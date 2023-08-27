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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:0
Конец матча
Остин
0'
13' Желтая карточка
Арриола Пол
27' Желтая карточка
Фарфан Марко
45' Желтая карточка
Даниэль Перейра
56' Желтая карточка
Хименес Хесус
69' Вторая желтая карточка
Даниэль Перейра
74' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
1:0
90' Гол
Берджесс Нкоси
90'+9
30
Пас
Мартен
2
Жезус
Джовейн
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
12
Льетгет
Себастьян
5
Факундо-Томас
Киньон
77
Камунго
Бернард
20
Веласко
Алан
7
Арриола
Пол
9
Хименес
Хесус
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
2
Хеджес
Мэтт
17
Галлахер
Джон
6
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
13
Финлей
Итан
33
Вольфф
Оуэн
7
Ригони
Эмилиано
10
Дриусси
Себастьян
Даллас
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Остин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

М
3:0
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
3:5
М
2:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.8

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.42
Берджесс Нкоси 3 0.13
Камунго Бернард 3 0.13
Обриан Хадер 2 0.08
Веласко Алан 2 0.08
Джункуа Сэм 2 0.08
Фарфан Марко 1 0.04
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Мартинес Хосе VI 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Арриола Пол 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 7 (2) 0.28
Зардес Гьяси 6 0.24
Галлахер Джон 5 0.2
Финлей Итан 4 0.16
Ригони Эмилиано 3 0.12
Касканте Хулио 2 0.08
Фагундес Диего 2 0.08
Брюин Уилл 2 0.08
Лима Ник 1 0.04
Гэвин Вулфф 1 0.04
Редес Родни 1 0.04
Урути Максимилиано 1 0.04
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 6 0
Обриан Хадер 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Фарфан Марко 4 0
Веласко Алан 4 0
Факундо-Томас Киньон 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Твумаси Эма 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Арриола Пол 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 7 1
Касканте Хулио 4 0
Лима Ник 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Галлахер Джон 3 0
Урути Максимилиано 2 0
Лундквист Адам 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Валенсия Йохан 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
9
Даллас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

7
15
Даллас
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
67% (16)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
46% (11)
17% (4)
Остин
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

18
17
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
5
28%
5
29%
29%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
6
33%
4
24%
76-90

Пропущено

9
28
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
11%
1
4%
1-15
1
11%
3
11%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
1
11%
6
21%
46-60
2
22%
6
21%
61-75
3
33%
8
29%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
3
27%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
4
36%
5
28%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
1
7%
5
45%
76-90

Забито

29
35
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
3
10%
2
6%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
5
17%
8
23%
31-45
5
17%
7
20%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
10
34%
9
26%
76-90

Пропущено

23
39
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 20
2
9%
2
5%
1-15
2
9%
6
15%
16-30
6
26%
5
13%
31-45
5
22%
6
15%
46-60
4
17%
7
18%
61-75
4
17%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3
Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1
Остин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2

Результаты матчей

Даллас
Остин

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
3 раза 25%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Даллас
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
19
6
6
18
1.5
11
14
1
23
2.5
4
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 36 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 24 9 7 8 39 - 33 34
7.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 33 - 31 32
9.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 23 5 8 10 25 - 37 23
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
4.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
9.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 9 8 32 - 34 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
11.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
15.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 15 15
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
14.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 9 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Остин Даниэль Перейра 1 7
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Geovane Jesus уходит с поля. Эма Твумаси выходит вместо него
    • 27'
      Фарфан Марко получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Арриола Пол получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Даллас 1:0 Остин онлайн

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