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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: .
Мьельбю
0:0
Первый тайм: 41'
Хаммарбю
0'
16' Желтая карточка
Лёфквист Дэвид

Ход матча

16'
Лёфквист Дэвид
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хаммарбю
3.82
3.15
2.75
Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
8
Gudmundur
Nokkvason
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
14
Йоханссон
Херман
12
Лёфквист
Дэвид
9
Фенгер
Макс
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
32
Nathaniel
Adjei
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
19
Jusef
Erabi
9
Налич
Ади
Мьельбю
3-5-2
Хаммарбю
3-5-2

История личных встреч

Мьельбю
Хаммарбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

А
0:0
К
1:0
А
0:3
А
2:0
А
2:0
А
2:0
А
4:2
А
2:1
ТМК
0:1
ШК
4:2
ШК
5:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.17

Среднее время на гол

34
77

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

45
99

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.19
Фенгер Макс 4 0.19
Брорссон Арвид 2 0.1
Йоханссон Херман 2 0.1
Штоль Адам 2 0.1
Йоханссон Александр 2 (1) 0.1
Кричак Иван 1 0.05
Рослер Колин 1 0.05
Бергстрем Якоб 1 0.05
Seedy Jagne 1 0.05
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 5 0.24
Бесара Нахир 4 (2) 0.19
Налич Ади 3 0.14
Jusef Erabi 3 0.14
Теки Тесфальдет 2 0.1
Садику Лорет 1 0.05
Маркус Карлссон 1 0.05
Хаммар Фредрик 1 0.05
Нильссон Джоэл 1 0.05
Миккельсен Эугуст 1 0.05
Маджед Монтадер 1 0.05
Nathaniel Adjei 1 0.05
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 5 0
Эйле Ноа 5 0
Густавссон Йеспер 4 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 5 1
Куртулус Эдвин 4 1
Nathaniel Adjei 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Пинас Шакилль 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Джуканович Виктор 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marti Cifuentes 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Хаммарбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
Мьельбю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хаммарбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

10
17
Мьельбю
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Хаммарбю
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
3
17%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
4
44%
1
6%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Забито

20
25
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
3
15%
2
8%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
7
35%
7
28%
31-45
3
15%
7
28%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
3
15%
4
16%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 16
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
4
19%
6
22%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
5
24%
3
11%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3
Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2

Результаты матчей

Мьельбю
Хаммарбю

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
8 раз 40%
2
6 раз 30%
1
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
6
3
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
6
3
7
1.5
3
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
12
8
6
14
1.5
9
11
3
17
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 20 14 3 3 43 - 15 45
2.
Хеккен
 20 14 2 4 50 - 22 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
ИФК Норрчепинг
 20 10 4 6 34 - 24 34
5.
Юргорден
 20 10 4 6 27 - 24 34
6.
Хаммарбю
 0:0 21 8 6 7 25 - 27 30
7.
Кальмар
 3:0 21 8 6 7 24 - 27 30
8.
Мьельбю
 0:0 21 8 5 8 20 - 21 29
9.
Вернаму
 0:0 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 0:3 21 8 2 11 25 - 34 26
11.
Хальмстад
 0:0 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
15.
АИК
 20 4 7 9 19 - 26 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Эльфсборг
 10 7 2 1 23 - 5 23
5.
Хаммарбю
 0:0 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 3:0 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 0:3 11 4 1 6 11 - 15 13
10.
Мьельбю
 0:0 11 3 4 4 10 - 9 13
11.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
12.
Хальмстад
 0:0 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 0:0 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 0:0 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 0:0 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Хальмстад
 0:0 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 0:3 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 3:0 11 3 3 5 11 - 15 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Хаммарбю
 0:0 12 1 5 6 8 - 18 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (6)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Лёфквист Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хаммарбю
3.82
3.15
2.75
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