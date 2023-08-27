  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 24. Стадион: .
Ухань Три Таунс
4:2
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
12' Желтая карточка
Лю Хуань
0:1
14' Гол
Пуцлин Давид
1:1
18' Гол
Давидсон
2:1
32' Гол
Давидсон
3:1
36' Гол
Якубу Абдул-Азиз
55' Желтая карточка
Jie Wang
3:2
57' Гол
Пуцлин Давид
66' Желтая карточка
Кастильо Роман
4:2
70' Гол
Marcao V
83' Желтая карточка
Хан Жэнь
90' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
90'+6

Ход матча

12'
 
Лю Хуань
14'
0:1
Пуцлин Давид
18'
Давидсон
(Guan He)
1:1
32'
Давидсон
(Пак Чжи Су)
2:1
36'
Якубу Абдул-Азиз
3:1
46'
 
Ming Yang Yang
Морелатто Лукас
46'
 
Jie Wang
Lai Wei
55'
 
Jie Wang
57'
3:2
Пуцлин Давид
(Ruan Yang)
63'
Marcao V
Якубу Абдул-Азиз
 
63'
Вэй Ши-Хао
Denny Wang
 
66'
 
Кастильо Роман
69'
 
Hong Gui
Кастильо Роман
70'
Marcao V
4:2
74'
 
Xiangbin Li
Kang Cao
74'
 
Song Wang
Пуцлин Давид
79'
Гао Чжуньи
Yang Li3
 
83'
Хан Жэнь
 
85'
Dinghao Yan
Давидсон
 
85'
Xiaobin Zhang II
Чао Хэ
 
90'
Вэй Ши-Хао
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 292 Количество передач 496
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лю
Дяньцзо
26
Guan
He
23
Хан
Жэнь
5
Пак
Чжи
Су
2
Yang
Li3
10
Станчу
Николае
21
Чао
Хэ
28
Denny
Wang
30
Се
Пэнфэй
9
Якубу
Абдул-Азиз
11
Давидсон
32
Qinghao
Xue
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
2
Lai
Wei
25
Kang
Cao
44
Ruan
Yang
16
Пуцлин
Давид
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Ухань Три Таунс
3-4-3
Наньтун Чжиюнь
4-1-4-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Наньтун Чжиюнь

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:0
С
0:5
ПЛК
2:0
ПЛК
1:2

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 12 (1) 0.5
Давидсон 5 (1) 0.21
Ademilson 4 (1) 0.17
Се Пэнфэй 3 0.13
Qianglong Tao 3 0.13
Marcao V 3 0.13
Вэй Ши-Хао 2 0.08
Ханьвэнь Дэн 2 0.08
Yang Li3 2 0.08
Станчу Николае 1 0.04
Dinghao Yan 1 0.04
Liuyu Duan 1 0.04
Guan He 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 7 0.29
Балде Ромарио 4 0.17
Пуцлин Давид 3 0.13
Kang Cao 2 0.08
Морелатто Лукас 1 0.04
Haoqian Zheng 1 0.04
Song Wang 1 0.04
Ruan Yang 1 0.04
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 5 1
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Чао Хэ 4 0
Вэй Ши-Хао 2 1
Имин Лю 3 0
Ханьвэнь Дэн 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Пак Чжи Су 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 6 0
Yeljan Shinar 6 0
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Кастильо Роман 4 0
Kang Cao 3 0
Морелатто Лукас 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Лю Хуань 2 0
Sheng Ma 2 0
Пуцлин Давид 1 0
Hong Gui 1 0
Jie Wang 1 0
Lai Wei 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Наньтун Чжиюнь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
10
Ухань Три Таунс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Наньтун Чжиюнь
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

18
7
Ухань Три Таунс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
63% (15)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Наньтун Чжиюнь
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

23
17

Голы по времени матча

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
17%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
5
31%
4
24%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Забито

22
9
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
22%
31-45
4
18%
3
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
18%
4
44%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
4
25%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Забито

40
20
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
5
13%
2
10%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
11
28%
4
20%
31-45
5
13%
6
30%
46-60
7
18%
2
10%
61-75
9
23%
4
20%
76-90

Пропущено

28
33
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
5
18%
3
9%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
4
14%
8
24%
31-45
4
14%
6
18%
46-60
7
25%
6
18%
61-75
4
14%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1
Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 1:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Шэньчжэнь - Наньтун Чжиюнь 0:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1
Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
6 раз 46%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
9 раз 38%
1:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
3 раза 13%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
16 раз 67%
0
6 раз 25%
2
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
1
10
3
9
2.5
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
1
12
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
2
22
6
18
2.5
3
21
3.5
1
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 24 16 5 3 52 - 23 53
2.
Шаньдун Тайшань
 24 12 8 4 44 - 20 44
3.
Шанхай Шеньхуа
 24 12 6 6 28 - 25 42
4.
Бэйцзин Гоань
 24 11 8 5 43 - 29 41
5.
Чжэцзян Профессионал
 24 11 6 7 39 - 31 39
6.
Ухань Три Таунс
 24 10 9 5 40 - 28 39
7.
Ченду Беттер Сити
 24 10 7 7 35 - 27 37
8.
Чанчунь Ятай
 24 9 7 8 38 - 37 34
9.
Тяньцзинь Тайгер
 24 7 13 4 29 - 24 34
10.
Цанчжоу
 24 8 6 10 28 - 43 30
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 24 7 7 10 27 - 31 28
12.
Мэйчжоу Хакка
 24 7 5 12 35 - 45 26
13.
Циндао Чжуннэн
 24 6 5 13 26 - 33 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 24 3 10 11 20 - 33 19
15.
Далянь Профешнл
 24 3 9 12 20 - 36 18
16.
Шэньчжэнь
 24 3 3 18 21 - 60 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
5.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
6.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 4 2 14 - 12 22
7.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
8.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
9.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 5 5 2 15 - 10 20
10.
Ухань Три Таунс
 12 5 5 2 19 - 15 20
11.
Тяньцзинь Тайгер
 12 4 8 0 18 - 13 20
12.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
16.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 12 4 4 4 16 - 14 16
6.
Бэйцзин Гоань
 12 4 4 4 16 - 17 16
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Цанчжоу
 11 3 3 5 13 - 24 12
10.
Чанчунь Ятай
 12 3 3 6 16 - 20 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
15.
Далянь Профешнл
 12 0 3 9 8 - 22 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 13 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Jie Wang получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Морелатто Лукас уходит с поля. Миньян Ян выходит вместо него
    • 46'
      Lai Wei уходит с поля. Jie Wang выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Г О О О О Л - Якубу Абдул-Азиз бьет в цель!
    • 32'
      Пак Чжи Су сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Давидсон бьет в цель!
    • 18'
      Guan He сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Давидсон бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 4:2 Наньтун Чжиюнь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     