Тур: 20.
Ход матча
15'
19'
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Эстер
Эргрюте
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
18 матчей
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
27.8%
61.1%
2 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.7
Среднее время на гол
90
128
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.75
Среднее время на гол
56
51
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|13
|0.62
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|0.57
|Сёдерберг Никлас
|4
|0.19
|Родич Владимир
|3
|0.14
|Ahmed Bonnah
|3
|0.14
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.05
|Косица Дзенис
|1
|0.05
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Прекович Милое
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|5
|0.25
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.15
|Дальквист Исак
|2
|0.1
|Hady Saleh Karim
|2
|0.1
|Тагессон Линус
|2
|0.1
|Муянич Амел
|2
|0.1
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.05
|Дротт Джонатан
|1
|0.05
|Erion Sadiku
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Свенссон Уильям
|1
|0.05
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.05
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Хольмен Кевин
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|7
|0
|Хедлунд Себастьян
|6
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Adam Herdonsson
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Люнг Даниэль
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|7
|0
|Erion Sadiku
|7
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Хольмен Кевин
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Тагессон Линус
|2
|0
|Дальквист Хампус
|2
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эргрюте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
3
Эстер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Эргрюте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
17
14
Эстер
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Эргрюте
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
19
7
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
11%
2
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
1
14%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
3
16%
2
29%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
5
26%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
8
50%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
2
10%
3
21%
76-90
Забито
38
23
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
7
18%
2
9%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
7
18%
9
39%
31-45
7
18%
2
9%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
7
18%
5
22%
76-90
Пропущено
29
28
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
10%
5
18%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
6
21%
5
18%
46-60
8
28%
3
11%
61-75
5
17%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0
Эргрюте
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3
Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0
Результаты матчей
Эстер
Эргрюте
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:3
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эстер
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
54
55
36
19
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
18
47
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
145
128
613
713
217
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|41 - 16
|45
|2.
|20
|13
|4
|3
|33 - 16
|43
|3.
|1:0
|21
|12
|3
|6
|42 - 27
|39
|4.
|19
|9
|6
|4
|31 - 14
|33
|5.
|19
|8
|4
|7
|25 - 25
|28
|6.
|0:0
|20
|6
|9
|5
|27 - 22
|27
|7.
|19
|6
|7
|6
|31 - 34
|25
|8.
|19
|7
|3
|9
|23 - 28
|24
|9.
|20
|7
|3
|10
|23 - 32
|24
|10.
|0:0
|20
|6
|5
|9
|25 - 34
|23
|11.
|19
|5
|7
|7
|17 - 24
|22
|12.
|20
|4
|10
|6
|21 - 24
|22
|13.
|20
|5
|5
|10
|25 - 39
|20
|14.
|0:1
|20
|4
|7
|9
|22 - 30
|19
|15.
|19
|4
|6
|9
|19 - 25
|18
|16.
|19
|4
|4
|11
|16 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|27 - 8
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|5.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|19 - 10
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|10.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|12.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|15.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|8.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|9
|1
|5
|3
|13 - 20
|8
|12.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|7 - 15
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|10 - 19
|6
|15.
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|5
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7