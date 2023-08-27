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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
2:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
21' Гол
Росси Диего
24' Желтая карточка
Амундсен Мальте
44' Желтая карточка
О'Нил Шейн
2:0
89' Гол
Рассел-Роу Джейсен
90'+6
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
7
Грессель
Юлиан
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
30
Ромеро
Томас
19
Kobe
Franklin
27
О'Нил
Шейн
4
Брэдли
Майкл
81
Themi
Antonoglou
23
Сервания
Брандон
52
Alonso
Coello
Camarero
21
Осорио
Джонатан
10
Бернардески
Федерико
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
Коламбус Крю
3-4-2-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Коламбус Крю
Торонто

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

40 матчей

37.5%
32.5%
30%
15 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
15 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
2:2
М
3:3
М
0:2
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
0:0
М
0:2
М
3:3
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
0:2
ТМС
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0

Голы

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

1.86
0.89

Среднее время на гол

48
100

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.38

Среднее время на гол

63
65

Всего голов

66
46

Голов в среднем за матч

1.65
1.15

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 10 (2) 0.4
Кристиан Рамирез 8 0.32
Эрнандес Хуан 6 (1) 0.24
Рассел-Роу Джейсен 4 0.16
Моррис Эйдан 4 0.16
Йебоа Яв 3 0.12
Завадски Шон 3 0.12
Арфстен Макс 2 0.08
Нэйджби Дарлингтон 2 0.08
Амундсен Мальте 2 0.08
Мэцан Александру 1 0.04
Медранда Джимми 1 0.04
Росси Диего 1 0.04
Кинтон Филип 1 0.04
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.19
Инсинье Лоренцо 3 0.12
Deandre Kerr 3 0.12
Ларьи Ричи 2 0.08
Кэй Марк-Энтони 2 0.08
Осорио Джонатан 1 0.04
Брэдли Майкл 1 0.04
Сервания Брандон 1 0.04
Сапонг Чарльз 1 0.04
Kosi Thompson 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Амундсен Мальте 4 0
Моррис Эйдан 4 0
Морейра Стивен 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Завадски Шон 3 0
Йебоа Яв 2 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Шульте Патрик 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 4 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
О'Нил Шейн 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Themi Antonoglou 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Торонто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
8
Коламбус Крю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Торонто
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

8
11
Коламбус Крю
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Торонто
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (15)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

35
8
19 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 4
11 Не забивали 21
6
17%
1
13%
1-15
6
17%
1
13%
16-30
7
20%
0
0%
31-45
5
14%
2
25%
46-60
5
14%
2
25%
61-75
6
17%
2
25%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
2
17%
2
9%
61-75
3
25%
8
35%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
4
29%
2
14%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Пропущено

22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
6
27%
2
15%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
8
36%
4
31%
76-90

Забито

49
22
25 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 10
2 Не забивали 13
7
14%
3
14%
1-15
7
14%
3
14%
16-30
11
22%
3
14%
31-45
9
18%
4
18%
46-60
8
16%
5
23%
61-75
7
14%
4
18%
76-90

Пропущено

34
36
12 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
2
6%
2
6%
1-15
6
18%
6
17%
16-30
4
12%
3
8%
31-45
7
21%
7
19%
46-60
4
12%
6
17%
61-75
11
32%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1
Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2
Торонто
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0
Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Торонто

Точный счет

2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
3:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 44%
1
8 раз 32%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
13 раз 50%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
5
8
5
9
2.5
3
11
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
8
5
6
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
1
0.5
Больше Меньше
13
13
16
9
1.5
7
19
5
20
2.5
3
22
3.5
1
24
4.5
1
24
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 36 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 24 9 7 8 39 - 33 34
7.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 33 - 31 32
9.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 23 5 8 10 25 - 37 23
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
4.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
9.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 9 8 32 - 34 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
11.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
15.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 15 15
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
14.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 9 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Остин Даниэль Перейра 1 7
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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