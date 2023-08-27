Тур: 21. Стадион: Гримста.
2:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолХуммет Денис
0:2
36' ГолСаетра Ларс
0:3
42' ГолХуммет Денис
55' Желтая карточкаГояни Роберт
1:3
56' ГолИнусса Зейдан
2:3
74' ГолSamuel Holm
90'+7
Ход матча
7'
0:1
36'
0:2
42'
0:3
55'
56'
1:3
74'
2:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
15
Samuel
Holm
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
14
Шамун
Ноа
21
Хуммет
Денис
11
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Нападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Броммапойкарна
Кальмар
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.54
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|7 (2)
|0.33
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.19
|Васич Никола
|3
|0.14
|Marijan Cosic
|2
|0.1
|Акерманн Кевин
|2
|0.1
|Йоханссон Александр II
|2
|0.1
|Samuel Holm
|1
|0.05
|Alexander Jensen
|1
|0.05
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.05
|Richie Omorowa
|1
|0.05
|Инусса Зейдан
|1
|0.05
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.33
|Хуммет Денис
|6
|0.29
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.24
|Шамун Ноа
|3
|0.14
|Саетра Ларс
|2
|0.1
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Amadeus Soegaard
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Кальмар
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
6
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Кальмар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
9
12
Броммапойкарна
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Кальмар
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
13
13
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
5
38%
4
31%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
0
0%
4
29%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
6
46%
6
43%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
3
15%
4
40%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
35%
2
20%
76-90
Забито
26
27
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
19%
8
30%
30%
1-15
6
23%
2
7%
16-30
1
4%
6
22%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
6
23%
7
26%
76-90
Пропущено
35
25
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
4
11%
2
8%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
8
23%
3
12%
31-45
3
9%
7
28%
46-60
4
11%
4
16%
61-75
12
34%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2
Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
Кальмар
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1
Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Кальмар
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:2
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
47
55
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
55
29
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
156
912
714
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|43 - 15
|45
|2.
|2:4
|21
|14
|2
|5
|52 - 26
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|4.
|4:1
|21
|11
|4
|6
|31 - 25
|37
|5.
|20
|10
|4
|6
|34 - 24
|34
|6.
|21
|9
|5
|7
|28 - 27
|32
|7.
|21
|8
|6
|7
|24 - 29
|30
|8.
|21
|8
|4
|9
|20 - 24
|28
|9.
|21
|8
|2
|11
|22 - 24
|26
|10.
|21
|8
|2
|11
|27 - 34
|26
|11.
|21
|7
|5
|9
|19 - 34
|26
|12.
|4:2
|21
|5
|7
|9
|23 - 26
|22
|13.
|20
|5
|5
|10
|26 - 31
|20
|14.
|1:4
|21
|6
|2
|13
|21 - 47
|20
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 26
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:4
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|4:1
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|5.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|4:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|9.
|1:4
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|2:4
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|13.
|4:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|4:2
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|16.
|1:4
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5