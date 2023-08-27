  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 20.
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 44'
Треллеборг
0'
35' Желтая карточка
Zander Hyltoft

Ход матча

35'
 
Zander Hyltoft
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Треллеборг
2.60
3.55
3.65
Все Коэффициенты
30
Andrew
Mills1
6
Jakob
Hedenquist
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
2
Вейлид
Сесар
7
Andre
Oesterholm
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
11
Мусолитин
Николай
10
Simon
Marklund
17
Штольт
Малкольм
1
Кристенсен
Каспер
5
Огвуче
Абель
8
Халльберг
Херман
4
Андерссон
Маттиас
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Бедварссон
Бедвар
40
Zander
Hyltoft
10
Саид
Мохаммед
17
Filip
Bohman
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Эстерсунд
4-4-2
Треллеборг
5-2-3

История личных встреч

Эстерсунд
Треллеборг

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:1
А
0:1
А
4:1
К
3:0
К
4:1

Голы

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

3.25
0.67

Среднее время на гол

27
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

42
157

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 6 0.3
Карлссон Грач Себастьян 5 0.25
Chovanie Amatkarijo 4 0.2
Miroslav Mazur 4 0.2
Mansour Sinyan 2 0.1
Calvin Kabuye 1 0.05
Simon Marklund 1 0.05
Andre Oesterholm 1 0.05
Jakob Hedenquist 1 0.05
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.3
Бркич Харис 5 (1) 0.25
Оффия Генри 4 0.2
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.15
Андерссон Маттиас 2 0.1
Мортенсен Николас 2 0.1
Халльберг Херман 1 0.05
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 7 0
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Аджумани Янник 5 0
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 4 1
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Халльберг Херман 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Огвуче Абель 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Треллеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
5
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

9
9
Эстерсунд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Треллеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
3
18%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
6
33%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
33%
4
22%
76-90

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
1
4%
2
8%
1-15
6
23%
3
13%
16-30
3
12%
7
29%
29%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
6
23%
5
21%
76-90

Пропущено

23
35
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
1
4%
7
20%
1-15
5
22%
7
20%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
4
17%
8
23%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
7
30%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0

Результаты матчей

Эстерсунд
Треллеборг

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
4
6
2
7
2.5
2
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
14
5
7
12
1.5
7
12
3
16
2.5
4
15
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 20 14 3 3 41 - 16 45
2.
Вестерос
 20 13 4 3 33 - 16 43
3.
Эстер
 1:0 21 12 3 6 42 - 27 39
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 19 8 4 7 25 - 25 28
6.
Эстерсунд
 0:0 20 6 9 5 27 - 22 27
7.
Йёнчёпинг
 19 6 7 6 31 - 34 25
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Браге
 20 7 3 10 23 - 32 24
10.
Треллеборг
 0:0 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
12.
Эребру
 20 4 10 6 21 - 24 22
13.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
14.
Эргрюте
 0:1 20 4 7 9 22 - 30 19
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
5.
Эстер
 1:0 10 6 0 4 19 - 10 18
6.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
7.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
10.
Эстерсунд
 0:0 10 3 5 2 16 - 13 14
11.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
12.
Треллеборг
 0:0 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Эргрюте
 0:1 10 2 5 3 15 - 15 11
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
2.
Эстер
 1:0 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 0:0 10 3 4 3 11 - 9 13
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 0:0 10 2 4 4 12 - 16 10
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
12.
Эргрюте
 0:1 10 2 2 6 7 - 15 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Zander Hyltoft получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Треллеборг
2.60
3.55
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстерсунд 0:0 Треллеборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эстерсунд
Треллеборг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 