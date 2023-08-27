Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:0
Второй тайм: 69'
Ход матча
21'
1:0
24'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
30
Ромеро
Томас
27
О'Нил
Шейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Арфстен МаксПолузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Luka Gavran
-
-
29 Deandre Kerr
-
-
83 Hugo Mbongue
-
Главный тренер: Терри Данфилд
История личных встреч
Коламбус Крю
Торонто
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
40 матчей
37.5%
32.5%
30%
15 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
15 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
1.86
0.89
Среднее время на гол
48
100
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.38
Среднее время на гол
63
65
Всего голов
66
46
Голов в среднем за матч
1.65
1.15
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.4
|Кристиан Рамирез
|8
|0.32
|Эрнандес Хуан
|6 (1)
|0.24
|Моррис Эйдан
|4
|0.16
|Йебоа Яв
|3
|0.12
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.12
|Завадски Шон
|3
|0.12
|Арфстен Макс
|2
|0.08
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.08
|Амундсен Мальте
|2
|0.08
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|1
|0.04
|Росси Диего
|1
|0.04
|Кинтон Филип
|1
|0.04
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.19
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.12
|Deandre Kerr
|3
|0.12
|Ларьи Ричи
|2
|0.08
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.08
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Сервания Брандон
|1
|0.04
|Сапонг Чарльз
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Амундсен Мальте
|4
|0
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Шульте Патрик
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|4
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Alonso Coello Camarero
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Themi Antonoglou
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Торонто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
8
Коламбус Крю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Торонто
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
8
11
Коламбус Крю
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (12)
29% (7)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Торонто
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (2)
60% (15)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
33
8
18 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 20
6
18%
1
13%
1-15
5
15%
1
13%
16-30
7
21%
0
0%
31-45
5
15%
2
25%
46-60
5
15%
2
25%
61-75
5
15%
2
25%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
3
25%
5
24%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
3
25%
7
33%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Пропущено
22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
6
27%
2
15%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
8
36%
4
31%
76-90
Забито
47
22
24 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 10
2 Не забивали 12
7
15%
3
14%
1-15
6
13%
3
14%
16-30
11
23%
3
14%
31-45
9
19%
4
18%
46-60
8
17%
5
23%
61-75
6
13%
4
18%
76-90
Пропущено
34
34
12 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
2
6%
2
6%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
4
12%
3
9%
31-45
7
21%
7
21%
46-60
4
12%
6
18%
61-75
11
32%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1
Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2
Торонто
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0
Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Торонто
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
1
8 раз 33%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
12 раз 48%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
58
58
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
57
56
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
1312
159
718
519
321
123
123
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|25
|14
|2
|9
|49 - 31
|44
|2.
|0:1 Заявка
|25
|11
|7
|7
|38 - 26
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|0:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 30
|35
|6.
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 38
|33
|7.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|8.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|25 - 26
|31
|11.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|32 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|24
|12
|8
|4
|42 - 28
|44
|3.
|3:0 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 26
|43
|4.
|1:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|38 - 29
|43
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|49 - 33
|42
|6.
|3:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 39
|41
|7.
|0:3 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 25
|38
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|3
|12
|25 - 34
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|10.
|0:3 Заявка
|26
|8
|6
|12
|32 - 38
|30
|11.
|1:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|31 - 40
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 27
|29
|13.
|0:3 Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|23 - 36
|21
|15.
|0:1 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|0:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 15
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 12
|33
|3.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|3:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|6.
|0:3 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|7.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 5
|25
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|9.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 14
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|0:3 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|0:3 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|6.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 27
|12
|7.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|9.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|3:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|3:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|4.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|5.
|3:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|6.
|0:3 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:3 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|0:3 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 21
|7
|15.
|0:1 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 23
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (4)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5