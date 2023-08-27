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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
0:0
Первый тайм: 43'
Ильвес
0'
20' Желтая карточка
Кребс Флориан
24' Желтая карточка
Вурц Иоханнес

Ход матча

20'
Кребс Флориан
 
24'
Вурц Иоханнес
 
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Ильвес
2.23
3.45
4.90
Все Коэффициенты
1
Рудаков
Максим
26
Наамо
Дарио
4
Бак
Флориан
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
11
Флориан
Кребс
13
Ерёменко
Роман
9
Вурц
Иоханнес
17
Лайне
Лаури
19
Лопес
Майкл
15
Арко-Менса
Эдмунд
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
13
Seydine
N'Diaye
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
7
Sabit
James
30
Yussif
Daouda
Moussa
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
42
Аспегрен
Фелипе
19
Oiva
Jukkola
29
Хаарала
Сантери
Хонка
Ильвес

История личных встреч

Хонка
Ильвес

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

В
1:1
В
0:4
В
0:0
В
0:0
В
4:1
В
4:1
В
3:2
В
0:2
В
1:2
В
1:1
К
1:1
В
0:1
В
3:3
В
4:1

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.63

Среднее время на гол

41
55

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
1.17

Среднее время на гол

80
77

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
63

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.29
Янсен Кевин 3 (1) 0.14
Коскинен Отсо 2 0.1
Алегрия Хуан 1 0.05
Ортис Матео 1 0.05
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.05
Вурц Иоханнес 1 0.05
Эрнандес Алдайр 1 0.05
Лопес Майкл 1 0.05
Коски Вилле 1 0.05
Музинга Джонатан 1 0.05
Ерёменко Роман 0 0
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.19
Хаарала Сантери 3 0.14
Oiva Jukkola 2 0.1
Sabit James 2 0.1
Ларссон Адам 2 0.1
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.05
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.05
Миеттунен Тату 1 0.05
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.05
Seydine N'Diaye 1 0.05
Аспегрен Фелипе 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Флориан Кребс 4 0
Ортис Матео 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Арко-Менса Эдмунд 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Вурц Иоханнес 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Коски Вилле 1 0
Рале Матиас 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 7 0
Аспегрен Фелипе 5 0
Миеттунен Тату 4 0
Катц Калле 4 0
Хаарала Сантери 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Oiva Jukkola 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Yussif Daouda Moussa 2 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 2 0
Ларссон Адам 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0

Результаты матчей

Хонка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Хонка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

7
8
Хонка
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Ильвес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
4
44%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
5
28%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
5
31%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0
Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2
Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2
Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0

Результаты матчей

Хонка
Ильвес

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хонка
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
2
9
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
4
1
9
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
4
16
3
17
2.5
1
19
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:2 21 13 2 6 30 - 13 41
2.
ХИК
 20 11 7 2 34 - 16 40
3.
СЯК Сейнайоки
 21 11 5 5 29 - 23 38
4.
ВПС
 21 10 3 8 28 - 22 33
5.
Оулу
 20 9 4 7 30 - 32 31
6.
Хонка
 0:0 21 8 6 7 19 - 16 30
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 29 - 29 28
8.
Хака
 2:0 21 5 8 8 26 - 35 23
9.
Ильвес
 0:0 21 4 9 8 18 - 22 21
10.
КТП
 21 5 5 11 19 - 31 20
11.
Лахти
 20 4 7 9 17 - 28 19
12.
Мариехамн
 21 3 6 12 20 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 0:2 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Хонка
 0:0 11 5 3 3 12 - 7 18
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 15 - 12 17
7.
Оулу
 10 4 2 4 14 - 17 14
8.
Хака
 2:0 10 2 8 0 17 - 13 14
9.
КТП
 10 3 3 4 10 - 14 12
10.
Ильвес
 0:0 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:2 10 6 2 2 15 - 7 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
ХИК
 10 4 5 1 15 - 11 17
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 4 2 13 - 9 16
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 0:0 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Ильвес
 0:0 10 2 4 4 8 - 7 10
10.
Хака
 2:0 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
ВПС Михаэль Петер 9 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Ильвес
2.23
3.45
4.90
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