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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 20.
Эстер
1:0
Первый тайм: 44'
Эргрюте
0'
1:0
15' Гол
Сёдерберг Никлас
19' Желтая карточка
Дротт Джонатан

Ход матча

15'
Сёдерберг Никлас
(Родич Владимир)
1:0
19'
 
Дротт Джонатан
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Эргрюте
1.54
5.80
5.60
Все Коэффициенты
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
24
Theodor
Johansson
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
12
Нилльсон
Маттиас
24
Свенссон
Уильям
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
19
Андреассон
Антон
8
Муянич
Амел
18
Дротт
Джонатан
14
Полсон
Дэниел
15
Дальквист
Исак
16
Дальстрём
Виллиам
11
Noah
Christoffersson
Эстер
4-2-3-1
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Эстер
Эргрюте

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

18 матчей

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
27.8%
61.1%
2 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:2
ТМК
3:1
С
2:2
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
2:0
С
1:3
С
2:0
С
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
1:0
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.7

Среднее время на гол

90
128

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.75

Среднее время на гол

56
51

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 13 0.62
Бергмарк-Виберг Адам 12 (2) 0.57
Сёдерберг Никлас 4 0.19
Родич Владимир 3 0.14
Ahmed Bonnah 3 0.14
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.05
Косица Дзенис 1 0.05
Люнг Даниэль 1 0.05
Кусу Манассе 1 0.05
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Прекович Милое 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 5 0.25
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.15
Дальквист Исак 2 0.1
Hady Saleh Karim 2 0.1
Тагессон Линус 2 0.1
Муянич Амел 2 0.1
Дальстрём Виллиам 1 0.05
Дротт Джонатан 1 0.05
Erion Sadiku 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Свенссон Уильям 1 0.05
Азулай Джонатан 1 (1) 0.05
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Хольмен Кевин 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 7 0
Хедлунд Себастьян 6 0
Карлссон Монц 5 0
Adam Herdonsson 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Стенберг Джон 4 0
Люнг Даниэль 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 7 0
Erion Sadiku 7 0
Hady Saleh Karim 4 1
Свенссон Уильям 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Азулай Джонатан 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Хольмен Кевин 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Тагессон Линус 2 0
Дальквист Хампус 2 0
Беркрот Никлас 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0

Результаты матчей

Эстер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эргрюте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Эстер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Эргрюте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

17
14
Эстер
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Эргрюте
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

19
7
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
2
11%
2
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
1
14%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
3
16%
2
29%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
5
26%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
8
50%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
2
10%
3
21%
76-90

Забито

38
23
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
7
18%
2
9%
1-15
5
13%
2
9%
16-30
7
18%
9
39%
31-45
7
18%
2
9%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
7
18%
5
22%
76-90

Пропущено

29
28
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
10%
5
18%
1-15
3
10%
2
7%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
6
21%
5
18%
46-60
8
28%
3
11%
61-75
5
17%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0
Эргрюте
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3
Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0

Результаты матчей

Эстер
Эргрюте

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:3
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эстер
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
5
5
3
6
2.5
1
9
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
1
8
4
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
5
12
8
1.5
6
13
7
13
2.5
2
17
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 20 14 3 3 41 - 16 45
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 1:0 21 12 3 6 42 - 27 39
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 19 8 4 7 25 - 25 28
6.
Эстерсунд
 0:0 20 6 9 5 27 - 22 27
7.
Йёнчёпинг
 19 6 7 6 31 - 34 25
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Браге
 20 7 3 10 23 - 32 24
10.
Треллеборг
 0:0 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
12.
Эребру
 20 4 10 6 21 - 24 22
13.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
14.
Эргрюте
 0:1 20 4 7 9 22 - 30 19
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
5.
Эстер
 1:0 10 6 0 4 19 - 10 18
6.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
7.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
10.
Эстерсунд
 0:0 10 3 5 2 16 - 13 14
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Треллеборг
 0:0 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Эргрюте
 0:1 10 2 5 3 15 - 15 11
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 1:0 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 0:0 10 3 4 3 11 - 9 13
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 0:0 10 2 4 4 12 - 16 10
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
12.
Эргрюте
 0:1 10 2 2 6 7 - 15 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Эргрюте
1.54
5.80
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 1:0 Эргрюте онлайн

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