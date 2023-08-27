Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда АГФ Орхус имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Бьеллан Андреас нанес удар головой, но Бэйли Пикок-Фаррелл спокойно отбил мяч.

45' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Люнгбю

43' Оооо... вот это был удар! Андерсон Микаэль должен был забить с этой позиции.

42' Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

40' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

38' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

36' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

36' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Гудьонсен Андри нанес удар головой, но Бэйли Пикок-Фаррелл спокойно отбил мяч.

35' William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Чуквуани Точи не смог попасть в створ ударом издали

34' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

30' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Йенсен Магнус нанес удар головой, но Бэйли Пикок-Фаррелл спокойно отбил мяч.

29' Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Каль Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Андерсон Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Магнуссон Сайвар-Атли не смог попасть в створ ударом издали

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Люнгбю

20' Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Люнгбю

14' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

12' Гудьонсен Андри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

8' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

7' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

3' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола