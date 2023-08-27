Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
1:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
3'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
31 Luis Flores
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекНападающий
-
12 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
21 матч
57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.36
Среднее время на гол
64
66
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.52
1.29
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
59
70
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулидо Алан
|10 (3)
|0.38
|Саллой Даниэль
|6
|0.23
|Томми Эрик
|3
|0.12
|Рассел Джонни
|3
|0.12
|Кинда Гади
|2
|0.08
|Daniel Rosero
|2
|0.08
|Вальтер Реми
|1
|0.04
|Шелтон Кири
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.04
|William Agada
|1
|0.04
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Эспиноза Роджер
|0
|0
|Зуси Грэм
|0
|0
|Ционис Маринос
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.48
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.28
|Трауко Мигель
|3
|0.12
|Акапо Карлос
|2
|0.08
|Монтейру Жамиру
|1
|0.04
|Юилл Джексон
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Киканович Бенджамин
|1
|0.04
|Ousseni Bouda
|1
|0.04
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|6
|0
|Daniel Rosero
|6
|0
|Фонтас Андреу
|3
|1
|Саллой Даниэль
|3
|0
|Свит Бен
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Шелтон Кири
|2
|0
|Кинда Гади
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Jacob Davis
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Макинтош Кендолл
|1
|0
|Ляйбольд Тим
|1
|0
|William Agada
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|5
|1
|Юилл Джексон
|6
|0
|Марье Поль
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Tonhao
|4
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Акапо Карлос
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
9
Спортинг Канзас-Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
8
17
Спортинг Канзас-Сити
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
46% (11)
50% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
19
11
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
11%
1
9%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
5
26%
2
18%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Пропущено
16
20
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
3
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
3
19%
9
45%
76-90
Забито
11
18
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
3
27%
4
22%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
1
9%
4
22%
76-90
Пропущено
21
9
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
3
33%
16-30
4
19%
3
33%
31-45
3
14%
2
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
1
11%
76-90
Забито
30
29
19 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
5
17%
5
17%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
7
23%
4
14%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
4
13%
6
21%
76-90
Пропущено
37
29
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
4
11%
3
10%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
6
16%
8
28%
31-45
7
19%
4
14%
46-60
8
22%
1
3%
61-75
6
16%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
7 раз 29%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
66
75
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
102
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
204
916
816
421
123
223
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|25
|14
|2
|9
|49 - 31
|44
|2.
|0:1 Заявка
|25
|11
|7
|7
|38 - 26
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 34
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|0:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 30
|35
|6.
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 38
|33
|7.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|31 - 31
|32
|8.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|38 - 33
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|10.
|0:0 Заявка
|24
|8
|7
|9
|25 - 26
|31
|11.
|1:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|32 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 38
|26
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|24
|12
|8
|4
|42 - 28
|44
|3.
|3:0 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 26
|43
|4.
|1:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|38 - 29
|43
|5.
|1:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|49 - 33
|42
|6.
|3:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 39
|41
|7.
|0:3 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 25
|38
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|3
|12
|25 - 34
|33
|9.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|32 - 34
|32
|10.
|0:3 Заявка
|26
|8
|6
|12
|32 - 38
|30
|11.
|1:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|31 - 40
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 27
|29
|13.
|0:3 Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|1:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|23 - 36
|21
|15.
|0:1 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|0:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|8.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|9.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 15
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 12
|33
|3.
|0:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 15
|27
|5.
|3:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|6.
|0:3 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|7.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 5
|25
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|9.
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 14
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|12.
|0:3 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|0:3 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 18
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|6.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 27
|12
|7.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|0:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|9.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|10.
|1:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|11.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|3:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|3:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|4.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|5.
|3:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|6.
|0:3 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|7.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|8.
|0:3 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|10.
|0:3 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 21
|7
|15.
|0:1 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 23
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (6)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (4)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 5