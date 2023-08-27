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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:2
Конец матча
КуПС
0'
1:0
14' Гол
Лескано Хуан
17' Желтая карточка
Хейнонен Артту
24' Желтая карточка
Лескано Хуан
32' Желтая карточка
Фриберг Никлас
2:0
37' Гол
Maissa Fall
2:1
45' Пенальти
Хейнонен Артту
2:2
48' Гол
Саволайнен Саку
55' Желтая карточка
Tete Yengi
60' Желтая карточка
Fallou Ndiaye
70' Желтая карточка
Туоминен Яссе
81' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
90' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
90'+6
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
2
Мусаханян
Айк
18
Магута
Райан
7
Oliver
Whyte
23
Maissa
Fall
6
Atte
Sihvonen
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
38
Миеттинен
Тони
25
Антви
Клинтон
14
Попович
Антон
17
Хейнонен
Артту
10
Жуниор
Элитон
6
Саволайнен
Саку
23
Tete
Yengi
9
Туоминен
Яссе
Хака
КуПС

История личных встреч

Хака
КуПС

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

29 матчей

41.4%
10.3%
48.3%
12 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

В
3:0
В
0:0
В
2:1
К
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:2
В
2:3
В
2:4
К
1:1
К
1:0
КС
1:2
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
1:0
К
0:2
В
1:0
В
2:1
К
0:1
КЛ
0:1
В
5:1
В
3:0
КЛ
2:1
В
0:1
В
3:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.47
0.93

Среднее время на гол

61
96

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.52
1.14

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 6 0.29
Магута Райан 2 0.1
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.1
Роджерсон Логан 2 0.1
Stavros Zarokostas 2 0.1
Мастокангас Элиас 2 0.1
Maissa Fall 2 0.1
Fallou Ndiaye 2 0.1
Фриберг Никлас 1 0.05
Аувинен Ээро-Матти 1 0.05
Пурме Тино 1 0.05
Сийра Тууре 1 0.05
Atte Sihvonen 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.29
Ветели Йоона 5 0.24
Хейнонен Артту 5 (2) 0.24
Саволайнен Саку 4 0.19
Сааринен Сет 2 0.1
Туоминен Яссе 2 0.1
Биспо Габриэл 2 0.1
Антви Клинтон 1 0.05
Джервис Джейк 1 0.05
Видьеског Аксель 1 (1) 0.05
Попович Антон 1 0.05
Жуниор Элитон 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фриберг Никлас 6 0
Лайне Янне-Пекка 6 0
Stavros Zarokostas 6 0
Магута Райан 6 0
Fallou Ndiaye 6 0
Atte Sihvonen 4 0
Аувинен Ээро-Матти 2 1
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Oliver Whyte 2 0
Херберт Антони 2 0
Лескано Хуан 1 0
Хакала Аату 1 0
Пурме Тино 1 0
Maissa Fall 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 7 0
Биспо Габриэл 6 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Туоминен Яссе 2 0
Ниссилья Урхо 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Жуниор Элитон 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Tete Yengi 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
КуПС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

14
3
Хака
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

6
14
Хака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
КуПС
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
5
28%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
5
28%
7
41%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

14
7
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
4
29%
2
29%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
0
0%
3
20%
1-15
3
33%
4
27%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Пропущено

22
6
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
9%
1
17%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
33%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
3
50%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Забито

27
32
16 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
5
19%
5
16%
1-15
5
19%
6
19%
16-30
6
22%
4
13%
31-45
7
26%
9
28%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
1
4%
6
19%
76-90

Пропущено

36
13
22 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 9
6
17%
3
23%
1-15
9
25%
0
0%
16-30
7
19%
3
23%
31-45
3
8%
1
8%
46-60
5
14%
5
38%
61-75
6
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2 Хака - Лахти 1:1
ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0
Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1

Результаты матчей

Хака
КуПС

Точный счет

1:1
5 раз 50%
2:2
4 раза 40%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
2:2
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
4
1 раз 5%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хака
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
5
6
1
9
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
16
5
8
13
1.5
11
10
1
20
2.5
4
17
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 21 12 7 2 37 - 17 43
2.
КуПС
 21 13 3 5 32 - 13 42
3.
СЯК Сейнайоки
 21 11 5 5 29 - 23 38
4.
ВПС
 21 10 3 8 28 - 22 33
5.
Хонка
 21 9 5 7 21 - 16 32
6.
Оулу
 21 9 4 8 31 - 35 31
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 29 - 29 28
8.
Хака
 21 4 9 8 26 - 37 21
9.
КТП
 21 5 5 11 19 - 31 20
10.
Ильвес
 21 4 8 9 18 - 24 20
11.
Лахти
 20 4 7 9 17 - 28 19
12.
Мариехамн
 21 3 6 12 20 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 15 - 12 17
7.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
8.
КТП
 10 3 3 4 10 - 14 12
9.
Хака
 10 1 9 0 17 - 15 12
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 6 3 1 17 - 7 21
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 4 2 13 - 9 16
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Ильвес
 10 2 3 5 8 - 9 9
10.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 9 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 7
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Хака 2:2 КуПС онлайн

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