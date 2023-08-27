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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
1:0
Первый тайм: 23'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
3' Гол
Саллой Даниэль

Ход матча

3'
Саллой Даниэль
(Рассел Джонни)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.79
6.80
9.92
Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

21 матч

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:3
М
3:3
М
2:1
М
4:1
М
1:5
М
3:2
ОК
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
0:5
М
1:0
М
1:0
М
2:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.36

Среднее время на гол

64
66

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.52
1.29

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

59
70

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулидо Алан 10 (3) 0.38
Саллой Даниэль 6 0.23
Томми Эрик 3 0.12
Рассел Джонни 3 0.12
Кинда Гади 2 0.08
Daniel Rosero 2 0.08
Вальтер Реми 1 0.04
Шелтон Кири 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Эрнандес Фелипе 1 0.04
William Agada 1 0.04
Ляйбольд Тим 0 0
Эспиноза Роджер 0 0
Зуси Грэм 0 0
Ционис Маринос 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.48
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.28
Трауко Мигель 3 0.12
Акапо Карлос 2 0.08
Монтейру Жамиру 1 0.04
Юилл Джексон 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Киканович Бенджамин 1 0.04
Ousseni Bouda 1 0.04
Груэсо Карлос 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 6 0
Daniel Rosero 6 0
Фонтас Андреу 3 1
Саллой Даниэль 3 0
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Радоя Неманья 2 0
Шелтон Кири 2 0
Кинда Гади 2 0
Нденбе Логан 2 0
Jacob Davis 2 0
Володер Роберт 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Макинтош Кендолл 1 0
Ляйбольд Тим 1 0
William Agada 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 5 1
Юилл Джексон 6 0
Марье Поль 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Груэсо Карлос 5 0
Tonhao 4 0
Менса Джонатан 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Акапо Карлос 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Трауко Мигель 1 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
9
Спортинг Канзас-Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

8
17
Спортинг Канзас-Сити
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
40% (10)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (4)
58% (14)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
46% (11)
50% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

19
11
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
11%
1
9%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
5
26%
2
18%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Пропущено

16
20
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
3
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
3
19%
9
45%
76-90

Забито

11
18
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
3
27%
4
22%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
1
9%
4
22%
76-90

Пропущено

21
9
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
3
33%
16-30
4
19%
3
33%
31-45
3
14%
2
22%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
1
11%
76-90

Забито

30
29
19 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
5
17%
5
17%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
7
23%
4
14%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
4
13%
6
21%
76-90

Пропущено

37
29
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
4
11%
3
10%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
6
16%
8
28%
31-45
7
19%
4
14%
46-60
8
22%
1
3%
61-75
6
16%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
7 раз 29%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
7
5
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
20
4
9
16
1.5
8
16
4
21
2.5
1
23
2
23
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 25 14 2 9 49 - 31 44
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 25 11 7 7 38 - 26 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 34 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 30 35
6.
Остин
 0:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 38 33
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 31 - 31 32
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 23 8 7 8 38 - 33 31
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
10.
Даллас
 0:0 Заявка 24 8 7 9 25 - 26 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 26 7 8 11 32 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 24 6 8 10 26 - 38 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 22 5 7 10 25 - 37 22
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 24 12 8 4 42 - 28 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 24 13 4 7 42 - 26 43
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 25 12 7 6 38 - 29 43
5.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 25 12 6 7 49 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 26 11 8 7 47 - 39 41
7.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 25 11 5 9 31 - 25 38
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 25 10 3 12 25 - 34 33
9.
Чикаго Файр
 Заявка 24 8 8 8 32 - 34 32
10.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 26 8 6 12 32 - 38 30
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 24 7 8 9 31 - 40 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 25 7 8 10 23 - 27 29
13.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 23 6 3 14 23 - 36 21
15.
Торонто
 0:1 Заявка 26 3 10 13 20 - 37 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
7.
Остин
 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
8.
Даллас
 0:0 Заявка 12 6 3 3 16 - 10 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 3:0 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 14 10 3 1 34 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 8 3 2 30 - 15 27
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
6.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
7.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 12 8 1 3 17 - 5 25
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 14 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 17 17
12.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 12 4 4 4 20 - 17 16
14.
Торонто
 0:1 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 1:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 12 5 1 6 14 - 18 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 0:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 16 13
6.
Остин
 0:0 Заявка 13 3 3 7 17 - 27 12
7.
Даллас
 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 21 10
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 7 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 3:0 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 13 5 2 6 19 - 19 17
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 3 5 4 13 - 18 14
5.
Атланта Юнайтед
 3:0 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
6.
Ди Си Юнайтед
 0:3 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
7.
Шарлотт
 1:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Нэшвилл
 0:3 Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 11 3 2 6 12 - 18 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:3 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 1:0 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 1:0 Заявка 12 2 1 9 8 - 21 7
15.
Торонто
 0:1 Заявка 13 0 4 9 7 - 23 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (4)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.79
6.80
9.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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Сан-Хосе Эрткуэйкс
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