Тур: 1. Стадион: Провиденс.
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
13'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
18
Такаока
Ёхеи
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
80 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Miles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Simon Becher
-
45 Pedro Vite
-
26 J.C. Ngando
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
39 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.9%
43.6%
20.5%
14 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.26
Среднее время на гол
56
71
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.21
1.1
Среднее время на гол
74
81
Всего голов
55
46
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боли Франк
|6
|0.24
|Феррейра Эвандер
|5 (1)
|0.2
|Асприлья Дайрон
|4
|0.16
|Москера Хуан
|2
|0.08
|Чара Йимми
|1
|0.04
|Nathan Fogaca
|1
|0.04
|Жупарич Дарио
|1
|0.04
|Паредес Кристиан
|1
|0.04
|Браво Клаудио III
|1
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Незгода Ярослав
|1
|0.04
|Макгро Зак
|1
|0.04
|Tega Ikoba
|1
|0.04
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голд Райан
|8 (3)
|0.33
|Уайт Брайан
|8
|0.33
|Simon Becher
|4
|0.17
|Pedro Vite
|4
|0.17
|Грессель Юлиан
|3
|0.13
|Веселинович Ранко
|2
|0.08
|Кордова Серхио
|2
|0.08
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Кубас Андрес
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|7
|0
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Чара Диего
|6
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Боли Франк
|3
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|5
|1
|Кубас Андрес
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|Pedro Vite
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
6
Портленд Тимберс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ванкувер Уайткэпс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
3
24
Портленд Тимберс
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
54% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Ванкувер Уайткэпс
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
39% (9)
43% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
25
8
Упущенные победы
8
30
Голы по времени матча
Забито
18
9
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
3
17%
2
22%
1-15
5
28%
3
33%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
18%
6
35%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Забито
11
27
2 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 12
1
9%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
2
18%
6
22%
46-60
3
27%
3
11%
61-75
4
36%
5
19%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
6
25%
5
28%
61-75
4
17%
3
17%
76-90
Забито
29
36
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
4
14%
6
17%
1-15
5
17%
8
22%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
3
10%
6
17%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
8
28%
7
19%
76-90
Пропущено
35
35
14 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 19
4
11%
4
11%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
8
23%
9
26%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
8
23%
7
20%
61-75
7
20%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
122
47
77
38
410
110
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
72
211
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
194
618
815
321
518
123
320
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 36
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|6.
|1:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|39 - 33
|34
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|8.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|33 - 31
|32
|9.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|10.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|4.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|9.
|0:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 34
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|13.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|15.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|10.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|9.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|11.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7