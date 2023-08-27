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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
 
Прерван
Хьюстон Динамо

Ход матча

9'
0:1
Бэрд Кори
(Смит Брэд)
29'
0:2
Стирс Дэниэл
(Эррера Эктор)
46'
 
Artur Moraes III
Эррера Эктор
50'
Чанг Майкель
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Хьюстон Динамо
18.00
9.50
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Gavin
Beavers
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
3
Овьедо
Брайан
10
Саварино
Джефферсон
28
Jasper
Loeffelsend
13
Nelson
Palacio
16
Чанг
Майкель
9
Аранго
Кристиан
17
Мусовски
Дэниел
12
Кларк
Стив
5
Стирс
Дэниэл
4
Бартлоу
Итан
31
Микаэль
3
Смит
Брэд
27
Luis
Caicedo
III
16
Эррера
Эктор
7
Франко
Иван
18
Алию
Ибрахим
32
Ковальчик
Себастьян
11
Бэрд
Кори
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.3%
43.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ОК
3:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
2:5
М
1:0
М
1:0
М
3:2
М
0:0
М
3:1
М
2:1
М
3:2
М
0:0
М
1:1
М
4:3
М
0:0
М
0:1

Голы

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.2
1.38

Среднее время на гол

75
65

Всего голов

28
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.53

Среднее время на гол

51
168

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.48
0.97

Тотал матчей

2.5
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

60
93

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 6 0.24
Мусовски Дэниел 5 0.2
Руис Пабло 4 0.16
Крейлах Дамир 4 0.16
Глэд Джастин 4 0.16
Джулио Андерсон 4 0.16
Луна Диего 3 0.12
Рубин Рубио 2 0.08
Carlos Gomez 1 0.04
Аранго Кристиан 1 0.04
Jasper Loeffelsend 1 0.04
Овьедо Брайан 0 0
Чанг Майкель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.36
Бэрд Кори 5 0.2
Эррера Эктор 3 0.12
Thor Ulfarsson 3 0.12
Стирс Дэниэл 2 0.08
Франко Иван 2 0.08
Nelson Quinones 2 0.08
Эскобар Франко 2 0.08
Карраскилья Адальберто 1 0.04
Смит Брэд 1 0.04
Алию Ибрахим 1 0.04
Микаэль 1 0.04
Шмитт Тейт 1 0.04
Кларк Стив 0 0
Дорси Гриффин 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 6 1
Глэд Джастин 7 0
Вера Брайан 6 0
Охеда Брайан 6 0
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Сильва Марсело 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Аранго Кристиан 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Луна Диего 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 5 2
Эскобар Франко 7 0
Микаэль 5 1
Artur Moraes III 5 0
Nelson Quinones 3 1
Святченко Эрик 4 0
Кларк Стив 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Luis Caicedo III 4 0
Дорси Гриффин 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Франко Иван 2 0
Бэрд Кори 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Хьюстон Динамо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
6
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Хьюстон Динамо
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

17
24
Реал Солт-Лейк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Хьюстон Динамо
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
8% (2)
58% (14)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
29% (7)
63% (15)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

22
30

Голы по времени матча

Забито

18
7
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
1
6%
1
14%
1-15
2
11%
2
29%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
33%
1
14%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
2
12%
7
30%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
17%
6
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
5
28%
6
25%
61-75
2
11%
6
25%
76-90

Пропущено

16
8
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
3
38%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Забито

36
31
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
4
11%
7
23%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
5
14%
6
19%
31-45
8
22%
2
6%
46-60
7
19%
7
23%
61-75
8
22%
7
23%
76-90

Пропущено

33
31
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 15
4
12%
5
16%
1-15
5
15%
6
19%
16-30
8
24%
3
10%
31-45
5
15%
7
23%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
6
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0
Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо

Точный счет

3:1
3 раза 25%
0:0
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
7
5
4
8
2.5
4
8
1
11
3.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
1
11
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
9
12
12
1.5
8
16
6
18
2.5
4
20
1
23
3.5
3
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 36 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 24 9 7 8 39 - 33 34
7.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 33 - 31 32
9.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 23 5 8 10 25 - 37 23
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
4.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
9.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 9 8 32 - 34 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
11.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
15.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 15 15
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
14.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 9 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Остин Даниэль Перейра 1 7
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Чанг Майкель получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Эррера Эктор уходит с поля. Артур выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Эррера Эктор сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Стирс Дэниэл бьет в цель!
  • 9'
    Смит Брэд сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Бэрд Кори бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Хьюстон Динамо
18.00
9.50
3.60
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