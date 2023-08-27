Тур: 20. Стадион: Release Arena. Зрители: 2845 Главный судья: Сагги Рохит
0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаСодерлунд Александер
57' Желтая карточкаРисан Сандер
57' Желтая карточкаСолхейм Вегард
89' Вторая желтая карточкаСодерлунд Александер
90' Желтая карточкаЭгели Ветле Валле
90'+8
Ход матча
57'
57'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
426 Количество передач 274
-
56 Владение мячом, % 44
15
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Хёугесунн
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.63
1.44
Среднее время на гол
144
62
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.11
1.13
Среднее время на гол
42
80
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
69
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|6
|0.32
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.21
|Jesper Taaje
|3
|0.16
|Ньенету Франклин
|3
|0.16
|Тветер Александер Рууд
|2
|0.11
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Кумсан Джилберт
|1
|0.05
|Бикоро Федерико
|1
|0.05
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.05
|Youseff Chaib
|1
|0.05
|Айер Кинин
|1
|0.05
|Ian Smeulers
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|6 (1)
|0.3
|Нжи Билал
|3
|0.15
|Лейте Бруно
|2
|0.1
|Теркильдсен Петер
|1
|0.05
|Санде Мадс
|1
|0.05
|Реесе Сёрен
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|1
|0.05
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ian Smeulers
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|3
|1
|Oscar Krusnell
|3
|1
|Содерлунд Александер
|2
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Лейте Бруно
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хёугесунн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
3
Саннефьёрд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хёугесунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
4
9
Саннефьёрд
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Хёугесунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
16
5
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
25%
2
40%
1-15
1
6%
2
40%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
6
46%
2
13%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
25
14
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
5
20%
1
7%
1-15
6
24%
2
14%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
3
12%
4
29%
61-75
4
16%
4
29%
76-90
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 8
5
20%
4
24%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
5
20%
3
18%
76-90
Пропущено
38
30
19 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
8
21%
1
3%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
5
13%
3
10%
31-45
6
16%
8
27%
46-60
3
8%
9
30%
61-75
10
26%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Хёугесунн
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
4 раза 21%
1
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
54
36
36
27
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
47
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
128
811
416
415
218
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|2.
|19
|14
|2
|3
|43 - 25
|44
|3.
|19
|12
|3
|4
|27 - 19
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|6.
|19
|10
|2
|7
|36 - 30
|32
|7.
|20
|9
|3
|8
|37 - 33
|30
|8.
|20
|7
|5
|8
|23 - 24
|26
|9.
|0:0
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|10.
|19
|7
|2
|10
|23 - 25
|23
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|20
|5
|5
|10
|18 - 29
|20
|13.
|19
|4
|6
|9
|27 - 36
|18
|14.
|19
|4
|5
|10
|24 - 32
|17
|15.
|18
|4
|4
|10
|17 - 30
|16
|16.
|0:0
|20
|3
|2
|15
|13 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|28 - 14
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|6.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|7.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|8.
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|9.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|10.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|12.
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|13.
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|8.
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|15.
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|16.
|0:0
|10
|0
|1
|9
|5 - 27
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5