
18%
61-75
11
32%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1
Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2
Торонто
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0
Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Торонто

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
12 раз 48%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
5
8
5
8
2.5
3
10
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
7
5
6
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
13
12
15
9
1.5
7
18
5
19
2.5
3
21
3.5
1
23
4.5
1
23
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 25 14 2 9 49 - 31 44
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 25 11 7 7 38 - 26 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 30 35
6.
Остин
 0:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 38 33
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 0:0 Заявка 24 8 7 9 25 - 26 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 26 7 8 11 32 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 24 12 8 4 42 - 28 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 24 13 4 7 42 - 26 43
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 25 12 7 6 38 - 29 43
5.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 25 12 6 7 49 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 26 11 8 7 47 - 39 41
7.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 25 11 5 9 31 - 25 38
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 25 10 3 12 25 - 34 33
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 26 8 6 12 32 - 38 30
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 24 7 8 9 31 - 40 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 27 29
13.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 23 6 3 14 23 - 36 21
15.
Торонто
 0:1 Заявка 26 3 10 13 20 - 37 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 0:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 10 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 10 3 1 34 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 8 3 2 30 - 15 27
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
6.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
7.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 12 8 1 3 17 - 5 25
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 14 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 12 4 4 4 20 - 17 16
14.
Торонто
 0:1 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 1:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 17 - 27 12
7.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 21 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 3:0 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
5.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
6.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 12 2 1 9 8 - 21 7
15.
Торонто
 0:1 Заявка 13 0 4 9 7 - 23 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (4)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    О'Нил Шейн получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Амундсен Мальте получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Торонто
1.38
8.00
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Крю 1:0 Торонто онлайн

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