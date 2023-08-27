Тур: 21. Стадион: Страндваллен. Зрители: 4232
0'
16' Желтая карточкаЛёфквист Дэвид
0:1
47' ГолJusef Erabi
0:2
55' ГолБесара Нахир
58' Желтая карточкаЭйле Ноа
0:3
86' ГолДжуканович Виктор
90'+5
Ход матча
16'
47'
0:1
55'
0:2
58'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
10 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
13
Фенгер
Мадс
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Мьельбю
Хаммарбю
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.6
1.17
Среднее время на гол
34
77
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
45
99
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.19
|Фенгер Макс
|4
|0.19
|Брорссон Арвид
|2
|0.1
|Йоханссон Херман
|2
|0.1
|Штоль Адам
|2
|0.1
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.1
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Рослер Колин
|1
|0.05
|Бергстрем Якоб
|1
|0.05
|Seedy Jagne
|1
|0.05
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|6
|0.29
|Бесара Нахир
|5 (2)
|0.24
|Jusef Erabi
|4
|0.19
|Налич Ади
|3
|0.14
|Теки Тесфальдет
|2
|0.1
|Садику Лорет
|1
|0.05
|Хаммар Фредрик
|1
|0.05
|Маркус Карлссон
|1
|0.05
|Нильссон Джоэл
|1
|0.05
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.05
|Маджед Монтадер
|1
|0.05
|Nathaniel Adjei
|1
|0.05
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйле Ноа
|6
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|5
|1
|Куртулус Эдвин
|4
|1
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Джуканович Виктор
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Хаммарбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
6
Мьельбю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
10
17
Мьельбю
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Хаммарбю
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Забито
20
28
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
7
35%
7
25%
31-45
3
15%
9
32%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
15%
5
18%
76-90
Пропущено
24
27
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
13%
3
11%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
6
25%
5
19%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
4
17%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3
Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2
Результаты матчей
Мьельбю
Хаммарбю
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
72
38
63
110
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
66
37
48
28
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
138
615
1011
318
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|43 - 15
|45
|2.
|2:4
|21
|14
|2
|5
|52 - 26
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|4.
|4:1
|21
|11
|4
|6
|31 - 25
|37
|5.
|20
|10
|4
|6
|34 - 24
|34
|6.
|21
|9
|5
|7
|28 - 27
|32
|7.
|21
|8
|6
|7
|24 - 29
|30
|8.
|21
|8
|4
|9
|20 - 24
|28
|9.
|21
|8
|2
|11
|22 - 24
|26
|10.
|21
|8
|2
|11
|27 - 34
|26
|11.
|21
|7
|5
|9
|19 - 34
|26
|12.
|4:2
|21
|5
|7
|9
|23 - 26
|22
|13.
|20
|5
|5
|10
|26 - 31
|20
|14.
|1:4
|21
|6
|2
|13
|21 - 47
|20
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 26
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:4
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|4:1
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|5.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|4:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|9.
|1:4
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|10.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|2:4
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|13.
|4:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|15.
|4:2
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|16.
|1:4
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5