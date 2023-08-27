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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 20. Стадион: . Зрители: 2845 Главный судья: Сагги Рохит
Саннефьёрд
0:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
16' Желтая карточка
Содерлунд Александер
57' Желтая карточка
Рисан Сандер
57' Желтая карточка
Солхейм Вегард
89' Вторая желтая карточка
Содерлунд Александер
90' Желтая карточка
Эгели Ветле Валле
90'+8

Ход матча

16'
 
Содерлунд Александер
54'
 
Вишне Амунн
Сельвик Эгиль
57'
Рисан Сандер
 
57'
 
Солхейм Вегард
69'
Айер Кинин
Рисан Сандер
 
69'
Тветер Александер Рууд
Ньенету Франклин
 
71'
 
Фредриксен Ульрик
Claus Niyukuri
80'
 
Санде Мадс
Sorry Diarra
80'
 
Эскесен Юлиус
Лейте Бруно
84'
Кьяер Йеппе
Нильссон Александер II
 
89'
 
Содерлунд Александер
89'
Youseff Chaib
Danilo Al-Saed
 
90'
Эгели Ветле Валле
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 426 Количество передач 274
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
14
Danilo
Al-Saed
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
26
Лейте
Бруно
6
Кристенсен
Магнус
99
Нжи
Билал
38
Солхейм
Вегард
29
Sorry
Diarra
16
Содерлунд
Александер
Саннефьёрд
4-3-3
Хёугесунн
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Хёугесунн

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:1
Э
4:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:0
А
1:1
А
0:1

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.63
1.44

Среднее время на гол

144
62

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
69

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 6 0.32
Нильссон Александер II 4 (1) 0.21
Jesper Taaje 3 0.16
Ньенету Франклин 3 0.16
Тветер Александер Рууд 2 0.11
Оттоссон Филип 1 0.05
Кумсан Джилберт 1 0.05
Бикоро Федерико 1 0.05
Эгели Ветле Валле 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Айер Кинин 1 0.05
Ian Smeulers 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 6 (1) 0.3
Нжи Билал 3 0.15
Лейте Бруно 2 0.1
Теркильдсен Петер 1 0.05
Санде Мадс 1 0.05
Реесе Сёрен 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Oscar Krusnell 1 0.05
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Эскесен Юлиус 0 0
Паязити Адрион 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ian Smeulers 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Рисан Сандер 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 3 1
Oscar Krusnell 3 1
Содерлунд Александер 2 1
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Лейте Бруно 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Claus Niyukuri 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хёугесунн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
3
Саннефьёрд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хёугесунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

4
9
Саннефьёрд
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Хёугесунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

16
5
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
25%
2
40%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
6
46%
2
13%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

25
14
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
5
20%
1
7%
1-15
6
24%
2
14%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
3
12%
4
29%
61-75
4
16%
4
29%
76-90

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
5
20%
4
24%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
5
20%
3
18%
76-90

Пропущено

38
30
19 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
8
21%
1
3%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
5
13%
3
10%
31-45
6
16%
8
27%
46-60
3
8%
9
30%
61-75
10
26%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Хёугесунн

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
3
6
3
6
2.5
2
7
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
7
3
7
1.5
1
10
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
12
8
8
11
1.5
4
16
4
15
2.5
2
18
3
16
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
2.
Викинг
 19 14 2 3 43 - 25 44
3.
Тромсё
 19 12 3 4 27 - 19 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 19 10 2 7 36 - 30 32
7.
Сарпсборг-08
 20 9 3 8 37 - 33 30
8.
Одд
 20 7 5 8 23 - 24 26
9.
Русенборг
 0:0 20 7 5 8 23 - 28 26
10.
Стрёмсгодсет
 19 7 2 10 23 - 25 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 20 5 5 10 18 - 29 20
13.
Саннефьёрд
 19 4 6 9 27 - 36 18
14.
Волеренга
 19 4 5 10 24 - 32 17
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 0:0 20 3 2 15 13 - 43 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 10 8 1 1 28 - 14 25
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
7.
Русенборг
 0:0 11 5 2 4 14 - 14 17
8.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
9.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
10.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
11.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
12.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
13.
Стрёмсгодсет
 9 4 0 5 12 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 0:0 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Лиллестрём
 9 4 2 3 12 - 13 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 0:0 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 0:0 10 0 1 9 5 - 27 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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