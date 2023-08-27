Тур: 6. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Lasse Graagaard
0'
0:1
2' ГолСельвен Йоханнес
0:2
51' ГолDon Deedson Louicius
0:3
60' ГолDon Deedson Louicius
1:3
65' ГолЯкобсен Кристиан
1:4
85' ГолКадри Башким
1:5
90' ГолТонгья Франко
90'+6
Ход матча
2'
51'
60'
65'
1:3
85'
1:4
90'
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 7
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
452 Количество передач 350
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
22
Andreas
Smed
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
29 Tyler Burey
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Видовре
Оденсе
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
3
7
Среднее время на гол
30
12
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
3
3.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
25
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.33
|Andreas Smed
|1
|0.17
|Камили Лирим
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|3
|0.5
|Don Deedson Louicius
|2
|0.33
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.17
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.17
|Манне Аласана
|1
|0.17
|Микельсон Николас
|1
|0.17
|Тонгья Франко
|1
|0.17
|Charly Horneman
|1
|0.17
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.17
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геертсен Николай
|2
|0
|Геммер Йонас
|2
|0
|Matti Olsen
|2
|0
|Magnus Fredslund
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Ahmed Iljazovski
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|3
|0
|Хаяль Рами
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлер Свен
|1
|0
|Andreas Alm
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
3
Видовре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Оденсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
25%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2
Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2
Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1
Результаты матчей
Видовре
Оденсе
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Видовре
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|0
|1
|17 - 5
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|0:2
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|11.
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|5 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Нордшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|АГФ Орхус
|Кристенсен Томас
|2