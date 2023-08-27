Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
Ход матча
20'
24'
26
Наамо
Дарио
20
Рале
Матиас
17
Лайне
Лаури
19
Лопес
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лайне ЛауриНападающий
-
19 Лопес МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
-
47 Аяла ЭлиасЗащитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
27 Mery Traore
-
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Joni Lehtonen
История личных встреч
Хонка
Ильвес
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.63
Среднее время на гол
41
55
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
1.17
Среднее время на гол
80
77
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.29
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.14
|Коскинен Отсо
|2
|0.1
|Алегрия Хуан
|1
|0.05
|Ортис Матео
|1
|0.05
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.05
|Вурц Иоханнес
|1
|0.05
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.05
|Лопес Майкл
|1
|0.05
|Коски Вилле
|1
|0.05
|Музинга Джонатан
|1
|0.05
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.19
|Хаарала Сантери
|3
|0.14
|Oiva Jukkola
|2
|0.1
|Sabit James
|2
|0.1
|Ларссон Адам
|2
|0.1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.05
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.05
|Миеттунен Тату
|1
|0.05
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.05
|Seydine N'Diaye
|1
|0.05
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Флориан Кребс
|4
|0
|Ортис Матео
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Вурц Иоханнес
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|7
|0
|Аспегрен Фелипе
|5
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Хаарала Сантери
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Yussif Daouda Moussa
|2
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Хонка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
7
8
Хонка
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Ильвес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
4
44%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 7
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
5
28%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
4
22%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
5
31%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
19%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0
Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2
Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2
Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
Результаты матчей
Хонка
Ильвес
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хонка
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
37
29
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
54
19
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
137
416
416
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|21
|13
|2
|6
|30 - 13
|41
|2.
|20
|11
|7
|2
|34 - 16
|40
|3.
|21
|11
|5
|5
|29 - 23
|38
|4.
|21
|10
|3
|8
|28 - 22
|33
|5.
|20
|9
|4
|7
|30 - 32
|31
|6.
|0:0
|21
|8
|6
|7
|19 - 16
|30
|7.
|20
|8
|4
|8
|29 - 29
|28
|8.
|2:0
|21
|5
|8
|8
|26 - 35
|23
|9.
|0:0
|21
|4
|9
|8
|18 - 22
|21
|10.
|21
|5
|5
|11
|19 - 31
|20
|11.
|20
|4
|7
|9
|17 - 28
|19
|12.
|21
|3
|6
|12
|20 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|16 - 14
|22
|3.
|0:2
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 7
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|8.
|2:0
|10
|2
|8
|0
|17 - 13
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|10.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|6.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|7.
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|9.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 7
|10
|10.
|2:0
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|12.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|9 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7