Тур: 20.
2:2
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаZander Hyltoft
0:1
55' ГолХалльберг Херман
0:2
58' ГолМортенсен Николас
1:2
69' Гол в свои воротаОгвуче Абель
2:2
87' ГолSimon Marklund
90'+7
Ход матча
35'
55'
0:1
58'
69'
1:2
87'
2:2
22
Раск
Теодор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Anton Berg
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
19 Andre Nader
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Эстерсунд
Треллеборг
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
3.25
0.67
Среднее время на гол
27
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.14
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
42
157
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|6
|0.3
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.25
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.2
|Miroslav Mazur
|4
|0.2
|Simon Marklund
|2
|0.1
|Mansour Sinyan
|2
|0.1
|Calvin Kabuye
|1
|0.05
|Andre Oesterholm
|1
|0.05
|Jakob Hedenquist
|1
|0.05
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.3
|Бркич Харис
|5 (1)
|0.25
|Оффия Генри
|4
|0.2
|Мортенсен Николас
|3
|0.15
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.15
|Халльберг Херман
|2
|0.1
|Андерссон Маттиас
|2
|0.1
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|7
|0
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Аджумани Янник
|5
|0
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Zander Hyltoft
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Треллеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
8
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Треллеборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
9
9
Эстерсунд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Треллеборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
4
25%
5
36%
46-60
3
19%
3
21%
61-75
3
19%
2
14%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
4
24%
4
22%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
4
24%
4
22%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
6
33%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
33%
4
22%
76-90
Забито
27
27
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
3 Не забивали 6
1
4%
2
7%
1-15
6
22%
3
11%
16-30
3
11%
7
26%
31-45
5
19%
7
26%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
7
26%
5
19%
76-90
Пропущено
26
36
9 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
1
4%
7
19%
1-15
5
19%
7
19%
16-30
3
12%
3
8%
31-45
6
23%
8
22%
46-60
4
15%
3
8%
61-75
7
27%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1
Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2
Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0
Результаты матчей
Эстерсунд
Треллеборг
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
37
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
155
812
812
317
416
119
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7