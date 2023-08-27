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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 21. Стадион: . Зрители: 4232
Мьельбю
0:3
Конец матча
Хаммарбю
0'
16' Желтая карточка
Лёфквист Дэвид
0:1
47' Гол
Jusef Erabi
0:2
55' Гол
Бесара Нахир
58' Желтая карточка
Эйле Ноа
0:3
86' Гол
Джуканович Виктор
90'+5
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
8
Gudmundur
Nokkvason
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
14
Йоханссон
Херман
12
Лёфквист
Дэвид
9
Фенгер
Макс
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
32
Nathaniel
Adjei
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
19
Jusef
Erabi
9
Налич
Ади
Мьельбю
3-5-2
Хаммарбю
3-5-2

История личных встреч

Мьельбю
Хаммарбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

А
0:0
К
1:0
А
0:3
А
2:0
А
2:0
А
2:0
А
4:2
А
2:1
ТМК
0:1
ШК
4:2
ШК
5:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.17

Среднее время на гол

34
77

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

45
99

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.19
Фенгер Макс 4 0.19
Брорссон Арвид 2 0.1
Йоханссон Херман 2 0.1
Штоль Адам 2 0.1
Йоханссон Александр 2 (1) 0.1
Кричак Иван 1 0.05
Рослер Колин 1 0.05
Бергстрем Якоб 1 0.05
Seedy Jagne 1 0.05
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 6 0.29
Бесара Нахир 5 (2) 0.24
Jusef Erabi 4 0.19
Налич Ади 3 0.14
Теки Тесфальдет 2 0.1
Садику Лорет 1 0.05
Хаммар Фредрик 1 0.05
Маркус Карлссон 1 0.05
Нильссон Джоэл 1 0.05
Миккельсен Эугуст 1 0.05
Маджед Монтадер 1 0.05
Nathaniel Adjei 1 0.05
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйле Ноа 6 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 5 0
Густавссон Йеспер 4 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 5 1
Куртулус Эдвин 4 1
Nathaniel Adjei 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Пинас Шакилль 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Джуканович Виктор 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marti Cifuentes 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Хаммарбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6
Мьельбю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хаммарбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

10
17
Мьельбю
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Хаммарбю
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
25%
4
22%
46-60
4
33%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
10%
2
12%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Забито

20
28
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
7
35%
7
25%
31-45
3
15%
9
32%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
15%
5
18%
76-90

Пропущено

24
27
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
13%
3
11%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
6
25%
5
19%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
4
17%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3
Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1
Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2

Результаты матчей

Мьельбю
Хаммарбю

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
8
1.5
6
3
1
10
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
6
3
7
1.5
4
8
2
8
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
13
8
6
15
1.5
10
11
3
18
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 20 14 3 3 43 - 15 45
2.
Хеккен
 2:4 21 14 2 5 52 - 26 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
Юргорден
 4:1 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 20 10 4 6 34 - 24 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
9.
Вернаму
 21 8 2 11 22 - 24 26
10.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
11.
Хальмстад
 21 7 5 9 19 - 34 26
12.
Гётеборг
 4:2 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
Дегерфорс
 1:4 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
АИК
 20 4 7 9 19 - 26 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 2:4 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 4:1 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 10 7 2 1 23 - 5 23
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 4:2 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Дегерфорс
 1:4 11 4 2 5 14 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
11.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
12.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 10 3 1 6 7 - 10 10
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 2:4 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 4:1 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
15.
Гётеборг
 4:2 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 1:4 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (6)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8
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Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Весь список
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    • 55'
      Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
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      Садику Лорет сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Jusef Erabi бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Лёфквист Дэвид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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