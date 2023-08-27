Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
1:0
14' ГолЛескано Хуан
17' Желтая карточкаХейнонен Артту
24' Желтая карточкаЛескано Хуан
32' Желтая карточкаФриберг Никлас
2:0
37' ГолMaissa Fall
Ход матча
14'
1:0
17'
24'
32'
37'
2:0
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
23
Tete
Yengi
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete YengiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Хака
КуПС
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
29 матчей
41.4%
10.3%
48.3%
12 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.47
0.93
Среднее время на гол
61
96
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Среднее время на гол
57
67
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.52
1.14
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
59
79
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|6
|0.29
|Магута Райан
|2
|0.1
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.1
|Роджерсон Логан
|2
|0.1
|Stavros Zarokostas
|2
|0.1
|Мастокангас Элиас
|2
|0.1
|Fallou Ndiaye
|2
|0.1
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.05
|Пурме Тино
|1
|0.05
|Сийра Тууре
|1
|0.05
|Atte Sihvonen
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Maissa Fall
|1
|0.05
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.29
|Ветели Йоона
|5
|0.24
|Хейнонен Артту
|4 (1)
|0.19
|Саволайнен Саку
|3
|0.14
|Сааринен Сет
|2
|0.1
|Туоминен Яссе
|2
|0.1
|Биспо Габриэл
|2
|0.1
|Антви Клинтон
|1
|0.05
|Джервис Джейк
|1
|0.05
|Видьеског Аксель
|1 (1)
|0.05
|Попович Антон
|1
|0.05
|Жуниор Элитон
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|6
|0
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Stavros Zarokostas
|5
|0
|Fallou Ndiaye
|5
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|1
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Хакала Аату
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|7
|0
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Жуниор Элитон
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
КуПС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
1
Хака
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
6
14
Хака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
КуПС
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
5
31%
6
40%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
12
5
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
33%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
3
33%
4
27%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Пропущено
22
6
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
9%
1
17%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
33%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
3
50%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Забито
25
30
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
16%
5
17%
1-15
5
20%
6
20%
16-30
5
20%
3
10%
31-45
7
28%
8
27%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
1
4%
6
20%
76-90
Пропущено
34
11
21 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 8
6
18%
2
18%
1-15
9
26%
0
0%
16-30
6
18%
2
18%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
5
15%
5
45%
61-75
6
18%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1
ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0
Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1
Результаты матчей
Хака
КуПС
Точный счет
1:1
5 раз 56%
2:2
3 раза 33%
4:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хака
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
56
18
29
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
72
38
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
155
713
1010
119
416
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|21
|13
|2
|6
|30 - 13
|41
|2.
|20
|11
|7
|2
|34 - 16
|40
|3.
|21
|11
|5
|5
|29 - 23
|38
|4.
|21
|10
|3
|8
|28 - 22
|33
|5.
|20
|9
|4
|7
|30 - 32
|31
|6.
|0:0
|21
|8
|6
|7
|19 - 16
|30
|7.
|20
|8
|4
|8
|29 - 29
|28
|8.
|2:0
|21
|5
|8
|8
|26 - 35
|23
|9.
|0:0
|21
|4
|9
|8
|18 - 22
|21
|10.
|21
|5
|5
|11
|19 - 31
|20
|11.
|20
|4
|7
|9
|17 - 28
|19
|12.
|21
|3
|6
|12
|20 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|16 - 14
|22
|3.
|0:2
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|12 - 7
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|8.
|2:0
|10
|2
|8
|0
|17 - 13
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|10.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|4.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|6.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|7.
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|9.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 7
|10
|10.
|2:0
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|12.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|9 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7