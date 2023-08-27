Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
2
Calegari
10
Коста
Дуглас
11
Бойд
Тайлер
34
Брэди
Крис
23
Камара
Кей
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Думбия УсманПолузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.88
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.9
1
Среднее время на гол
100
90
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
81
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Тайлер
|4
|0.17
|Пуч Рикард
|3
|0.13
|Preston Judd
|3
|0.13
|Дельгадо Марко
|2
|0.09
|Йовелич Деян
|2
|0.09
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.09
|Касерес Мартин
|2
|0.09
|Леердам Келвин
|1
|0.04
|Чичарито
|1
|0.04
|Родригес Мемо
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|1
|0.04
|Нил Джален
|1
|0.04
|Daniel Aguirre
|1
|0.04
|Коста Дуглас
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.2
|Хайле-Селассие Марен
|4
|0.16
|Пржибылко Каспер
|4
|0.16
|Герберс Фабиан
|4
|0.16
|Шакири Джердан
|3 (1)
|0.12
|Куциас Георгиос
|2
|0.08
|Мюллер Крис
|2
|0.08
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.08
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Наварро Мигель
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|7
|0
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Julian Aude
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Мавинга Крис
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|6
|1
|Хименес Гастон
|7
|0
|Наварро Мигель
|6
|0
|Пинеда Маурисио
|6
|0
|Суке Арно
|4
|1
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Камара Кей
|2
|1
|Federico Navarro
|1
|1
|Шакири Джердан
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Чикаго Файр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
6
Лос-Анджелес Гэлакси
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
6
16
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
59% (13)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Чикаго Файр
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Пропущено
16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
33%
7
39%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
1
11%
3
17%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
7
32%
4
22%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Забито
24
30
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
1
4%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
5
21%
8
27%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
8
33%
2
7%
61-75
5
21%
8
27%
76-90
Пропущено
38
36
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
5
13%
2
6%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
8
21%
7
19%
31-45
4
11%
7
19%
46-60
11
29%
7
19%
61-75
6
16%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3
Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
3:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
1
11 раз 46%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
121
64
58
19
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
74
39
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
195
913
816
220
519
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|35 - 36
|37
|4.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 25
|36
|5.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|6.
|1:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|39 - 33
|34
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|8.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|33 - 31
|32
|9.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|10.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|28 - 30
|31
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|0:1 Заявка
|25
|6
|8
|11
|26 - 39
|26
|13.
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 37
|23
|14.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|3.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|4.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|9.
|0:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 34
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|11.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|12.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|13.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|14.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|15.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|10.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|11.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|7.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|8.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|9.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|10.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|11.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|12.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 23
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|3.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|10.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|13.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|14.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|12 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 8
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 7
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 7