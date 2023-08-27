Тур: 21. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 4123
Ход матча
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
19
Бастос
Марко
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Вернаму
Хальмстад
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
13
Голов в среднем за матч
0.75
2.17
Среднее время на гол
120
41
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.8
2.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
42
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.33
|Йоханссон Оскар
|3
|0.14
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.14
|Терн Симон
|1
|0.05
|Адеми Альбион
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Берг Виктор
|1
|0.05
|Albin Lohikangas
|1
|0.05
|Зелькович Айдин
|1
|0.05
|Бечирович Эдвин
|1
|0.05
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.29
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.14
|Naeem Mohammed
|3
|0.14
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.05
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Йоханссон Александр II
|1
|0.05
|Карлссон Каспер
|1
|0.05
|Боаки Томас
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Ларссон Виктор
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Баффо Джозеф
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
3
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
12
6
Вернаму
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Хальмстад
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
4
40%
6
29%
76-90
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
6
43%
4
57%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
36%
1
14%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Забито
21
17
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
2
10%
0
0%
1-15
8
38%
5
29%
29%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
29%
4
24%
76-90
Пропущено
25
36
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
8%
4
11%
1-15
3
12%
9
25%
16-30
5
20%
4
11%
31-45
2
8%
5
14%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
7
28%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2
Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1
Хальмстад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1
Результаты матчей
Вернаму
Хальмстад
Точный счет
0:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Точный счет
0:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
19
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
129
615
714
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|43 - 15
|45
|2.
|2:4
|21
|14
|2
|5
|52 - 26
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|4.
|4:1
|21
|11
|4
|6
|31 - 25
|37
|5.
|20
|10
|4
|6
|34 - 24
|34
|6.
|21
|9
|5
|7
|28 - 27
|32
|7.
|21
|8
|6
|7
|24 - 29
|30
|8.
|21
|8
|4
|9
|20 - 24
|28
|9.
|21
|8
|2
|11
|22 - 24
|26
|10.
|21
|8
|2
|11
|27 - 34
|26
|11.
|21
|7
|5
|9
|19 - 34
|26
|12.
|4:2
|21
|5
|7
|9
|23 - 26
|22
|13.
|20
|5
|5
|10
|26 - 31
|20
|14.
|1:4
|21
|6
|2
|13
|21 - 47
|20
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 26
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:4
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|4:1
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|5.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|4:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|9.
|1:4
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|2:4
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|13.
|4:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|4:2
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|16.
|1:4
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5