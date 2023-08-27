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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 4123
Вернаму
0:0
Конец матча
Хальмстад
0'
45' Желтая карточка
Баффо Джозеф
90' Желтая карточка
Frank Junior Adjei
90'+4

Ход матча

45'
 
Баффо Джозеф
55'
 
Боаки Томас
Viktor Granath
61'
Зелькович Айдин
Бастос Марко
 
69'
Frank Junior Adjei
Терн Симон
 
80'
 
William Granath
Лав Джек Купер
87'
 
Сведберг Джонатан
Naeem Mohammed
90'
Юханссон Карл
Адеми Альбион
 
90'
Frank Junior Adjei
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
19
Бастос
Марко
22
Терн
Симон
8
Адеми
Альбион
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
5
Баффо
Джозеф
3
Gabriel
Wallentin
21
Ульссон
Маркус
18
Naeem
Mohammed
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
13
Лав
Джек
Купер
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
Вернаму
4-3-3
Хальмстад
4-4-1-1

История личных встреч

Вернаму
Хальмстад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

А
2:2
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
5:2
С
2:3
С
5:2

Голы

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

0.75
2.17

Среднее время на гол

120
41

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.8
2.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
42

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.33
Йоханссон Оскар 3 0.14
Бастос Марко 3 (1) 0.14
Терн Симон 1 0.05
Адеми Альбион 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Берг Виктор 1 0.05
Albin Lohikangas 1 0.05
Зелькович Айдин 1 0.05
Бечирович Эдвин 1 0.05
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.29
Ахльстранд Эрик 3 0.14
Naeem Mohammed 3 0.14
Офосу-Айе Фил 1 0.05
Аль-Аммари Амир 1 0.05
Йоханссон Александр II 1 0.05
Карлссон Каспер 1 0.05
Боаки Томас 1 0.05
Gabriel Wallentin 1 0.05
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелькович Айдин 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Frank Junior Adjei 2 0
Винст Фредди 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Gabriel Wallentin 2 1
Юханссон Андреас 3 0
Баффо Джозеф 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Вернаму
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
3
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

12
6
Вернаму
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Хальмстад
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
2
20%
4
19%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
4
40%
6
29%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
6
43%
4
57%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
36%
1
14%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
4
27%
4
27%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

21
17
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
2
10%
0
0%
1-15
8
38%
5
29%
29%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
29%
4
24%
76-90

Пропущено

25
36
10 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
8%
4
11%
1-15
3
12%
9
25%
16-30
5
20%
4
11%
31-45
2
8%
5
14%
46-60
6
24%
4
11%
61-75
7
28%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2
Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1
Хальмстад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0
Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1

Результаты матчей

Вернаму
Хальмстад

Точный счет

0:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Точный счет

0:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
2
7 раз 33%
1
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
12
9
6
15
1.5
7
14
2
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 20 14 3 3 43 - 15 45
2.
Хеккен
 2:4 21 14 2 5 52 - 26 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
Юргорден
 4:1 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 20 10 4 6 34 - 24 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
9.
Вернаму
 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
11.
Хальмстад
 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Гётеборг
 4:2 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
Дегерфорс
 1:4 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
АИК
 20 4 7 9 19 - 26 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2:4 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 4:1 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 10 7 2 1 23 - 5 23
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 4:2 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Дегерфорс
 1:4 11 4 2 5 14 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 2:4 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 4:1 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Гётеборг
 4:2 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 1:4 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (6)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
  • 55'
    Viktor Granath уходит с поля. Боаки Томас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Баффо Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Где смотреть матч Вернаму 0:0 Хальмстад онлайн

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