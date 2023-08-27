Тур: 6. Стадион: Ceres Park. Зрители: 13367 Главный судья: Jacob Karlsen
0'
1:0
6' ГолМортенсен Патрик
26' Желтая карточкаКаль Эрик
50' Желтая карточкаWilliam Kumado
52' Желтая карточкаКристенсен Томас
90' Желтая карточкаБеихмо Феликс
90'+23
Ход матча
6'
26'
50'
52'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
432 Количество передач 310
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
19
Каль
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
АГФ Орхус
Люнгбю
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.11
1.09
Среднее время на гол
81
82
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|4
|0.67
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.17
|Поульсен Николай
|1
|0.17
|Кнудсен Магнус
|1
|0.17
|Бех Тобиас
|1
|0.17
|Беихмо Феликс
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.33
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.33
|Грегор Паскаль
|1
|0.17
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.17
|Чуквуани Точи
|1
|0.17
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Поульсен Николай
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Каль Эрик
|2
|0
|Кнудсен Магнус
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|2
|1
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Люнгбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Люнгбю
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
4
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0
Люнгбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2
Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Люнгбю
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|0:2
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|11.
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|5 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Нордшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|АГФ Орхус
|Кристенсен Томас
|2