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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:0
Первый тайм: 42'
КуПС
0'
1:0
14' Гол
Лескано Хуан
17' Желтая карточка
Хейнонен Артту
24' Желтая карточка
Лескано Хуан
32' Желтая карточка
Фриберг Никлас
2:0
37' Гол
Maissa Fall

Ход матча

14'
Лескано Хуан
1:0
17'
 
Хейнонен Артту
24'
Лескано Хуан
 
32'
Фриберг Никлас
 
37'
Maissa Fall
2:0
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
КуПС
3.45
6.70
3.72
Все Коэффициенты
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
2
Мусаханян
Айк
18
Магута
Райан
7
Oliver
Whyte
23
Maissa
Fall
6
Atte
Sihvonen
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
38
Миеттинен
Тони
25
Антви
Клинтон
14
Попович
Антон
17
Хейнонен
Артту
10
Жуниор
Элитон
6
Саволайнен
Саку
23
Tete
Yengi
9
Туоминен
Яссе
Хака
КуПС

История личных встреч

Хака
КуПС

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

29 матчей

41.4%
10.3%
48.3%
12 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

В
3:0
В
0:0
В
2:1
К
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:2
В
2:3
В
2:4
К
1:1
К
1:0
КС
1:2
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
1:0
К
0:2
В
1:0
В
2:1
К
0:1
КЛ
0:1
В
5:1
В
3:0
КЛ
2:1
В
0:1
В
3:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.93

Среднее время на гол

61
96

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.52
1.14

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 6 0.29
Магута Райан 2 0.1
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.1
Роджерсон Логан 2 0.1
Stavros Zarokostas 2 0.1
Мастокангас Элиас 2 0.1
Fallou Ndiaye 2 0.1
Фриберг Никлас 1 0.05
Аувинен Ээро-Матти 1 0.05
Пурме Тино 1 0.05
Сийра Тууре 1 0.05
Atte Sihvonen 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
Maissa Fall 1 0.05
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.29
Ветели Йоона 5 0.24
Хейнонен Артту 4 (1) 0.19
Саволайнен Саку 3 0.14
Сааринен Сет 2 0.1
Туоминен Яссе 2 0.1
Биспо Габриэл 2 0.1
Антви Клинтон 1 0.05
Джервис Джейк 1 0.05
Видьеског Аксель 1 (1) 0.05
Попович Антон 1 0.05
Жуниор Элитон 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 6 0
Фриберг Никлас 5 0
Лайне Янне-Пекка 5 0
Stavros Zarokostas 5 0
Fallou Ndiaye 5 0
Atte Sihvonen 4 0
Аувинен Ээро-Матти 2 1
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Oliver Whyte 2 0
Херберт Антони 2 0
Лескано Хуан 1 0
Хакала Аату 1 0
Пурме Тино 1 0
Maissa Fall 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 7 0
Биспо Габриэл 6 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Ниссилья Урхо 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Жуниор Элитон 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
КуПС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
1
Хака
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

6
14
Хака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
КуПС
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
5
31%
6
40%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

12
5
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
33%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
3
20%
1-15
3
33%
4
27%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Пропущено

22
6
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
9%
1
17%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
33%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
3
50%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Забито

25
30
14 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
16%
5
17%
1-15
5
20%
6
20%
16-30
5
20%
3
10%
31-45
7
28%
8
27%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
1
4%
6
20%
76-90

Пропущено

34
11
21 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 8
6
18%
2
18%
1-15
9
26%
0
0%
16-30
6
18%
2
18%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
5
15%
5
45%
61-75
6
18%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1
ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0
Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1

Результаты матчей

Хака
КуПС

Точный счет

1:1
5 раз 56%
2:2
3 раза 33%
4:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
2:2
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
5 раз 25%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хака
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
5
6
1
8
2.5
2
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
5
7
13
1.5
10
10
1
19
2.5
4
16
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:2 21 13 2 6 30 - 13 41
2.
ХИК
 20 11 7 2 34 - 16 40
3.
СЯК Сейнайоки
 21 11 5 5 29 - 23 38
4.
ВПС
 21 10 3 8 28 - 22 33
5.
Оулу
 20 9 4 7 30 - 32 31
6.
Хонка
 0:0 21 8 6 7 19 - 16 30
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 29 - 29 28
8.
Хака
 2:0 21 5 8 8 26 - 35 23
9.
Ильвес
 0:0 21 4 9 8 18 - 22 21
10.
КТП
 21 5 5 11 19 - 31 20
11.
Лахти
 20 4 7 9 17 - 28 19
12.
Мариехамн
 21 3 6 12 20 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 0:2 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
5.
Хонка
 0:0 11 5 3 3 12 - 7 18
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 15 - 12 17
7.
Оулу
 10 4 2 4 14 - 17 14
8.
Хака
 2:0 10 2 8 0 17 - 13 14
9.
КТП
 10 3 3 4 10 - 14 12
10.
Ильвес
 0:0 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:2 10 6 2 2 15 - 7 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
ХИК
 10 4 5 1 15 - 11 17
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 4 2 13 - 9 16
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 0:0 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Ильвес
 0:0 10 2 4 4 8 - 7 10
10.
Хака
 2:0 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
ВПС Михаэль Петер 9 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
КуПС
3.45
6.70
3.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хака 2:0 КуПС онлайн

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