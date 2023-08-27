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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
2:3
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
13' Гол
Голд Райан
34' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
0:2
36' Гол
Уайт Брайан
51' Желтая карточка
Жупарич Дарио
1:2
54' Гол
Мора Фелипе
1:3
59' Пенальти
Голд Райан
62' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
64' Желтая карточка
Кубас Андрес
2:3
85' Гол
Феррейра Эвандер
90' Желтая карточка
Ларьи Ричи
90' Желтая карточка
Боли Франк
90' Желтая карточка
Такаока Ёхеи
90'+8
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
20
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
9
Мора
Фелипе
23
Чара
Йимми
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
20
Кубас
Андрес
7
Ларьи
Ричи
8
Шёпф
Алессандро
22
Али
Ахмед
3
Адекугбе
Сэм
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
Портленд Тимберс
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

39 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.9%
43.6%
20.5%
14 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:3
М
2:3
М
0:1
М
1:0
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
4:1
М
4:2
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:3
М
3:4
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
USL
2:0
USL
1:2
USL
0:0
USL
0:1

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.26

Среднее время на гол

56
71

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.21
1.1

Среднее время на гол

74
81

Всего голов

55
46

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 6 (1) 0.24
Боли Франк 6 0.24
Асприлья Дайрон 4 0.16
Москера Хуан 2 0.08
Чара Йимми 1 0.04
Nathan Fogaca 1 0.04
Бланко Себастьян 1 0.04
Жупарич Дарио 1 0.04
Паредес Кристиан 1 0.04
Браво Клаудио III 1 0.04
Мора Фелипе 1 0.04
Незгода Ярослав 1 0.04
Макгро Зак 1 0.04
Tega Ikoba 1 0.04
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голд Райан 9 (4) 0.38
Уайт Брайан 9 0.38
Simon Becher 4 0.17
Pedro Vite 4 0.17
Грессель Юлиан 3 0.13
Веселинович Ранко 2 0.08
Кордова Серхио 2 0.08
Али Ахмед 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Берхальтер Себастьян 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Кубас Андрес 0 0
Рапосо Райан 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 8 0
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Чара Диего 6 0
Феррейра Эвандер 5 0
Боли Франк 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Асприлья Дайрон 3 0
Паредес Кристиан 3 0
Лориа Марвин 3 0
Santiago Moreno 3 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Бланко Себастьян 1 0
Миллер Эрик 1 0
Араухо Мигель 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 5 1
Кубас Андрес 6 0
Блэкмон Тристан 5 0
Голд Райан 4 0
Уайт Брайан 4 0
Шёпф Алессандро 3 0
Pedro Vite 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Рапосо Райан 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Такаока Ёхеи 1 0
Ларьи Ричи 1 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
6
Портленд Тимберс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ванкувер Уайткэпс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

3
24
Портленд Тимберс
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
52% (13)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Ванкувер Уайткэпс
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

10
30

Голы по времени матча

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
15%
3
25%
1-15
5
25%
3
25%
16-30
3
15%
2
17%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
5
25%
2
17%
76-90

Пропущено

14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
14%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
21%
6
32%
31-45
4
29%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Забито

11
27
2 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
1
9%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
2
18%
6
22%
46-60
3
27%
3
11%
61-75
4
36%
5
19%
76-90

Пропущено

24
18
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
6
25%
5
28%
61-75
4
17%
3
17%
76-90

Забито

31
39
13 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
4
13%
7
18%
1-15
5
16%
8
21%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
4
13%
7
18%
46-60
5
16%
4
10%
61-75
9
29%
29%
7
18%
76-90

Пропущено

38
37
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 20
5
13%
4
11%
1-15
2
5%
4
11%
16-30
9
24%
9
24%
31-45
7
18%
7
19%
46-60
8
21%
7
19%
61-75
7
18%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
4 раза 17%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
7
1.5
7
7
3
9
2.5
4
10
1
11
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
2
2
11
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
20
4
7
18
1.5
9
15
3
22
2.5
6
18
1
24
3.5
3
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
8.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
9.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
4.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
11.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
15.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
14.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
9.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
8.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Остин Даниэль Перейра 1 7
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Такаока Ёхеи получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Боли Франк получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Ларьи Ричи получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Голд Райан уходит с поля. Тейберт Расселл выходит вместо него
  • 89'
    Ларьи Ричи уходит с поля. Pedro Vite выходит вместо него
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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