Тур: 20.
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
35'
22
Раск
Теодор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Anton Berg
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
19 Andre Nader
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Эстерсунд
Треллеборг
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
3.25
0.67
Среднее время на гол
27
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.14
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
42
157
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|6
|0.3
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.25
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.2
|Miroslav Mazur
|4
|0.2
|Mansour Sinyan
|2
|0.1
|Calvin Kabuye
|1
|0.05
|Simon Marklund
|1
|0.05
|Andre Oesterholm
|1
|0.05
|Jakob Hedenquist
|1
|0.05
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.3
|Бркич Харис
|5 (1)
|0.25
|Оффия Генри
|4
|0.2
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.15
|Андерссон Маттиас
|2
|0.1
|Мортенсен Николас
|2
|0.1
|Халльберг Херман
|1
|0.05
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|7
|0
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Аджумани Янник
|5
|0
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Треллеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
5
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
9
9
Эстерсунд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Треллеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
4
27%
3
27%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
4
29%
3
18%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
6
33%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
33%
4
22%
76-90
Забито
26
24
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
1
4%
2
8%
1-15
6
23%
3
13%
16-30
3
12%
7
29%
29%
31-45
5
19%
5
21%
46-60
5
19%
2
8%
61-75
6
23%
5
21%
76-90
Пропущено
23
35
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
1
4%
7
20%
1-15
5
22%
7
20%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
4
17%
8
23%
46-60
3
13%
3
9%
61-75
7
30%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Треллеборг
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
46
27
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
37
36
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
145
712
712
316
415
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|41 - 16
|45
|2.
|20
|13
|4
|3
|33 - 16
|43
|3.
|1:0
|21
|12
|3
|6
|42 - 27
|39
|4.
|19
|9
|6
|4
|31 - 14
|33
|5.
|19
|8
|4
|7
|25 - 25
|28
|6.
|0:0
|20
|6
|9
|5
|27 - 22
|27
|7.
|19
|6
|7
|6
|31 - 34
|25
|8.
|19
|7
|3
|9
|23 - 28
|24
|9.
|20
|7
|3
|10
|23 - 32
|24
|10.
|0:0
|20
|6
|5
|9
|25 - 34
|23
|11.
|19
|5
|7
|7
|17 - 24
|22
|12.
|20
|4
|10
|6
|21 - 24
|22
|13.
|20
|5
|5
|10
|25 - 39
|20
|14.
|0:1
|20
|4
|7
|9
|22 - 30
|19
|15.
|19
|4
|6
|9
|19 - 25
|18
|16.
|19
|4
|4
|11
|16 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|27 - 8
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|5.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|19 - 10
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|10.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|11.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|12.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|15.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|8.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|9.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|9
|1
|5
|3
|13 - 20
|8
|12.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|7 - 15
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|10 - 19
|6
|15.
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|5
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7