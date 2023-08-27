Тур: 24. Стадион: Wuhan Sports Center.
4:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЛю Хуань
0:1
14' ГолПуцлин Давид
1:1
18' ГолДавидсон
2:1
32' ГолДавидсон
3:1
36' ГолЯкубу Абдул-Азиз
55' Желтая карточкаJie Wang
3:2
57' ГолПуцлин Давид
66' Желтая карточкаКастильо Роман
4:2
70' ГолMarcao V
83' Желтая карточкаХан Жэнь
90' Желтая карточкаВэй Ши-Хао
90'+6
Ход матча
12'
14'
0:1
32'
2:1
36'
3:1
55'
57'
3:2
63'
66'
70'
4:2
74'
79'
83'
85'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
292 Количество передач 496
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
2
Yang
Li3
21
Чао
Хэ
28
Denny
Wang
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
32
Qinghao
Xue
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
25
Kang
Cao
44
Ruan
Yang
16
Пуцлин
Давид
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
26 Guan HeЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
- Защитник
-
2 Yang Li3Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
28 Denny WangПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
-
24 Liuyu Duan
-
13 Marcao V
-
31 Jiayu Guo
-
-
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
2 Lai WeiЗащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
44 Ruan YangПолузащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
28 Hong GuiНападающий
-
34 Zhiyun ZhengНападающий
-
-
-
30 Xiangbin Li
-
-
36 Zhongyi Qiu
-
3 Jie Wang
-
21 Jiahao Wang
-
5 Sheng Ma
-
Главный тренер: Gabri
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Наньтун Чжиюнь
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|12 (1)
|0.5
|Давидсон
|5 (1)
|0.21
|Ademilson
|4 (1)
|0.17
|Се Пэнфэй
|3
|0.13
|Qianglong Tao
|3
|0.13
|Marcao V
|3
|0.13
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.08
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.08
|Yang Li3
|2
|0.08
|Станчу Николае
|1
|0.04
|Dinghao Yan
|1
|0.04
|Liuyu Duan
|1
|0.04
|Guan He
|0
|0
|Xiaobin Zhang II
|0
|0
|Чао Хэ
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|7
|0.29
|Балде Ромарио
|4
|0.17
|Пуцлин Давид
|3
|0.13
|Kang Cao
|2
|0.08
|Морелатто Лукас
|1
|0.04
|Haoqian Zheng
|1
|0.04
|Song Wang
|1
|0.04
|Ruan Yang
|1
|0.04
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|5
|1
|Се Пэнфэй
|5
|0
|Гао Чжуньи
|4
|0
|Чао Хэ
|4
|0
|Вэй Ши-Хао
|2
|1
|Имин Лю
|3
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|1
|Давидсон
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Yang Li3
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Пак Чжи Су
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Liuyu Duan
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
|Fei Wu
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|6
|0
|Yeljan Shinar
|6
|0
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Кастильо Роман
|4
|0
|Kang Cao
|3
|0
|Морелатто Лукас
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Лю Хуань
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Пуцлин Давид
|1
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Jie Wang
|1
|0
|Lai Wei
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Наньтун Чжиюнь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
10
Ухань Три Таунс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Наньтун Чжиюнь
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
18
7
Ухань Три Таунс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Наньтун Чжиюнь
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
23
17
Голы по времени матча
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
17%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
22
9
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
22%
31-45
4
18%
3
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
4
44%
76-90
Пропущено
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Забито
40
20
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
5
13%
2
10%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
11
28%
4
20%
31-45
5
13%
6
30%
46-60
7
18%
2
10%
61-75
9
23%
4
20%
76-90
Пропущено
28
33
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
5
18%
3
9%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
4
14%
8
24%
31-45
4
14%
6
18%
46-60
7
25%
6
18%
61-75
4
14%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2
Результаты матчей
Ухань Три Таунс
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
6 раз 46%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
9 раз 38%
1:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
16 раз 67%
0
6 раз 25%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ухань Три Таунс
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
110
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
112
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
186
915
222
618
321
123
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|13 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7