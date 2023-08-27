Тур: 1. Стадион: America First Field.
Прерван
Ход матча
29'
0:2
50'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.3%
43.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
31 матч
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.2
1.38
Среднее время на гол
75
65
Всего голов
28
8
Голов в среднем за матч
1.75
0.53
Среднее время на гол
51
168
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
1.48
0.97
Тотал матчей
2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
60
93
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|6
|0.24
|Мусовски Дэниел
|5
|0.2
|Руис Пабло
|4
|0.16
|Крейлах Дамир
|4
|0.16
|Глэд Джастин
|4
|0.16
|Джулио Андерсон
|4
|0.16
|Луна Диего
|3
|0.12
|Рубин Рубио
|2
|0.08
|Carlos Gomez
|1
|0.04
|Аранго Кристиан
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.36
|Бэрд Кори
|5
|0.2
|Эррера Эктор
|3
|0.12
|Thor Ulfarsson
|3
|0.12
|Стирс Дэниэл
|2
|0.08
|Франко Иван
|2
|0.08
|Nelson Quinones
|2
|0.08
|Эскобар Франко
|2
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.04
|Смит Брэд
|1
|0.04
|Алию Ибрахим
|1
|0.04
|Микаэль
|1
|0.04
|Шмитт Тейт
|1
|0.04
|Кларк Стив
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|6
|1
|Глэд Джастин
|7
|0
|Вера Брайан
|6
|0
|Охеда Брайан
|6
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Аранго Кристиан
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|5
|2
|Эскобар Франко
|7
|0
|Микаэль
|5
|1
|Artur Moraes III
|5
|0
|Nelson Quinones
|3
|1
|Святченко Эрик
|4
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Luis Caicedo III
|4
|0
|Дорси Гриффин
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Франко Иван
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Хьюстон Динамо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
6
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Хьюстон Динамо
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
17
24
Реал Солт-Лейк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Хьюстон Динамо
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
29% (7)
63% (15)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
22
30
Голы по времени матча
Забито
18
7
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
1
6%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
33%
1
14%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
2
12%
7
30%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
17%
6
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
5
28%
6
25%
61-75
2
11%
6
25%
76-90
Пропущено
16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Забито
36
31
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
11%
7
23%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
5
14%
6
19%
31-45
8
22%
2
6%
46-60
7
19%
7
23%
61-75
8
22%
7
23%
76-90
Пропущено
33
31
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 15
4
12%
5
16%
1-15
5
15%
6
19%
16-30
8
24%
3
10%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
6
18%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0
Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
66
75
48
48
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
66
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
159
1212
816
618
420
123
321
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 36
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|6.
|1:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|39 - 33
|34
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|8.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|33 - 31
|32
|9.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|10.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|4.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|9.
|0:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 34
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|13.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|15.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|10.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|9.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|11.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7