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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Видовре
1:5
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
2' Гол
Сельвен Йоханнес
0:2
51' Гол
Don Deedson Louicius
0:3
60' Гол
Don Deedson Louicius
1:3
65' Гол
Якобсен Кристиан
1:4
85' Гол
Кадри Башким
1:5
90' Гол
Тонгья Франко
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Сельвен Йоханнес
(Bjoern Paulsen)
46'
Макиенок Симон
Томсен Тобиас
 
46'
 
Don Deedson Louicius
Сельвен Йоханнес
46'
Jeffrey Papa
Andreas Smed
 
46'
 
Tyler Burey
Charly Horneman
51'
0:2
Don Deedson Louicius
(Овюсу Лерой)
60'
0:3
Don Deedson Louicius
(Кадри Башким)
65'
Якобсен Кристиан
1:3
72'
Magnus Fredslund
Якобсен Кристиан
 
72'
Герт Матиас
Геммер Йонас
 
72'
Philip Reinhold
Magnus Lysholm Petersen
 
85'
1:4
Кадри Башким
(Хаяль Рами)
86'
 
Тонгья Франко
Хаяль Рами
88'
 
Буя Турай Мохамед
Кадри Башким
88'
 
Aske Adelgaard
Микельсон Николас
90'
1:5
Тонгья Франко
(Буя Турай Мохамед)

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 452 Количество передач 350
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Filip
Djukic
5
Matti
Olsen
28
Геертсен
Николай
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ahmed
Iljazovski
14
Якобсен
Кристиан
II
6
Геммер
Йонас
12
Magnus
Lysholm
Petersen
22
Andreas
Smed
9
Томсен
Тобиас
11
Линдберг
Маркус
1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
2
Микельсон
Николас
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
19
Сельвен
Йоханнес
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
Видовре
3-4-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Видовре
Оденсе

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:0
К
3:7

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

3
7

Среднее время на гол

30
12

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

3
3.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
25

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 2 0.33
Andreas Smed 1 0.17
Камили Лирим 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 3 0.5
Don Deedson Louicius 2 0.33
Хаяль Рами 1 (1) 0.17
Буя Турай Мохамед 1 0.17
Манне Аласана 1 0.17
Микельсон Николас 1 0.17
Тонгья Франко 1 0.17
Charly Horneman 1 0.17
Сельвен Йоханнес 1 0.17
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геертсен Николай 2 0
Геммер Йонас 2 0
Matti Olsen 2 0
Magnus Fredslund 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Ahmed Iljazovski 1 0
Пер Франдсен 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 3 0
Хаяль Рами 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Кёлер Свен 1 0
Andreas Alm 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Видовре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Видовре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Оденсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
25%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2
Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1 Хобро - Видовре 2:2
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2
Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1

Результаты матчей

Видовре
Оденсе

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Видовре
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2:0 6 5 0 1 17 - 5 15
2.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Брондбю
 5 3 0 2 8 - 6 9
6.
Митьюлланд
 0:2 6 3 0 3 6 - 8 9
7.
Оденсе
 6 2 2 2 12 - 9 8
8.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
9.
Люнгбю
 6 2 1 3 8 - 9 7
10.
Раннерс
 6 1 2 3 5 - 14 5
11.
Видовре
 6 0 2 4 3 - 12 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 5 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2:0 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Митьюлланд
 0:2 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Оденсе
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 2:0 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Брондбю
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 0:2 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Нордшелланн Ингвартсен Маркус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
АГФ Орхус Кристенсен Томас 2
Весь список
  • 95'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 94'
    Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 93'
    Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Оденсе пытается что-то создать.
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