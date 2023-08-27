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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 13367 Главный судья: Jacob Karlsen
АГФ Орхус
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
1:0
6' Гол
Мортенсен Патрик
26' Желтая карточка
Каль Эрик
50' Желтая карточка
William Kumado
52' Желтая карточка
Кристенсен Томас
90' Желтая карточка
Беихмо Феликс
90'+23

Ход матча

6'
Мортенсен Патрик
(Беихмо Феликс)
1:0
26'
Каль Эрик
 
50'
 
William Kumado
52'
Кристенсен Томас
 
67'
 
Винтер Каспер
Ромер Марсель
67'
 
Амон Джонатан
Гудьонсен Андри
71'
Бех Тобиас
Дуэлунд Миккель
 
76'
Tobias Anker
Каль Эрик
 
79'
 
Хамалайнен Брайан
Магнуссон Сайвар-Атли
79'
 
Tobias Storm
William Kumado
79'
 
Чорлу Резан
Йенсен Магнус
88'
Бьюр Петер
Андерсон Микаэль
 
90'
Беихмо Феликс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 432 Количество передач 310
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
12
Йенсен
Магнус
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
22
Гудьонсен
Андри
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
АГФ Орхус
3-4-2-1
Люнгбю
5-3-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Люнгбю

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
0:1
СД
0:0
ТМК
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:3
К
3:2
СД
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
3:1
СЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.11
1.09

Среднее время на гол

81
82

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 4 0.67
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.17
Поульсен Николай 1 0.17
Кнудсен Магнус 1 0.17
Бех Тобиас 1 0.17
Беихмо Феликс 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 0.33
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.33
Грегор Паскаль 1 0.17
Финнссон Кольбейн 1 0.17
Чуквуани Точи 1 0.17
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
William Kumado 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беихмо Феликс 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Поульсен Николай 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Каль Эрик 2 0
Кнудсен Магнус 1 0
Бех Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 2 1
Хамалайнен Брайан 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Винтер Каспер 1 0
William Kumado 1 0
Freyr Alexandersson 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Люнгбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
4
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2
Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Люнгбю

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2:0 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Брондбю
 5 3 0 2 8 - 6 9
6.
Митьюлланд
 0:2 6 3 0 3 6 - 8 9
7.
Оденсе
 6 2 2 2 12 - 9 8
8.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
9.
Люнгбю
 6 2 1 3 8 - 9 7
10.
Раннерс
 6 1 2 3 5 - 14 5
11.
Видовре
 6 0 2 4 3 - 12 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2:0 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Митьюлланд
 0:2 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Оденсе
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 2:0 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Брондбю
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 0:2 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Нордшелланн Ингвартсен Маркус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
АГФ Орхус Кристенсен Томас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13367 болельщиков
  • 103'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но АГФ Орхус вырывает победу
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 58%, Люнгбю: 42%.
  • 103'
    Винтер Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 102'
    Чорлу Резан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 102'
    Финнссон Кольбейн нанес удар, но тот был заблокирован.
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