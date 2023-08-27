  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 27'
Чикаго Файр
0'
2' Желтая карточка
Хименес Гастон

Ход матча

2'
 
Хименес Гастон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Чикаго Файр
1.90
4.20
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
15
Завалета
Эрик
4
Ёсида
Мая
44
Эдвардс
Рахим
20
Серрильо
Эдвин
16
Росель
Ориоль
10
Коста
Дуглас
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
9
Йовелич
Деян
34
Брэди
Крис
24
Jonathan
Dean
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
23
Камара
Кей
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

М
0:0
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:2
М
2:0
М
1:1
М
4:0
М
0:2
М
2:1
М
1:2
М
1:1
М
2:3
М
1:0
М
0:2
М
3:1
М
0:1
М
1:0

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.88
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
81

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Тайлер 4 0.17
Пуч Рикард 3 0.13
Preston Judd 3 0.13
Дельгадо Марко 2 0.09
Йовелич Деян 2 0.09
Бругман Гастон 2 (1) 0.09
Касерес Мартин 2 0.09
Леердам Келвин 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Родригес Мемо 1 0.04
Эдвардс Рахим 1 0.04
Нил Джален 1 0.04
Daniel Aguirre 1 0.04
Коста Дуглас 0 0
Calegari 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.2
Хайле-Селассие Марен 4 0.16
Пржибылко Каспер 4 0.16
Герберс Фабиан 4 0.16
Шакири Джердан 3 (1) 0.12
Куциас Георгиос 2 0.08
Мюллер Крис 2 0.08
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.08
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Наварро Мигель 0 0
Суке Арно 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 7 0
Эдвардс Рахим 5 0
Julian Aude 5 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Бругман Гастон 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Мавинга Крис 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 6 1
Хименес Гастон 7 0
Наварро Мигель 6 0
Пинеда Маурисио 6 0
Суке Арно 4 1
Кцихос Рафаэль 5 0
Теран Карлос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 1 1
Шакири Джердан 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Jonathan Dean 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Думбия Усман 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Брэди Крис 1 0
Kendall Burks 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Чикаго Файр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
6
Лос-Анджелес Гэлакси
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

6
16
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
59% (13)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Чикаго Файр
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
46% (11)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
25%
3
17%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
33%
7
39%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
1
11%
3
17%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
7
32%
4
22%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Забито

24
30
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
1
4%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
5
21%
8
27%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
8
33%
2
7%
61-75
5
21%
8
27%
76-90

Пропущено

38
36
17 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 17
5
13%
2
6%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
8
21%
7
19%
31-45
4
11%
7
19%
46-60
11
29%
7
19%
61-75
6
16%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3
Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 54%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
3:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
1
11 раз 46%
0
5 раз 21%
3
5 раз 21%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
12
1
6
4
1.5
5
8
1
9
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
19
5
9
13
1.5
8
16
2
20
2.5
5
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 24 10 7 7 35 - 36 37
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 6 9 29 - 25 36
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 24 9 7 8 39 - 33 34
7.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 9 5 10 33 - 31 32
9.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 23 8 7 8 28 - 30 31
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 23 5 8 10 25 - 37 23
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
4.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
8.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
9.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 9 8 32 - 34 33
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
11.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
14.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
15.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 15 15
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 2 6 2 12 - 12 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
11.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
14.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
7.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 1 3 8 9 - 23 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 18 12
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
14.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 12 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 8
Остин Даниэль Перейра 1 7
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 7
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Хименес Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Чикаго Файр
1.90
4.20
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 