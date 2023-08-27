Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Г О О О О Л - Кадри Башким левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

85' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Удар от ворот произведет Оденсе

84' Ahmed Iljazovski из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Хорошую попытку сделал Овюсу Лерой . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Оденсе

77' Герт Матиас из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Ahmed Iljazovski из команды Видовре разыграл угловой с правого угла.

76' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ahmed Iljazovski нанес удар, но тот был заблокирован.

75' Линдберг Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Оденсе

72' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Видовре

71' ШТАНГА! Так было близко к голу - Tyler Burey нанес удар в каркас ворот!

70' Дон Дидсон Луисиус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Удар от ворот произведет Оденсе

69' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

67' Хорошую попытку сделал Дон Дидсон Луисиус . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Овюсу Лерой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Забив гол, Видовре сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

65' Г О О О О Л - Якобсен Кристиан II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

65' Matti Olsen нанес удар головой, но Мартин Хансен спокойно отбил мяч.

65' Ahmed Iljazovski создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Линдберг Маркус из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Отличный командный гол!

60' Г О О О О Л - Дон Дидсон Луисиус забивает с левой ноги!

60' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ahmed Iljazovski ослабляет давление, выбив мяч.

58' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Игрок из команды Видовре делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Отличный командный гол!

51' Г О О О О Л - Дон Дидсон Луисиус забивает с левой ноги!

51' Овюсу Лерой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

50' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника