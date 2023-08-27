Тур: 20.
0'
11' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
19' Вторая желтая карточкаЗеттерстрём Александр
24' Желтая карточкаLucas Hedlund
28' Желтая карточкаХеллберг Сет
53' Желтая карточкаJacob Stensson
1:0
63' ГолIeltsin Camoes
2:0
73' ГолIeltsin Camoes
3:0
89' ГолХеллберг Сет
90'+6
Ход матча
24'
28'
53'
63'
73'
89'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Emir Bosnic
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Браге
Утсиктенс
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|7 (2)
|0.35
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.2
|Хеллберг Сет
|3
|0.15
|Берггрен Густав
|2
|0.1
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.1
|Pontus Jonsson1
|1
|0.05
|Jacob Stensson
|1
|0.05
|Christopher Redenstrand
|1
|0.05
|Редин Понтус
|1
|0.05
|Henry Sletsjoee
|1
|0.05
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|11
|0.55
|Albin Skoglund
|6
|0.3
|Erik Westermark
|3
|0.15
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.1
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.1
|Allan Mohideen
|2
|0.1
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.1
|Бом Карл
|1
|0.05
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.05
|Ландстен Карл
|1
|0.05
|Милованович Вилльям
|1
|0.05
|Emir Bosnic
|1
|0.05
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|6
|0
|Хеллберг Сет
|4
|1
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Jacob Stensson
|4
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|5
|1
|Albin Skoglund
|6
|0
|Lucas Hedlund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Мартинссон Фредрик
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Результаты матчей
Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Утсиктенс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
Браге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Утсиктенс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
3
20
Браге
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Утсиктенс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
5% (1)
55% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
6
22
Голы по времени матча
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
3
18%
6
46%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
6
21
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
2
33%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
2
33%
3
14%
46-60
1
17%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
3
15%
2
25%
76-90
Забито
23
34
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
2
9%
2
6%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
7
30%
4
12%
31-45
5
22%
9
26%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
4
17%
7
21%
76-90
Пропущено
32
17
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
9%
2
12%
1-15
5
16%
3
18%
16-30
7
22%
1
6%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
6
19%
5
29%
29%
61-75
6
19%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0
Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0
Утсиктенс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2
Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3
Результаты матчей
Браге
Утсиктенс
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
3:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
4:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Браге
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
73
28
46
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
182
614
119
218
614
119
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|41 - 16
|45
|2.
|20
|13
|4
|3
|33 - 16
|43
|3.
|1:0
|21
|12
|3
|6
|42 - 27
|39
|4.
|19
|9
|6
|4
|31 - 14
|33
|5.
|19
|8
|4
|7
|25 - 25
|28
|6.
|0:0
|20
|6
|9
|5
|27 - 22
|27
|7.
|19
|6
|7
|6
|31 - 34
|25
|8.
|19
|7
|3
|9
|23 - 28
|24
|9.
|20
|7
|3
|10
|23 - 32
|24
|10.
|0:0
|20
|6
|5
|9
|25 - 34
|23
|11.
|19
|5
|7
|7
|17 - 24
|22
|12.
|20
|4
|10
|6
|21 - 24
|22
|13.
|20
|5
|5
|10
|25 - 39
|20
|14.
|0:1
|20
|4
|7
|9
|22 - 30
|19
|15.
|19
|4
|6
|9
|19 - 25
|18
|16.
|19
|4
|4
|11
|16 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|27 - 8
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|5.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|19 - 10
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|10.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|12.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|15.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|8.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|9
|1
|5
|3
|13 - 20
|8
|12.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|7 - 15
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|10 - 19
|6
|15.
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|5
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7