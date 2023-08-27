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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: .
Броммапойкарна
0:3
Первый тайм: 44'
Кальмар
0'
0:1
7' Гол
Хуммет Денис
0:2
36' Гол
Саетра Ларс
0:3
42' Гол
Хуммет Денис

Ход матча

7'
0:1
Хуммет Денис
(Скрабб Симон)
36'
0:2
Саетра Ларс
(Скрабб Симон)
42'
0:3
Хуммет Денис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Кальмар
4.50
3.85
3.45
Все Коэффициенты
1
Хёгг
Лукас
17
Alexander
Jensen
24
Акерманн
Кевин
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
13
Фрицсон
Людвиг
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
7
Петтерссон
Оскар
12
Wilmer
Odefalk
15
Samuel
Holm
18
Йоханссон
Александр
II
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
14
Шамун
Ноа
5
Хальберг
Мелькер
21
Хуммет
Денис
11
Скрабб
Симон
Броммапойкарна
4-2-3-1
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Кальмар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

А
1:3
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:1
А
3:0
А
2:3
А
1:2
А
3:1
ШК
2:0
А
1:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.54
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 7 (2) 0.33
Фрицсон Людвиг 4 0.19
Васич Никола 3 0.14
Marijan Cosic 2 0.1
Акерманн Кевин 2 0.1
Йоханссон Александр II 2 0.1
Alexander Jensen 1 0.05
Сёдерстрём Тим 1 0.05
Richie Omorowa 1 0.05
Кроон Самуэль 1 0.05
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.33
Хуммет Денис 6 0.29
Скрабб Симон 5 (1) 0.24
Шамун Ноа 3 0.14
Саетра Ларс 2 0.1
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Акерманн Кевин 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Васич Никола 3 0
Amadeus Soegaard 3 0
Richie Omorowa 3 0
Samuel Holm 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 2 1
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

9
12
Броммапойкарна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Кальмар
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
5
45%
3
30%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
5
42%
2
15%
76-90

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
0
0%
4
29%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
6
43%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
3
15%
4
40%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
35%
2
20%
76-90

Забито

24
24
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
5
21%
7
29%
29%
1-15
6
25%
2
8%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
6
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

32
23
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
9%
2
9%
1-15
4
13%
5
22%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
3
9%
6
26%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
12
38%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2
Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
Кальмар
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1
Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
Кальмар

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
6
8
12
1.5
6
14
2
18
2.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 20 14 3 3 43 - 15 45
2.
Хеккен
 20 14 2 4 50 - 22 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
ИФК Норрчепинг
 20 10 4 6 34 - 24 34
5.
Юргорден
 20 10 4 6 27 - 24 34
6.
Хаммарбю
 0:0 21 8 6 7 25 - 27 30
7.
Кальмар
 3:0 21 8 6 7 24 - 27 30
8.
Мьельбю
 0:0 21 8 5 8 20 - 21 29
9.
Вернаму
 0:0 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 0:3 21 8 2 11 25 - 34 26
11.
Хальмстад
 0:0 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
15.
АИК
 20 4 7 9 19 - 26 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Эльфсборг
 10 7 2 1 23 - 5 23
5.
Хаммарбю
 0:0 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 3:0 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 0:3 11 4 1 6 11 - 15 13
10.
Мьельбю
 0:0 11 3 4 4 10 - 9 13
11.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
12.
Хальмстад
 0:0 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 0:0 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 0:0 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 0:0 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Хальмстад
 0:0 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 0:3 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 3:0 11 3 3 5 11 - 15 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Хаммарбю
 0:0 12 1 5 6 8 - 18 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (6)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Кальмар
4.50
3.85
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Броммапойкарна 0:3 Кальмар онлайн

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