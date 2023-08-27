Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
0'
20' Желтая карточкаКребс Флориан
24' Желтая карточкаВурц Иоханнес
59' Желтая карточкаХаарала Сантери
1:0
61' Гол в свои воротаМяенпя Аапо
2:0
72' ГолМузинга Джонатан
74' Желтая карточкаОртис Матео
90'+6
Ход матча
20'
24'
59'
61'
1:0
72'
2:0
74'
26
Наамо
Дарио
20
Рале
Матиас
17
Лайне
Лаури
19
Лопес
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лайне ЛауриНападающий
-
19 Лопес МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
-
47 Аяла ЭлиасЗащитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
27 Mery Traore
-
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Joni Lehtonen
История личных встреч
Хонка
Ильвес
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.63
Среднее время на гол
41
55
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
1.17
Среднее время на гол
80
77
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
63
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.29
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.14
|Коскинен Отсо
|2
|0.1
|Музинга Джонатан
|2
|0.1
|Алегрия Хуан
|1
|0.05
|Ортис Матео
|1
|0.05
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.05
|Вурц Иоханнес
|1
|0.05
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.05
|Лопес Майкл
|1
|0.05
|Коски Вилле
|1
|0.05
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.19
|Хаарала Сантери
|3
|0.14
|Oiva Jukkola
|2
|0.1
|Sabit James
|2
|0.1
|Ларссон Адам
|2
|0.1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.05
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.05
|Миеттунен Тату
|1
|0.05
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.05
|Seydine N'Diaye
|1
|0.05
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|5
|0
|Флориан Кребс
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Вурц Иоханнес
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|7
|0
|Аспегрен Фелипе
|5
|0
|Хаарала Сантери
|5
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Yussif Daouda Moussa
|2
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Хонка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
7
8
Хонка
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Ильвес
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
4
44%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
1
5%
1
5%
1-15
3
15%
5
26%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
2
12%
3
13%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
18%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0
Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2
Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2
Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
Результаты матчей
Хонка
Ильвес
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хонка
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
47
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
138
516
417
318
120
120
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|9 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7