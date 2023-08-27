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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 20.
Браге
3:0
Конец матча
Утсиктенс
0'
11' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
19' Вторая желтая карточка
Зеттерстрём Александр
24' Желтая карточка
Lucas Hedlund
28' Желтая карточка
Хеллберг Сет
53' Желтая карточка
Jacob Stensson
1:0
63' Гол
Ieltsin Camoes
2:0
73' Гол
Ieltsin Camoes
3:0
89' Гол
Хеллберг Сет
90'+6
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
3
Асанте
Эйрик
23
Christopher
Redenstrand
14
Jacob
Stensson
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
12
Ieltsin
Camoes
7
Викстрём
Эмиль
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
5
Мукийби
Рональд
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
18
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
Браге
4-3-3
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Браге
Утсиктенс

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:1
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 7 (2) 0.35
Samouil Izountouemoi 4 0.2
Хеллберг Сет 3 0.15
Берггрен Густав 2 0.1
Kevin Appiah Nyarko 2 0.1
Pontus Jonsson1 1 0.05
Jacob Stensson 1 0.05
Christopher Redenstrand 1 0.05
Редин Понтус 1 0.05
Henry Sletsjoee 1 0.05
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 11 0.55
Albin Skoglund 6 0.3
Erik Westermark 3 0.15
Мартинссон Фредрик 2 0.1
Wilhelm Nilsson 2 0.1
Allan Mohideen 2 0.1
Erik Gunnarsson2 2 0.1
Бом Карл 1 0.05
Sebastian Lagerlund 1 0.05
Ландстен Карл 1 0.05
Милованович Вилльям 1 0.05
Emir Bosnic 1 0.05
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 6 0
Хеллберг Сет 4 1
Samouil Izountouemoi 5 0
Henry Sletsjoee 5 0
Jacob Stensson 4 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 5 1
Albin Skoglund 6 0
Lucas Hedlund 5 0
Брандт Йеспер 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Мартинссон Фредрик 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0

Результаты матчей

Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Утсиктенс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2
Браге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Утсиктенс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

3
20
Браге
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Утсиктенс
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
5% (1)
55% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

6
22

Голы по времени матча

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
3
18%
6
46%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

6
21
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
2
33%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
2
33%
3
14%
46-60
1
17%
5
24%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
1
13%
61-75
3
15%
2
25%
76-90

Забито

23
34
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
2
9%
2
6%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
7
30%
4
12%
31-45
5
22%
9
26%
46-60
3
13%
6
18%
61-75
4
17%
7
21%
76-90

Пропущено

32
17
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
9%
2
12%
1-15
5
16%
3
18%
16-30
7
22%
1
6%
31-45
5
16%
3
18%
46-60
6
19%
5
29%
29%
61-75
6
19%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0
Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0
Утсиктенс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2
Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3

Результаты матчей

Браге
Утсиктенс

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
5
2 раза 20%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

3:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
4:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Браге
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
7
3
2
8
2.5
4
6
1
9
3.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
18
2
6
14
1.5
11
9
2
18
2.5
6
14
1
19
3.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 20 14 3 3 41 - 16 45
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 1:0 21 12 3 6 42 - 27 39
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 19 8 4 7 25 - 25 28
6.
Эстерсунд
 0:0 20 6 9 5 27 - 22 27
7.
Йёнчёпинг
 19 6 7 6 31 - 34 25
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Браге
 20 7 3 10 23 - 32 24
10.
Треллеборг
 0:0 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
12.
Эребру
 20 4 10 6 21 - 24 22
13.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
14.
Эргрюте
 0:1 20 4 7 9 22 - 30 19
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
5.
Эстер
 1:0 10 6 0 4 19 - 10 18
6.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
7.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
10.
Эстерсунд
 0:0 10 3 5 2 16 - 13 14
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Треллеборг
 0:0 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Эргрюте
 0:1 10 2 5 3 15 - 15 11
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 1:0 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 0:0 10 3 4 3 11 - 9 13
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 0:0 10 2 4 4 12 - 16 10
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
12.
Эргрюте
 0:1 10 2 2 6 7 - 15 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
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    • 46'
      Фальцетас Александр уходит с поля. Paulo Marcelo выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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